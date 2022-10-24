На неделе в Калининград придут дожди и тепло из Африки

Погода вновь позволит выходить на прогулку. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики составили обнадеживающий прогноз на неделю 24-30 октября. Калининград окажется на пути осадков и теплого воздуха.

- Атлантические циклоны будут «обтекать» область высокого давления, проходя с центром через Британские острова и далее на север к побережью Скандинавии, а доступ арктическим воздушным массам с севера окажется перекрытым для большей части Европы. Таким образом, на границе двух барических систем создастся устойчивый перенос воздушных масс со Средиземноморья и севера Африки, - описали положение дел в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным Гидрометцентра России, со вторника и практически до конца недели максимальные дневные температуры в нашем городе не будут опускаться ниже +15 градусов (местами увидим +16). При этом с понедельника по среду ожидаются дожди.

Атмосферное давление на протяжении ближайших четырех суток будет расти, а на выходных начнет снижаться.

Ветер сохранится южного и юго-западного направления. Его скорость не превысит 11 метров в секунду.