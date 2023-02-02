В народной программе «Единой России» учли интересы новых регионов

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Народную программу партии “Единая Россия” обновили. Самым значительным изменением стало добавление раздела “Развитие новых регионов”. Председатель партии Дмитрий Медведев провел заседание программной комиссии, на котором были представлены изменения, внесенные в документ.

Как пишет rostovgazeta.ru, Дмитрий Медведев подчеркнул, что все социальные стандарты необходимо распространить на новые регионы Российской Федерации. По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, положения раздела предусматривают работу по интеграции и оперативному обеспечению новых граждан Российской Федерации всеми российскими стандартами в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Обновленная народная программа будет включать положение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами. Инвентаризация всех учреждений будет проведена ЕР совместно с Минпросвещения в этом году. В бюджете 2024 - 2026 годов будут предусмотрены средства на их капитальный ремонт.

Турчак рассказал, что также необходимо провести модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства на это уже заложили при поддержке “Единой России” в этом году. Кроме этого, в народную программу планируют включить положение о модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах, а регионам предоставят возможность использовать средства федерального бюджета для благоустройства пришкольных территорий, строительства стадионов и спортивных площадок на территории школ при проведении капитального ремонта.

Секретарь генсовета ЕР отметил, что партия не отказывается от ранее взятых обязательств по народной программе и ни одно действующее положение не будет отменено.

Медведев добавил, что ЕР достигла девяноста двух процентов показателей, заложенных на прошлый год. Результаты реализации народной программы будут отражены в докладе для главы государства, пишет сайт ER.RU.

«Народная программа «Единой России» в Калининградской области в 2022 году реализовалась в полном объеме. Был произведен капитальный ремонт двух школ: в городе Черняховске и поселке Славянское. На сегодняшний момент строится второй корпус школы № 50, готовность составляет уже более 70%. Завершается строительство детского сада в Багратионовском районе. Началось возведение первого этажа нового корпуса школы-интерната в Калининграде на улице Крылова. Все работы контролируются нашими депутатами всех уровней: от Государственной думы до Горсовета. В еженедельном режиме совершаются выезды на строительные объекты города и области, оказывается вся необходимая поддержка для своевременного хода работ. В 2022 году в рамках «Партийного десанта» было сделано более двухсот выездов, решены проблемные вопросы с подрядчиками», - сказал Александр Никулин, руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д. А. Медведева в Калининградской области, депутат Законодательного собрания.