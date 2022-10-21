Кафе, туалеты и качели: архитекторы показали, как будут выглядеть все набережные Преголи

Таким станет участок между Деревянным и Медовым мостами.

Благоустройство общественного пространства набережной Преголи обсудили в рамках проекта «ГорПросвет». На вопросы ответил главный архитектор города Андрей Анисимов. Речь идет об участках вдоль реки на Московском проспекте, у Юбилейного моста на Эпроновской, у Музея изобразительных искусств, на Старопрегольской набережной. Все эти территории объединены единой концепцией «Музейного квартала» - большого проекта по развитию исторических набережных от двухъярусного моста до стадиона «Калининград».

- Правительство области и администрация города пытаются систематизировать, объединить и каким-то образом повысить качество набережных города. В отдельных случаях – просто создать набережную. Потому что некоторые набережные у нас не соответствуют этому понятию, - пояснил Андрей Анисимов.

А это будущая набережная, которая протянется от Эстакадного до Двухъярусного моста.

Проектировщиком территорий выступил Виталий Русакович. Как пояснил главный архитектор, часть набережных и крупных объектов в городе Виталий уже проектировал. В частности, территорию перед спорткомплексом «Юность». Мол, человек с опытом и работает не первый месяц над проектом.

Впрочем, критики со стороны коллег ему избежать не удалось.

- Не увидела особенностей каждой из территорий благоустройства. Каждый фрагмент должен чем-то подчеркнуто отличаться от других. Например, Музей изобразительных искусств должен как-то влиять на прилегающее благоустройство, - заметила во время эфира архитектор-градостроитель Ольга Мезей.

Про необходимость отходить от стандартов, типовых лавочек и качелей и вводить какие-то уникальные элементы благоустройства говорили и другие комментаторы.

- Мы не ограничивали проектировщиков. Не соглашусь, что это совсем типовые проекты. Все элементы, которые здесь есть, проектировались индивидуально, - ответил Андрей Анисимов, пояснив, что нынешнее благоустройство набережных есть программа минимум, а украшения и прочие прелести будут потом. - Набережная – это кромка у воды. Она функциональна и не является главным объектом, а является связующим с другими объектами. Наверное, здесь комментаторы имеют в виду какие-то интересные объекты. У нас скоро будет юбилей Канта, планируется ряд мероприятий по созданию туристических и тематических маршрутов. Появятся и малые формы, и информационные стенды, и арт-объекты.

Еще один момент, на который обратили внимание подписчики, - отсутствие туалетов.

- Эта тема в администрации часто обсуждаемая. Туалеты будут, это точно. Если не хватает туалетов, можно выходить из положения кабинками временными. На набережных у нас будет несколько стационарных объектов капитального строительства. Сейчас мы говорим о благоустройстве и не лезем в реконструкцию. Тема туалетов прорабатывается отдельно. Точно будет туалет у «Юности», в районе катера, Деревянного моста, - сказал Андрей Анисимов.

Найдется место на набережной и для кафешек, но не везде. Возможны перевозные объекты вроде кофеен на колесах и всяких тележек.

Обсуждались и велодорожки. В частности, их расположение и пересечение с потоками пешеходов. Как бы не получилось, что проходу к скамейкам и воде будут препятствовать проезжающие велосипедисты.

- Может быть, сделать дорожку за каштанами? – предложил ведущий эфира культуролог Александр Попадин.

- Совершенно верно. Этот вариант мы держим в голове, - сказал главный архитектор.

Говорилось и о том, что на набережных почти нет или очень мало спусков к воде. Вроде река рядом, но одновременно так далека и недоступна. Увы, проект благоустройства не подразумевает капитального строительства пониженных набережных. В ближайшее время реконструкции променада точно ждать не стоит.

А еще многих смущают и раздражают бетонные ограждения у реки в центре Калининграда. Убрать их все и заменить чем-то легким точно не получится.

- Давайте попробуем так. Мы сносим часть этих бетонных ограждений и делаем прозрачные ограждения. Давайте посмотрим, как это будет работать. Если будет необходимо убрать там бетон и продолжить ставить металлические или иные ограждения, это не составит технического труда. Важно, чтобы новые прозрачные ограждения были и безопасны, и удобны, - сказал Андрей Анисимов.

Обсуждение благоустройства набережных Калининграда обещали продолжить в будущем. Так, чтобы вопросы и пожелания учесть до начала реализации проекта.

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