Три миллиона за первое место: В Калининграде проведут конкурс по проекту благоустройства территории у Дома Советов

Речь идет об участке, на котором расположены, в том числе, засыпанные песком руины Королевского замка. Фото: Александр Подгорчук

Корпорация развития совместно с Союзом архитекторов Калининградской области составила техническое задание на конкурс по проекту благоустройства территории «археологического парка» у Дома Советов. Об этом советник губернатора архитектор Вячеслав Генне рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

По его словам, речь идет об участке, расположенном слева от Дома Советов (если стоять спиной к реке). Конкурс должен стартовать уже в конце февраля.

- Несколько месяцев работала созданная специально под эту задачу группа в Союзе архитекторов. Они подготовили выставку, которая была в историко-художественном музее. Они подготовили и техническое задание на конкурс на эту территорию. В марте начнется этап проектирования. После регистрации участников мы уже поймем уровень интереса. Там очень приличный бюджет – около трех миллионов рублей за первое место. Это очень интересная задача, это хороший и привлекательный бюджет с точки зрения возможного участия и победы, - сказал советник губернатора.

Сам Вячеслав Генне как архитектор участвовать в конкурсе не будет, а, вероятно, войдет в состав жюри.

- Там будут и политики, и архитекторы. Архитекторы в том числе должны судить о профессиональных работах своих коллег, - отметил советник губернатора.

При этом, по словам Генне, забывать об этих проектах, которые были представлены, в том числе в рамках «Сердца города», не стоит. И это несмотря на то, что место раскопа подвалов Королевского замка недавно засыпали песком. По-научному этот процесс назвали «повторным погружением в грунт».

- Памятник остался там. Да, засыпали раскопки. Если были когда-то ошибки, правильнее их признать и исправить. То есть вскрыли [подвалы], а подать не смогли. Самое правильное, что можно было сделать с раскрытыми сводами, – это обратно их засыпать, что в науке об охране называется консервацией. А от стеклянного купола отказались, - сказал Вячеслав Генне.