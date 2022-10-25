50 жемчужин Калининградской области. Остров Канта: Кафедральный собор, уютный парк и призраки Кнайпхофа

Ярчайшая жемчужина Калининграда - Кафедральный собор. И конечно же, остров Канта, который за последние года заметно преобразился и принимает фестивали международного уровня. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

Для калининградских пацанов, выросших в 1980-е, обязательным пунктом программы увлекательного времяпрепровождения было посещение руин. Мы ездили на дизеле на Бальгу, облазили старые немецкие форты (те, куда можно было проникнуть), но, пожалуй, самым захватывающим путешествием было посещение Кафедрального собора на острове Канта. Он стоял огромной руиной в самом центре города и, конечно, привлекал к себе повышенное внимание как ребятни, так и немногочисленных в те времена туристов. Помню, как однажды мы поднимались по узкой винтовой лестнице, чтобы увидеть своими глазами дверь в загадочную Зеленую комнату. «Тот, кто откроет эту дверь и сделает шаг вперед, сразу исчезнет», - говорили нам старшие, знающие товарищи. Было очень страшно, но мы упорно лезли по лестнице наверх. Дверь, правда, не нашли и, как понимаете, не исчезли. Но история запомнилась.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Кафедральный собор (Домский собор Богоматери и Святого Адальберта) – одно из самых древних зданий на территории Калининграда. Официальная дата основания – 13 сентября 1333 года. Первоначально жители Кнайпхофа – одного из городов, образовавших позднее Кёнигсберг, - собирались строить церковь как крепость: все-таки земли в низовьях реки Прегель были еще только завоеваны и от язычников-пруссов можно было ожидать любой пакости. Однако Великий магистр Тевтонского ордена Лютер Брауншвейгский воспротивился этому решению: на расстоянии полета стрелы, мол, и так стоит замок, зачем еще один? В итоге архитектура собора получилась более «миролюбивой», чем могла быть, однако мощные стены с контрфорсами напоминают, что в Средневековье любая церковь – это в определенном смысле крепость.

После строительства, которое длилось несколько десятилетий, собор стал главным культовым сооружением сразу трех городов, прильнувших к Прегелю: Кнайпхофа, Альтштадта и Лебенихта. После переноса столицы ордена из Мариенбурга в Кёнигсберг именно у стен собора стали хоронить великих магистров. Похоронен здесь и человек, который превратил Тевтонский орден, духовно-рыцарское государство, в светское герцогство Пруссия – Альбрехт Бранденбургский. Последней же знаменитостью, причем мирового масштаба, чей прах упокоился у стен собора, стал великий философ Иммануил Кант.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОБОРА

Кафедральный собор очень сильно пострадал во время бомбардировок Кёнигсерга британской авиации в 1944 году. Здание полностью выгорело изнутри – был уничтожен уникальный орган, фрески, витражи, эпитафии и многое другое. Но стены устояли. И стояли еще очень долго, весь 45-летний советский период истории Калининграда. Снести их по примеру Королевского замка не решились, возможно, потому, что у собора был похоронен Иммануил Кант, которого в Советском Союзе уважали и почитали.

Кафедральный собор. 1982 год. Фото: Википедия

Вторую жизнь самой грандиозной церкви Кёнигсберга подарил Игорь Одинцов, опытный строитель, директор специально учрежденной фирмы «Кафедральный собор». Под его руководством в 1994 году началось восстановление здания, которое длилось несколько лет и которое, можно сказать, продолжается до сих пор. Результат реставрации вызывал и вызывает критику со стороны архитекторов, и не сказать, чтобы несправедливую (особенно в том, что касается внутренних интерьеров), но благодаря Одинцову город получил один из своих символов.

Действительно, сегодня Кафедральный собор является самой популярной и узнаваемой достопримечательностью Калининграда. Здесь всегда много туристов. В соборе новый орган, сделанный по старинным эскизам калининградскими мастерами (между прочим, крупнейший в России!), на концерты собирается публика со всего мира, в стенах находится очень интересный музей, а также три часовни: православная, католическая и лютеранская. И не нужно забывать про вечную тему – могилу Канта у стен собора, где круглый год можно увидеть живые цветы.

«ЗДЕСЬ ТРАМВАИ ХОДИЛИ»

После того как собор из огромной руины превратился в красивое старинное здание и точку притяжения, в городе стали активно обсуждать, что делать вокруг, чем должен стать остров Канта. Было две главные позиции: оставить территорию под парк и восстановить прежний, немецкий, облик Кнайпхофа. Надо сказать, что до войны остров был застроен полностью: деревьев почти не было, только дома, мощеные улицы и площади. Однако проект восстановления Кнайпхофа поддержки не получил, было решено оставить остров Канта парковой зоной. И накануне чемпионата мира по футболу 2018 года стартовал первый этап по реконструкции территории.

Тогда дело ограничилось немногим: привели в порядок центральную аллею, поставили новые скамейки, подремонтировали набережную. Более глобальные работы начались в 2020-м. Именно после этого остров приобрел тот вид, который мы видим сегодня. В парке появились новые дорожки, был приведен в порядок созданный на острове в советское время Парк скульптур. Законченный вид приобрела так называемая Соборная площадь, которая превратилась, кроме прочего, в площадку для концертов на открытом воздухе. Сюда даже планировали перебазировать популярный фестиваль «Калининград Сити Джаз», но помешала пандемия. А еще - и это очень любопытная фишка - перед фасадом собора установили фрагмент трамвайных рельсов.

- До войны здесь все было застроено и даже трамваи ходили, вот, смотри, кое-что осталось, - говорил как-то турист своей супруге.

Она верила.

Вокруг собора в любое время года много туристов. Интерес вызывает и памятник герцогу Альбрехту - основателю Кенигсбергского университета. Фото: Александр Подгорчук

Но, разумеется, трамвайные рельсы – это декорация. Впрочем, в определенном смысле средневековый Кнайпхоф все же возродился. На территории всего острова были установлены стенды со старыми фотографиями и небольшими рассказами о том, что на этом месте находилось до войны. Вот здесь был перекресток улицы Хлебных Лавок и Потроховой, там стояла ратуша Кнайпхофа, а в этом месте – средневековая Голубая башня, в которой содержались преступники…

Остров сегодня выглядит гораздо лучше, чем раньше, в этом признаются и местные жители, и туристы. Но, конечно, чтобы превратить бывший Кнайпхоф в идеальное место, работы еще много.