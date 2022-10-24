Партия «ЕР» создала в ЛНР и ДНР региональные отделения

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Региональные отделения в ЛНР и ДНР открыла партия «Единая Россия». В качестве секретаря Донецкого отделения выступил врио главы республики Денис Пушилин, а в качестве секретаря Луганского отделения - председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Руководящими органами Донецкого отделения стали представители команды главы ДНР в администрации региона, народного совета ДНР, молодежных и патриотических объединений, отрасли культуры, медицины и науки, бизнеса, крупного общественного движения в регионе «Донецкая Республика». Они представляют интересы местных жителей в различных сферах. Около 43 тысяч желающих подали заявление на вступление в партию. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

В региональный политсовет ЛНР в отделение «ЕР» вошли врио главы республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и народного совета, молодежных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», научного сообщества, культуры, спорта и здравоохранения. 22 тысячи человек выразили свое желание вступить в партию.

Секретарь генсовета Андрей Турчак отметил, что Донецкое отделение «ЕР» фиксирует то, чем партия занималась все это время в регионе вместе с общественными движениями. Это прежде всего помощь людям, забота о них и защита. Все это включает народная программа партии, с которой она победила на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Этим и нужно дальше заниматься, заявил Турчак на первом общем собрании регионального отделения «Единой России».

Он также сказал, что «ЕР» сделает все возможное, чтобы продолжить развитие экономики, народного хозяйства и интеграцию в законодательство России.

По словам Пушилина, в «ЕР» в ДНР работают профессионалы своего дела. Они с 2014 года показали, что готовы решить любые серьезные задачи.

В Луганское отделение вступило уже 22 тысячи человек. Об этом сказал секретарь генсовета партии, комментируя итоги первого общего собрания регионального отделения «ЕР». Он считает, что после открытия представительства партия способна расширить направления своей работы.

Как сообщается на сайте ER.ru, «Единая Россия» с начала проведения СВО помогает жителям Донбасса, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Свыше 14 тысяч тонн гуманитарного груза было доставлено в народные республики. Среди них около 700 тонн лекарственных средств.