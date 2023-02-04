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Общество3 февраля 2023 22:00

«Если подобьют, пойду на таран. Не отверну, не беспокойтесь!»

78 лет назад совершил свой подвиг экипаж бомбардировщика Виктора Носова
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Топмачтовик «Бостон» заходит на цель.

Топмачтовик «Бостон» заходит на цель.

Фото: архив Минобороны РФ.

Вот интересно, многие ли жители сегодняшнего Калининграда знают, что улица Носова (тем более что чаще в этом топониме фигурирует только фамилия, без имени) названа вовсе не в честь и действительно замечательного детского писателя? И что на самом деле так была увековечена память лейтенанта, совершившего первый таран морского транспорта тяжелым самолетом в Великой Отечественной войне.

Двое волжан…

Родившийся в 1923 году в городе Сенгилей Симбирской губернии (позже ставшей Ульяновской областью) Виктор Носов – представитель поколения, которому предстояло вынести на своих плечах главную тяжесть начального этапа войны. В детстве он много читал, особенно книги о летчиках – портрет знаменитого Валерия Чкалова висел у школьника над кроватью. Потом увлекся еще и радиотехникой: окончив в Ставрополе, куда переехала в 1939 году семья, восьмилетнюю школу, поступил в фабрично-заводское училище связи. Учебу совмещал с работой на местном радиоузле.

Виктор Носов.

Виктор Носов.

Фото: архив Минобороны РФ.

Детское увлечение парня самолетами сказалось с началом Великой Отечественной. Не дожидаясь повестки, Витя отправился в военкомат и попросил направить его в авиацию. Но бойцы тогда требовалось, прежде всего, на земле, и Носова направили в пехотное училище. Однако упорный парень добился сначала перевода в Сталинабадскую школу гражданского воздушного флота, после которой в 1943 году был зачислен военно-морское минно-торпедное авиационное училище имени Леваневского.

Там Виктор познакомился с Федором Дорофеевым, который в армию пошел добровольцем, едва успев закончить ФЗУ. Родом он был из поселка Рассвет Куйбышевской области – считай, земляки. Офицерское звание бывшему прицепщику на колхозном тракторе с его семью классами образования не светило, но стрелком-радистом сержант Дорофеев стал.

…и пермяк

Воевать друзьям предстояло в 51-м минно-торпедном Таллинском Краснознаменном орденов Ушакова и Нахимова авиационном полку 8-й минно-торпедной авиадивизии Балтийского флота. Там с двумя волжанами очень близко сошелся прибывший в часть одновременно с ними пермяк Александр Игошин, В 1942-м он окончил «семилетку» и, как все остальные мальчишки, рвался на фронт. Однако сначала пришлось поработать на заводе слесарем-лекальщиком. На редкость способному к технике и точным наукам пареньку старые мастера прочили успешное будущее инженера, а сам он страстно хотел быть летчиком. И вот мечта сбылась: с сентября 1942-го по март 1943 года Игошин – курсант 3-й школы пилотов ВВС ВМФ, откуда его перевели в Ейское военно-морское авиационное училище, по окончании которого новоиспеченный штурман был распределен на Балтику.

«Саша любил и умел петь, - вспоминал командир 51-го авиаполка Иван Орленко. - Чаще всего он пел свою любимую песенку о ростовском мальчике, который погиб, защищая от фашистских пуль своих голубей. Начинал петь, и в комнате стихали разговоры. Слушали его охотно».

Экипаж топмачтовика

Оценив троицу – не разлей вода, полковник Орленко сразу понял, что перед ним готовый экипаж топмачтового бомбардировщика (см. «Справку КП»). Виктор Носов прилежно учился у ветеранов полка, которые, кстати, советовали рвавшемуся в бой молодому летчику не спешить: мол, и «мама» сказать не успеешь, как подобьют.

- Меня не подобьют, - упрямо твердил младший лейтенант. – А если все-таки подобьют в районе цели – пойду на таран. Не отверну, не беспокойтесь!

Первый боевой вылет экипаж Носова совершил 12 декабря 1944-го, в составе четверки самолетов атаковав на выходе из Данцигской бухты немецкий конвой из двух транспортов с сильным охранением. Атака вышла неудачной – вражеские зенитчики сбили один торпедоносец и серьезно повредили бомбардировщик. Самолет Носова уцелел, но сам командир огорчался, что так и не смог поразить цель. Хотя из дебютантов это вообще редко кому удавалось.

