Уникальные детские площадки, освещение и туалет: Как остров Канта подготовят к 300-летию философа

Весной начнут перекладывать брусчатку на центральной аллее острова. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде вот-вот начнутся работы по благоустройству второй очереди острова Канта. Главное туристическое место, любимую прогулочную зону горожан и гостей Калининграда ждут заметные изменения. Об этом советник губернатора, архитектор Вячеслав Генне рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Мы ранее неоднократно обсуждали тему философского острова, философской набережной, философской лавки и так далее. Сейчас планы конкретные, - сказал архитектор.

Как пояснил Генне, благоустройство коснется той территории, которая находится под эстакадным мостом - дальней набережной, откуда видно здание бывшей кенигсбергской биржи.

- В экспертизе находится проект моста от Ластадие на остров Канта. Есть корректировки. Проектировщики должны учесть все сходы, подходы и так далее, вертикальные решения по благоустройству на острове, - сказал Вячеслав Генне.

Проект благоустройства власти региона представят в ближайшее время, но кое-что о будущих изменениях уже известно.

- Много внимания будет уделено детям. Появятся оригинальные детские площадки - не общепринятые наши дворовые, это будет что-то уникальное, интересное. Будет много декоративного, художественного освещения, - говорит Вячеслав Генне.

Еще из важного – планируется перекладка центральной аллеи острова. Эти работы начнут весной.

- Брусчатка обязательно останется, но там во многих местах образовываются лужи. Мы планируем предусмотреть в проекте какие-то мероприятия, связанные с отводом ливневых вод, - сказал Генне.

Он напомнил, что во время предыдущего благоустройства на острове с аллеи убрали клумбы, замостив пространство.

- Сейчас там можно проводить довольно успешно всякие массовые мероприятия. Раньше в этом смысле были ограничения, а сейчас это востребовано, - сказал архитектор.

Помимо прочего, под второй эстакадой в районе моста будет установлен стационарный туалет. Гостям острова не придется бегать в «Викторию» или надеяться на туалет у собора, который в общем-то рассчитан на посетителей органных концертов.

Работы должны завершить к апрелю 2024 года, к 300-летнему юбилею Иммануила Канта. Напомним, в сентябре 2020 года остров Канта официально открыли после длительных работ первой очереди благоустройства. На них было выделено порядка 150 миллионов рублей по инициативе губернатора Антона Алиханова. Тогда были сделаны дорожки, освещение, установлены урны, качели и т.п.