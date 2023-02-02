Интервью с директором «Чистоты»: Почему в Калининграде увольняются дворники, а дороги зимой не посыпают гранитной крошкой

Сегодня в распоряжении «Чистоты» 144 единицы техники. Чтобы закрыть дефицит, нужно еще примерно столько же. Фото: Александр Подгорчук

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Юрий Егоров ответил на вопросы «Комсомолки».

Зимой как летом

- Юрий Васильевич, в каком режиме сегодня работает ваше предприятие?

- Круглосуточно, как и всегда. Первая смена у водителей - с 8 до 20 часов, вторая, соответственно, - с 20.00 до 8 утра. У нас более 400 дворников, которые работают только на муниципальных территориях, и больше 120 человек в мобильных бригадах, которые трудятся по всему городу. Бригады состоят из рабочих 4-го и 5-го разрядов. При гололедице привлекаем их на те участки, где нет дворников.

Пока стоят положительные температуры, часть техники переведена в летний режим. За день собираем по 100-150 тонн отходов в виде мусора и смета с улично-дорожной сети - это абсолютно летние цифры. Можем так работать при +4...+5 градусах, когда еще не замерзают шахты механизмов в машинах.

- Проходила информация, что накануне зимы у вас массово увольнялись дворники. Удалось восполнить дефицит?

- Действительно, в ноябре-декабре были увольнения. На самом деле это происходит каждый год сезонно, просто в этот раз оказалось более заметно. Осень и зима – самые сложные периоды. У нас довольно зеленый город и много опавшей листвы, зимой иногда и снег выпадает. Люди увольняются и уезжают, а летом возвращаются обратно, хотя есть, безусловно, костяк, который работает постоянно. Сейчас тенденция меняется, за последнюю неделю набрали 10 человек, а уволился всего один. Люди пошли. Конечно, вакансии есть и будут. Сегодня мы укомплектованы дворниками на 55%, но и оставшиеся участки все равно убираются. Мы даже разрешаем где-то еще подрабатывать, если человек справляется со своим участком.

- А что с техникой?

- По списку 144 единицы. Слава богу, практически все на ходу. Да, большая часть старая. Есть погрузчик, которому уже 45 лет и он в рабочем состоянии. У нас на предприятии своя ремонтная база, которая позволяет поддерживать все это хозяйство.

Чтобы закрыть вопрос, нужно еще 150 единиц. Не хватает комбинированных дорожных машин и пылесосов, тракторов. Постепенно проблему решаем. За четыре года купили 73 единицы техники, это довольно много. Ждем еще 18, включая 7 тракторов, которые хотим пустить на механизированную уборку тротуаров. Надеемся следующую зиму встретить более радужно.

- Снегоуборщики сейчас есть?

- Есть так называемые «золотые ручки». Одна единица. Хотелось бы еще одну.

Юрий Егоров. Фото: Александр КАТЕРУША

Про соль, сахар и гранитную крошку

- Позади уже две трети зимы. Насколько тяжело дается вам этот сезон?

- Я приехал из Красноярска, живу в Калининграде седьмой год и четыре года работаю здесь директором. И зимы всегда разные. Когда месяц назад в декабре было несколько сильных снегопадов, я считаю, мы сделали все возможное. Утром жители города просыпались - и основные дороги и тротуары были в хорошем состоянии. Только второстепенные улицы не могли за один день убрать.

- Но критика в соцсетях все равно звучала…

- Я уверен, что критика будет всегда. Даже если бы у нас не было дефицита техники, за один час все не уберешь. По существующим нормам и правилам снег убирается после окончания снегопада. Мы делаем немножко по-другому. Если знаем, что будет снегопад, начинаем предварительную обработку поверхностей – в первую очередь мостов, путепроводов, подъемов. За одну смену по одной улице 2-3 раза ездим, потому что после снегопада появляется колейность и становится гораздо сложнее убирать.

- Синоптики помогают с прогнозами?

- Сводки нам дает Единая диспетчерская служба, но не всегда прогнозы сбываются на 100%. Сами смотрим компьютер, ориентируемся на наших коллег-дорожников в других районах области. Если видим, что у них уже снегопад, понимаем, что и к нам скоро придет. Планируем под себя и поэтому всегда готовы.

