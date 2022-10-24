Солнечное затмение 25 октября 2022 года: где смотреть в Калининграде, когда начнется, что с погодой

Невооруженным глазом смотреть на Солнце очень опасно, поэтому лучше приготовиться заранее. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 25 октября, произойдет частное солнечное затмение, которое будет видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, на северо-востоке Африки, а также в северо-восточной части Атлантического океана и части Северного Ледовитого океана.

Затмение начнется на территории Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. Наибольшая фаза - 0,863 (Луна перекроет 86% солнечного диска) - будет зарегистрирована в России в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра.

В Калининградской области затмение тоже должно получиться эффектным. По расчетам астрономов, из наших широт будет видно, как Луна закроет собой Солнце больше чем наполовину, а точнее, на 54%. Начало «представления» запланировано на 11 часов 11 минут по местному времени. Максимальная фаза наступит в 12.20, а завершится все в 13.30. Итого - чуть больше двух часов на все про все.

Не забывайте, что наблюдать затмение невооруженным глазом опасно. Это может привести к серьезным проблемам со зрением и даже к слепоте. Обычные солнцезащитные очки и какие-либо цветные стекла тут не помогут. Лучше приготовиться заранее - отыскать старые дискеты, очень темное (можно закопченное) стекло или специальный фильтр. Маска сварщика (вдруг есть у кого одолжить?) тоже отличный вариант.

Публичные наблюдения будут доступны для всех желающих - их организует Астрономическое сообщество БФУ имени Канта на площадке между корпусами университета на ул. Невского, д. 14.

Помешать насладиться редким явлением может погода. По данным сервиса «Яндекса», завтра практически весь день будет облачно. Популярный портал rp5.ru дарит надежду - как раз около полудня небо может немного проясниться.

Есть шанс, что небо прояснится. Фото: rp5.ru

Напомним, что последний раз солнечное затмение можно было увидеть с территории нашей области 10 июня 2021 года. Тогда оно тоже было неполным - Луна закрыла только 26% диска Солнца.

Не пройдет и месяца, как появится повод снова обратить взоры к небу. На этот раз нас ждет лунное затмение. Оно состоится 8 ноября, правда, в европейской части России его будет видно не слишком хорошо. Но попытать удачу определенно стоит!