Чистый ручей с променадом и новая площадь: как хотят преобразить Центральный парк в Калининграде

Популярное место отдыха станет еще уютнее. Фото: Александр КАТЕРУША

Центральным парком власти города и области занимаются уже не первый год. Началось все с того, что прогулочную территорию очистили от ненужных построек: батутов, салонов красоты и прочих коммерческих ларьков. Это заняло время, пришлось даже судиться. Зато сейчас в парке появилось больше воздуха и пространства. Дальнейшими планами в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» поделился советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.

Пешком от «Лондона» до Донского

Первое, чем хотят заняться власти, - очистка Паркового ручья.

- Одним из самых главных объектов в парке является ручей. Он не чистился… Даже не могу сказать, с какого периода. И было поручение губернатора министерству природных ресурсов разработать проектную документацию по территории от Верхнего озера и до Центрального парка и дальше до улицы Донского, до Правой набережной, до впадения ручья в Преголю. Этот ручей же идет мимо детской областной больницы, пересекая под мостом Донского, - рассказал советник губернатора.

При этом Вячеслав Генне говорит не только про очистку воды ручья:

- Там целый комплекс мероприятий. Нужно убрать поваленные деревья, обследовать дно, понять, где необходимо восстановить исторические подпорные стенки, где нужно создать новые. Вдоль речки была пешеходная зона, променад. Есть несколько мостов, которые необходимо восстановить.

Подрядчик на строительство променада уже определен. Есть четкая архитектурная концепция. Заказчиком от правительства выступает минприроды.

- Мы планируем от паба «Лондон» сделать променад из долговечных композитных материалов, ориентируясь на местных подрядчиков. Есть завод в Калининграде, который делает палубную доску, ограждения и шпунт, который станет основой русла будущего ручья, - сообщил Генне.

Получается, что, находясь у «Лондона» или выйдя из «Спара», можно будет по дорожке дойти (или доехать на велосипеде) до Центрального парка: в тени деревьев, вдоль воды. А не по шумному проспекту Мира.

- Дойти можно будет до эстрады, подняться наверх или дойти вдоль ручья в сторону детской областной больницы. Это будет экопроменад шириной от 2 до 3 метров, с ограждением с одной или двух сторон. Все это будет сопровождать декоративное освещение. Это с учетом рельефа за «Зарей»: там большое количество всяких родников, где-то ливневка с разных мест. Это большие водоносные слои, их видно, и все это будет учтено. Сейчас разрабатывается рабочая документация, - уточнил Генне.

Про новую площадь

Уже после очистки ручья проектировщики возьмутся за входную группу парка. Сегодня специалистов смущают ворота, арки и забор, который визуально делит пространство и не создает общего ощущения площади перед старинной кирхой памяти королевы Луизы. Палатки и ларьки оттуда было бы хорошо убрать.

По словам Вячеслава Генне, еще 20 лет назад архитекторы предлагали переосмыслить всю территорию перед парком – на этом треугольнике сейчас кафе «ВДНХ» и кольцо трамвая.

- Это мысли очевидные. Главным сюжетом всей этой территории является, конечно, кирха Королевы Луизы и все, что связано с этим памятником и его охранными зонами, - говорит архитектор.

Все остальное – встроенные в забор кафе быстрого питания, ограждения советского времени, реклама – это «визуальный мусор, который нам мешает созерцать действительную ценность». Вячеслав Генне выразил надежду, что в проект благоустройства парка будут включены мероприятия по очистке от этих объектов. При этом территория у театра кукол должна преобразиться.

- У кирхи можно сформировать большую городскую площадь. В настоящий момент эта территория рассекается конструкцией входа. Мы выходим из парка и попадаем на огромную пустую поляну, где могли бы также расти деревья, - уверен Генне. - Эту площадку можно объединить с большой территорией, и мы сможем увидеть церковь, храм, театр кукол - кто как воспринимает. Это реально ценность, на которую приезжают посмотреть люди, экскурсоводы водят туристов.

Точные сроки выполнения работ советник губернатора не озвучил.