- В некоторых странах можно увидеть довольно экзотический подход к зимней уборке, включая добавление сахара в смесь для посыпки дорог. Не стоит ли нам попробовать какие-то новые технологии хотя бы в качестве эксперимента?

- Про сахар я не слышал, да и он все равно более дорогостоящий, чем соль, и тает медленнее. Несколько лет назад рассматривали использование в качестве противогололедного реагента – «Бионорд». Его эффективность практически одинаковая с используемой нами солью, но цена в 3-4 раза выше, чем у технической соли. Простая соль работает до -8...-10 градусов. Для нашего климата хватает.

- А гранитная крошка?

- Считаю, что это не наш вариант, потому что она забивает ливневые канализации, повреждает технику.

- А в других странах разве не забивает?

- Наверное, тоже забивает. Просто нужно много техники, чтобы эту крошку сразу же убирать. Нам сильно не подходит. Возможно, там, где снег лежит постоянно и не нужно до самого асфальта его счищать... У нас же соль ушла в ливневки и остается только песок собрать и вывезти.

С подбором реагентов есть и другие сложности. Прежде всего доставка. В снегопады мы расходуем за смену 350-450 тонн песко-соляной смеси. Один железнодорожный вагон - 60-70 тонн. Если завозить жидкие реагенты, представьте, сколько это нужно? Сейчас у нас используется местный песок и соль из Белоруссии - доставка оттуда быстрее, чем из других регионов страны, и цена ниже. Соль, добываемая в нашей области, считается экстра-класса и на посыпку не годится, и масштабов промышленных пока нет.

- В декабре, во время тех самых снегопадов, власти Калининграда разрешили управляющим компаниям брать песок из муниципальных желтых ящиков и посыпать свои придомовые территории. Насколько активно коммунальщики воспользовались этим щедрым предложением?

- У нас если что-то можно где-то взять бесплатно, то это всегда происходит очень быстро (улыбается). Конечно, большая часть управляющих компаний песок брали. По сути, с этими снегопадами сложилась небольшая чрезвычайная ситуация, нужно было обеспечить безопасность жителей города. А среди управляющих компаний кто-то вовремя не заготовил песок или еще что-то. 19 и 20 декабря мы развезли по желтым ящикам больше 100 тонн песко-соляной смеси. И все разошлось.

- Запасов до конца сезона хватит?

- Должно хватить. Противогололедного материала у нас достаточно. Есть галит, песко-соляная смесь, есть своя установка для приготовления солевого раствора.

Новые объекты

- По вашим наблюдениям, Калининград в последние годы меньше мусорит, чем раньше?

- Если смотреть на объемы нашей работы, то они не меняются. При этом добавляются новые кварталы.

Последние четыре года мы массово занимаемся уборкой несанкционированных свалок, по 400-500 тонн мусора в месяц вывозим. К сожалению, такие свалки как появлялись по 10-20 в неделю пару лет назад, так и сейчас. Иногда даже в центре города. Покрышек старых много собираем, до 10 тонн ежемесячно. Обычно находим сразу по 20, 40, 50 шин - от легковых до колес тракторов. К сожалению, выбрасывают все – и предприятия, и частные лица.

- Что изменится в работе «Чистоты» в 2023 году?

- С 1 января мы получили новое муниципальное задание, по которому к нам перешли скверы, парки, набережные Верхнего и Нижнего озер, Поплавок и другие. Всего 103 объекта. Начнем убирать зеленые зоны. Забот и работ в связи с этим, конечно, добавилось. Ведем набор персонала. Думаю, в марте-апреле будет принято решение о закупках новой техники.

По деревьям уже есть три бригады, которые занимаются обрезкой и уходом, третий год занимаемся корчевкой пней. Большую часть аварийных деревьев и сухостоя мы попытались убрать. Если аварийная ситуация, шторм, ветер, снегопад или просто деревья падают, мы оперативно выезжаем и убираем на тех территориях, которые относятся к муниципалитету. В стихию трудятся мобильные бригады, нам помогают «Городские леса», горэлектросети – все вместе работаем, чтобы обеспечить безопасный проезд и проход жителей нашего города.