Банк «Открытие»: россияне назвали товары, отечественное производство которых нужно возрождать или увеличивать

На первом месте в списке наиболее важных товарных категорий, которые, по мнению россиян нужно производить в нашей стране, лекарственные препараты, продукты питания - хлеб, мясомолочная продукция, одежда и обувь. При этом большинство россиян не ожидают перебоев в снабжении своих регионов товарами первой необходимости и не намерены делать запасы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

56% опрошенных россиян уверены, что перебоев со снабжением товарами первой необходимости в их регионах не было и не будет (14% точно нет, 42% скорее нет). Наиболее уверены в этом отношении жители Урала (65%) и Юга России (60%). При этом 25% допускают такую возможность и лишь 4% отмечают наличие дефицита некоторых товаров.

50% никогда не делали и не планируют делать запасов продовольствия, медикаментов или бытовых товаров первой необходимости (на Урале 60%, на Северном Кавказе 42%). Еще 11% раньше делали запасы, а теперь намерены отказаться от этой практики. В свою очередь, 21% раньше не делали запасов, а сейчас будут делать. 18% делали такие запасы раньше и намерены продолжать (в Центральном федеральном округе 23%, на Дальнем Востоке 12%).

Отвечая на открытый вопрос о том, производство каких товаров в России нужно возродить или увеличить в первую очередь (вопрос задавался в контексте импортозамещения, можно было давать более одного варианта ответа), россияне чаще всего называли лекарственные препараты (70%), продукты питания - хлеб, мясомолочную продукцию (58%), одежду и обувь (46%), бытовую технику (42%). При этом 39% опрошенных полагают, что в первую нужно увеличивать производство продукции двойного и военного назначения, столько же - парфюмерии и предметов личной гигиены, а также автомобилей, строительных и отделочных материалов.

*Опрос проведен банком «Открытие» 12-18 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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