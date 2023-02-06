Погода на неделю в Калининграде: мокрый снег, сильный ветер и потепление

По февральским меркам по-прежнему будет довольно тепло. Фото: Александр Подгорчук

Всю предстоящую неделю в Калининграде будет тепло – по февральским меркам, разумеется. Регион оказался под влиянием антициклонов, которые обеспечат нам довольно предсказуемую погоду.

По данным Гидрометцентра России, все дневные температуры останутся положительными. Ориентиры в ближайшие три дня составляют +2...+3 градуса. Ночи при этом будут холодными – прогнозируются заморозки на уровне -1...-3 градусов.

Почти все рабочие дни пройдут преимущественно без осадков. Картина за окном начнет меняться ближе к выходным. В пятницу и субботу уже не исключен небольшой мокрый снег. Кроме того, как прогнозирует портал rp5.ru, с 9 по 11 февраля может усилиться ветер. Пока что пик ожидается в субботу, когда порывы достигнут скорости 19 метров в секунду.

В воскресенье нас накроет волна тепла. Предварительные данные говорят о том, что воздух прогреется до +6…+7 градусов.