Через 10 дней экипажу Носова довелось участвовать в еще более ожесточенном бою. По ходу массированного налета на базу в Либаве (теперь это латвийская Лиепая) штурмовая группа не смогла подавить портовую ПВО, и шестерку топмачтовиков встретил плотный зенитный огонь. Из той атаки вышли всего три самолета. Выжившие летчики утверждали, что уничтожили немецкий транспорт водоизмещением 8 тысяч тонн и два сторожевых корабля, один из которых потопил лично Носов.

Следующей его победой стал транспорт в 7 тысяч тонн – один из двух, которые удалось уничтожить четверке наших самолетов в глубине Данцигской бухты 5 февраля 1945 года. За этот вылет Носов получил орден и вторую звездочку на погон.

«Меня наградили орденом Красного Знамени, думаю, что не последним, - рассказывал Виктор в письме родителям. - На фронте положение хорошее, так что скоро увидимся».

Жить 21-летнему лейтенанту оставалось всего неделю…

Атаку не прекратил

Утром 13 февраля в штаб 51-го авиаполка поступили данные воздушной разведки о движении вражеского конвоя в районе маяка Риксгерт (это опять-таки Гданьская бухта). На перехват поднялась четверка самолетов, ведомая замкомандира 2-й эскадрильи Владимиром Фоменко. Обнаружив три транспорта, двигавшихся курсом на северо-восток под прикрытием двух кораблей охранения, себе для атаки Фоменко выбрал головной транспорт, а на концевой нацелилась вторая пара, в которой был Носов. Вырвавшись вперед, выполняя противозенитные маневры и ведя огонь по цели из пулеметов, он начал стремительно приближаться к точке сброса бомб. До корабля оставалось метров 700, когда немецкий снаряд угодил в один из моторов «Бостона». Фоменко потом докладывал, что летчик объятого пламенем бомбардировщика атаку не прекратил, перевел свою машину на снижение и сверху врезался в палубу, после чего раздалось два взрыва: первый, как считал замкомэска, - это детонировали бомбы на самолете, вслед за которыми громыхнул и груз в трюме. Двухтрубный двухмачтовый пароход стал быстро погружаться в воду.

Полковник Орленко был убежден, что, по крайней мере, командир погибшего экипажа достоин присвоения звания Героя Советского Союза. В соответствующем представлении от комполка имеются положительные заключения командующего Краснознаменным Балтийским флотом и Военного совета КБФ. А вот резолюция Народного комиссариата ВМФ СССР отсутствует.

На Федора Дорофеева полковник Орленко также написал представление: достоин высокой правительственной награды». Что ж, бортстрелку дали медаль «За отвагу».

О награждении штурмана Александра Игошина какими-либо советскими орденами и медалями данных нет.

В «Актуализированном именном списке захороненных (увековеченных) воинов» памятника «Летчикам Балтики» в Калининграде Виктор Носов значится как Герой Российской Федерации. Один из всего экипажа, хотя это звание Указом Президента РФ № 187 от 23 февраля 1998 года посмертно присвоено и двум боевым товарищам командира топмачтовика.

СПРАВКА «КП»

Метод топмачтового бомбометания строился на способности авиабомб рикошетить от поверхности воды. Для такой атаки требовалось снизиться до 20-40 метров над морем, прицелится по центру корпуса вражеского корабля, приблизиться к нему на 250-300 метров и только тогда нажимать бомбоспуск. Бомба (или серия бомб) рикошетировали на высоту 6-8 метров и пару-тройку секунд спустя попадали в борт или палубу цели, после чего с задержкой 4-6 секунд срабатывал взрыватель. Бомбардировщик же тем временем перепрыгивал через корабль (из-за чего такое бомбометание называли еще «прыжковым») и уходил. Так что летчику нужно было еще и не выпускать из виду топ-мачту, чтобы не зацепить ее.

Лучше всего для топмачтового бомбометания подходили отечественные штурмовики Ил-2 и Ил-10, а также поставлявшийся по ленд-лизу американский бомбардировщик А-20 «Бостон».

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