Неизвестная война: Как отставшая самоходка спасла советскую автоколонну от немецких танков

Истребитель танков СУ-85 мог бороться даже с тяжелыми «Тиграми». Фото: архив Минобороны РФ.

Внезапная угроза

Это было в конце февраля 1945 года, когда в ходе Восточно-Прусской наступательной операции Красная армия завершала окружение города-крепости Кёнигсберг. Километров за 10-15 от нашего переднего края по одному из шоссе в обоих направлениях шли автомобильные колонны. Неожиданно из ближайшего леска вынырнули три танка – сначала в утреннем тумане их приняли за «тридцатьчетверки», но когда они приблизились, стало понятно, что параллельно дороге идут немецкие «Панцеры».

Как выяснилось позже, в условиях не стабилизировавшейся еще линии фронта эти Т-IV оказались в окружении и теперь вознамерились пробиться к своим. Причем дерзкие «гансы» решили сделать это с шиком: воспользоваться случаем и попутно навести шороху в ближнем советском тылу. Через несколько секунд головной танк развернул башню и влепил снаряд в цистерну с бензином, которая тут же вспыхнула огненным факелом. Другой на ходу расстрелял машину с ранеными. Поскольку не то что противотанковых средств, но и боевых частей РККА на шоссе не было, казалось, разгром неминуем.

И вдруг откуда ни возьмись у шоссе нарисовался приземистый силуэт самоходки с красной звездой на броне. Выстрел – и снарядная трасса прошила борт одного из «тэ-четвертых»…

Русский сын татарского народа

Подобная точность – далеко не каждому удается попасть в движущуюся цель с первой попытки – достигается исключительно боевым опытом. А его у командира орудия СУ-85 Александра Чуркина было предостаточно. Представитель поколения, которое приняло на себя самый тяжкий удар той войны (известно, что до Победы дожили меньше половины бойцов 1923 года рождения), с апреля 1943 года он дрался с немцами сначала в качестве башнера на Т-34. И к тому моменту, когда в феврале 1944-го его 17-й гвардейский отдельный танковый полк был перепрофилирован в 401-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк знаменитого 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса, гвардии старший сержант успел заработать кроме медали «За оборону Ленинграда» еще и две медали «За отвагу».

Гвардии старший сержант Александр Чуркин. 1945 год. Фото: «Военно-исторический журнал».

Пересев на «сушку», чья 85-мм пушка позволяла эффективно бороться со средними танками противника на дистанции более километра, а на меньших расстояниях - пробивать и броню тяжелых танков, уроженец села Базяково Куйбышевского (теперь – Спасского) района Татарской АССР преуспел и в качестве артиллериста. Вскоре его грудь украсила еще одна медаль «За отвагу», к которой затем прибавились два ордена Красной Звезды. А 15 августа 1944 года в боях на территории Литвы Александр отличился при отражении контратаки, которую гитлеровцы предприняли силами пехотного полка при поддержке восьми «Тигров». Из них экипаж Чуркина уничтожил половину, плюс к тому до 50 вражеских солдат и офицеров. В представлении на наводчика указывалось, что тот достоин ордена Великой Отечественной войны I степени. Но в итоге из штаба пришла третья «Звездочка».

Поломка на марше

В Восточной Пруссии самоходчики также успели показать себя с лучшей стороны. Тем более что нашим войскам приходилось прорывать глубоко эшелонированную оборону немцев, то и дело огрызавшихся контратаками, и истребителям танков скучать без дела не приходилось. Так, 17 февраля 1945 года именная СУ-85, на борту которой было начертано имя Героя Советского Союза подполковника Позолотина (см. «Из досье «КП»), на подступах к городку Куссен (современный поселок Весново Краснознаменского муниципального округа) вышла победительницей из дуэли с очередным «Тигром». После чего уничтожила пару вражеских «Штугов», четыре полевых орудия разных калибров, миномет и до 18 солдат. А еще четыре дня спустя в районе Гросс-Ауловенена (ныне поселок Калиновка Черняховского городского округа) жертвами меткого огня Чуркина стали три немецкие пушки, шесть грузовиков с военным имуществом и дюжина гитлеровцев.

Но когда корпус двигался к побережью Фришес-хафф (современного Калининградского залива), случилась неприятность. Самоходка Чуркина, являвшаяся самой старой машиной в части, сломалась во время ночного марша. Пришлось сделать остановку. Пока экипаж копался в моторе и трансмиссии, полковая колонна ушла далеко вперед. Наконец к утру неисправность устранили и принялись выруливать к шоссе, по которому самоходчики надеялись быстро догнать товарищей. И оказались, как говорится, в нужный момент в нужном месте.

Удача благоволит смелым

Увидев, как немецкие танки принялись громить наши автоколонны, Чуркин не колебался ни секунды. Первым же выстрелом он поразил очень удачно подставивший свой борт Т-IV. Из загоревшейся машины повыскакивали гитлеровцы и побежали обратно в лес. Но силы все равно оставались неравными – выстоять в одиночку против двоих было проблематично.

Однако нашей «сушке» продолжала сопутствовать удача: пытаясь обогнуть уже вовсю полыхавший танк, второй «Панцер» с ходу вперся в болото и завяз там. Его экипаж тоже поспешно покинул машину и устремился вслед за камрадами, рассчитывая скрыться среди деревьев. Немцы в третьем танке, видя, что фортуна им явно не благоволит, решили уклониться от продолжения боя и предпочли скрыться в еще не рассеявшемся тумане. Впрочем, далеко уйти им все равно не удалось – радист СУ-85 успел предупредить коллег-артиллеристов на передовой, и улепетывавшего «немца» там уже поджидали…

Из текста представления точно не явствует, был ли гвардии старший сержант Чуркин награжден именно за этот бой. Скорее уж удостоился, что называется, «по совокупности». Но на сей раз начальству пришлось-таки расщедриться на орден Великой Отечественной войны – пусть даже II степени. А домой Александр Иванович вернулся в общей сложности с десятью наградами, прибавив к уже имевшимся у него еще две медали – «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Тимофей Позолотин - командир 17-го гвардейского танкового полка 1-го гвардейского механизированного корпуса 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. 26 декабря 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза. С 13 мая 1943 года полковник Позолотин - исполняющий должность командира, с 7 июня - командир 19-й гвардейской танковой бригады. 9 сентября 1943 года гвардии полковник Позолотин пал смертью храбрых близ города Ахтырка Сумской области Украинской ССР.