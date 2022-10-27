Калининградский депутат попался в браконьерские рыболовные сети

В сетях оказалось порядка 450 килограммов рыбы Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Доподлинно неизвестно, что побудило депутата из Полесска заняться незаконным выловом рыбы, следственные действия в отношении народного избранника продолжаются.

Сейчас же известно, что весной этого года депутат и двое его приятелей – жителей поселка Головкино отправились на незаконную рыбалку. В акватории Куршского залива преступная троица расставила сразу 16 рыболовных сетей, однако после снятия запрещенных орудий лова их задержал инспектор Куршского отдела рыбоохраны.

В сетях оказалось порядка 450 килограммов рыбы. Незаконный улов, равно как и причиненный ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 1,1 млн рублей. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

«За преступление, в совершении которого подозреваются депутат и его знакомые, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет», - отметил руководитель Светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области Евгений Штана.

Сейчас следователи выполняют стандартный комплекс действий, направленный на закрепление доказательной базы. Депутат и его знакомые находятся под подпиской о невыезде.