«Купим дом»: Жительница Советска, родившая тройню, получила миллион

У Зои Любачевской есть надежные помощницы – бабушки очаровательного трио. Фото: министерство социальной политики.

Давно не было таких хороших новостей. Жительница Советска Зоя Любачевская родила дочерей-тройняшек. Прибавление в семействе случилось в сентябре прошлого года. День, когда будущей маме объявили о тройне, она запомнила навсегда.

- Мы были в приятном шоке от такой радости. Никто ведь не ожидал тройню! Помню, сказали мне об этом 1 апреля, еще и уточнили, что это не шутка. Я растерялась, позвонила мужу сразу. И для него, конечно, это стало неожиданностью – три девочки, - рассказывает Зоя. - Главное, живот маленький был. Мне все потом говорили: «Как у тебя там шесть рук и шесть ног помещается?».

Роды благополучно прошли в Калининграде.

Девчонки родились разные по характеру. По словам родителей, к каждой нужен свой подход.

- Карина – капризная, Алиса – хитрая как лисичка, София – более спокойная, - улыбается Зоя.

Теперь пришло время поздравить маму. Семья считается многодетной и по закону она получила сертификат на 1 миллион рублей.

Счастливая мама рассказала, что средства выплаты они с мужем решили использовать для покупки дома под Советском.

- Сейчас живем в квартире, с тремя детьми и с коляской тяжело подниматься на четвертый этаж. А так – я вышла во двор, положила детей в коляску и можно гулять! А когда подрастут, смогут уже сами во дворе играть, - говорит Зоя Любачевская.

Сейчас семья в процессе заключения сделки.

- Есть участок 9 соток, гараж, теплица, подвал. Также для покупки дома будем использовать федеральный маткапитал и собственные накопления. Спасибо государству – погасило ипотеку. Нам оставалось платить еще 6 лет. Сняли груз с плеч.

В министерстве соцполитики региона рассказали, что областной материнский капитал предоставляется в рамках национального проекта «Демография». Его размер различен: 100 тысяч рублей – при рождении третьего и четвертого ребенка, 200 тысяч рублей – пятого и последующих детей, 1 миллион рублей – при одновременном рождении трех и более детей.

- За 11,5 лет действия меры социальной поддержки почти 18 тысяч семей получили региональные сертификаты, 31 семье он выдан максимальным номиналом. Использовать материнский капитал можно на различные цели: улучшение жилищных условий, ремонт дома или квартиры, покупку автомобиля, мебели, бытовой техники, медицинское обследование, лечение матери или ребенка, если это необходимо, – рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

В ведомстве напомнили, что региональный материнский капитал доступен семьям со среднедушевым доходом, не превышающем 3,5 величины прожиточного минимума в Калининградской области в 2023 году – 51 тыс. 821 рубль.