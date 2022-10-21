Комфортно, просто и надежно: Что нужно знать о новых электронных сервисах Фонда социального страхования

В Калининграде прошел круглый стол о работе электронных сервисов Фонда социального страхования. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

В среду, 19 октября, в «Комсомольской правде» в Калининграде прошел круглый стол «Новые электронные сервисы Фонда социального страхования РФ» с участием специалистов Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, а также представителей региональных общественных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

О задачах фонда

Начиная с 2010 года региональное отделение ФСС успешно реализует электронные сервисы как дистанционный способ получения гражданами и работодателями государственных услуг.

Подтверждая востребованность внедряемых услуг в цифровом формате, на круглом столе прозвучали показательные данные. Во-первых, в регионе успешно реализован электронный сервис для страхователей по сдаче отчетности - сегодня 96% страхователей-работодателей предоставляют отчетность в фонд в электронном виде. Во-вторых, с 2021 года все регионы перешли на прямые выплаты.

- На сегодня к нам от страхователей-работодателей поступает в электронном виде 99% данных для назначений всех видов страхового обеспечения. Еженедельно их количество варьируется от 7 тысяч до 20 тысяч и более в зависимости от уровня заболеваний в нашем регионе, - рассказала управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Людмила Вологжина.

Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Людмила Вологжина. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

Социальный навигатор

Все больше калининградцев используют такой электронный сервис, как «Социальный навигатор».

- Для того чтобы установить мобильное приложение «Социальный навигатор», необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг (если еще не зарегистрированы), затем на смартфон любой модели скачать приложение «Социальный навигатор». Устанавливается этот сервис автоматически, не запрашивая у пользователя никаких дополнительных данных, поскольку работа сервиса синхронизирована с «Госуслугами», - заверила начальник отдела информатизации регионального отделения ФСС Марина Никитина.

Мобильное приложение «Социальный навигатор» - это возможность отслеживать информацию о больничном листе, ход рассмотрения заявления о выплате пособий, оформлять различные справки и даже записаться на прием в ФСС, если вопрос требует очной встречи со специалистами.

Очередь за путевками

Благодаря тому, что в работе круглого стола принимали участие представители организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обсуждались практические вопросы.

- Мы понимаем, что очередь за путевками на сегодня большая, - обратился к сотрудникам фонда председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Сергей Российский. – Люди пользуются не так часто этой возможностью, как хотели бы. Какова сегодня очередь?

- В очереди у нас 5600 человек, - ответила начальник отдела социальных программ регионального отделения ФСС Галина Косыгина. – Сейчас мы обеспечиваем санаторно-курортным лечением заявления, поданные по июнь 2019 года. Закуплено полторы тысячи путевок на этот год. Путевками могут пользоваться не только федеральные льготники - также полноценная путевка предоставляется сопровождающим лицам (речь идет об одном из родителей ребенка-инвалида и для сопровождающего инвалида первой группы).

- Очередь эта единая? – еще один уточняющий вопрос от Сергея Российского.

- Единая, формируется по дате подачи заявления. На официальном сайте регионального отделения Фонда социального страхования есть сервис, позволяющий каждому льготнику по номеру своего СНИЛС проверить и номер очереди, и профиль заболевания, по которому он включен в эту очередь.

Электронный сертификат

Заместитель управляющего региональным отделением ФСС Наталья Васильева остановилась на преимуществах приобретения технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата.

- Лица с инвалидностью, проживающие в Калининградской области, используя электронный сертификат, смогут оформить заказ на приобретение средств реабилитации в определенных торговых точках (с полным списком можно познакомиться на электронных ресурсах фонда. – Ред.). Калининградцы, кто уже воспользовался электронным сертификатом, положительно оценили работу сервиса. Нравится, что с момента оформления сертификата есть год, чтобы найти необходимую продукцию. Много слышим слов благодарности от семей, приобретающих сложную ортопедическую обувь для детей. На сегодня количество оформленных (через «Госуслуги») и реализованных сертификатов в регионе составляет порядка пятисот на сумму более 8 миллионов рублей, - отметила Наталья Васильева.

- Получить услуги Фонда социального страхования граждане могут не выходя из дома. Электронные сервисы фонда позволяют сделать это без усилий, без очереди, посещения ведомства, - резюмировала Людмила Вологжина.

БЛИЦОПРОС

За какой услугой калининградцы обращаются в ФСС чаще всего?

Ряд вопросов поступил во время трансляции круглого стола от калининградцев. Их мы адресовали Людмиле Вологжиной.

- Какие электронные услуги пользуются наибольшим спросом?

- Услуга по назначению обеспечения по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая. Это первая. А вторая – назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти.

- В скором времени произойдет объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Как этот процесс скажется на работе тех сервисов и услуг, о которых вы говорили во время круглого стола? Человек быстро привыкает к хорошему…

- Получатели наших услуг, пользователи наших сервисов могут быть спокойны – для них все останется без изменений. Более того, сегодня многое делается и для развития существующих сервисов, а также для создания новых.

- Через мобильное приложение «Социальный навигатор» можно заказать справку о доходах?

- Да, на формирование уходит несколько минут.

- Можно ли поставить знак равенства между электронной цифровой подписью и синей печатью на бумажной версии того же документа?

- Да!

ВАЖНО!

Видеозапись круглого стола доступна для просмотра на официальной странице «Комсомольской правды» – Калининград» во ВКонтакте.