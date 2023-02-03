Не раньше 2024-го: почему буксует проект восстановления Янтарной мануфактуры

Преображение комплекса зданий, увы, снова откладывается. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде решают судьбу многострадального здания кёнигсбергской Янтарной мануфактуры, которое Музей Мирового океана планирует восстановить и использовать как выставочное пространство.

Объект находится «под крылом» двух учреждений: Музея янтаря и Музея Мирового океана, который еще в 2021 году открыл на территории бывшей мануфактуры экспозицию «Тайны затонувших кораблей».

Власти столкнулись с трудностями из-за того, что с подрядчиком, который обещал все сделать в срок и не сдержал слово, расторгают контракт. Историю эту министр по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал в эфире ЦУР региона во «ВКонтакте»:

- Янтарная мануфактура – это перманентная боль на сегодняшний момент. История стара как мир. Выделили деньги на проектирование Музею янтаря, Музей янтаря заключает договор с подрядчиком, подрядчик год проектирует и за месяц до захода в экспертизу, когда уже все должно быть готово, говорит: «Вы знаете, я там дополнительное обследование сделал, и там нужно еще дообследовать фундамент. В общем, я не успеваю». Мы говорим: «Ты целый год проектировал, ты должен был еще в ноябре 2021 года увидеть, что там какие-то проблемы с фундаментом».

По словам министра, «терпеть это невозможно».

- Мы начинаем расторжение договора, на что он соглашается тут же, моментально. По всей видимости, он просто ничего не делал в течение этого года, - предположил Ермак.

Министр рассказал еще об одной тонкости. Мол, если власти начнут сейчас судиться и вносить подрядчика в реестр недобросовестных, это еще больше усложнит процесс и затянет сроки реализации проекта.

- Пока суд не закончится, мы не сможем запустить новый процесс конкурсной процедуры. Так что мы расторгаем договор, а подрядчик занимается другими проектами, которые у него есть в Калининградской области... Дальше мы объявляем новый конкурс, у нас сейчас появляется новый подрядчик, который опять будет проектировать. Надеемся, что проект закончат в 2023 году, - говорит Андрей Ермак.

При этом концепция и техническое задание уже давно готовы. Учитывая новые сроки, к строительным работам можно будет приступить не раньше 2024 года. И это только в том случае, если новый подрядчик опять не сорвет сроки, не пойдет на обман и не подведет.