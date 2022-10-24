Писатель Андрей Геласимов: Чтение постепенно перейдет в нишу элитарности, как балет

По словам Андрея Геласимова, переживать из-за падения популярности чтения не стоит. Фото: Виктор ХАНЕВИЧ

Этой осенью главным гостем литературного форума стал российский писатель Андрей Геласимов. Встреча с ним прошла в Калининградской областной научной библиотеке. Говорили о жизни, поисках спасения, предательстве и, конечно, о литературе. «Комсомолка» побывала на встрече с автором и делится с вами самыми яркими фрагментами выступления Андрея Геласимова.

С янтарными парусами

- Лет семь назад я привозил на кинофестиваль в Светлогорск картину «Жажда», снятую по моей повести. У меня дома до сих пор стоит приз, который мы получили, - это такой корабль с янтарными парусами. Я его храню, он мне дорог как память о Калининграде.

Станет меньше читателей

- Даже если наши дети не будут читать книги, мы не должны на эту тему как-то рефлексировать. Средства доставки информации меняются с развитием технологий - это неизбежно, мы не можем с этим ничего поделать, такова жизнь. Сейчас на буквенную часть идет серьезное наступление визуального контента. Мой прогноз такой: литература и чтение постепенно перейдут в ту же нишу элитарности, куда перешел балет. Ничего дурного не вижу. У нас станет меньше писателей, меньше читателей, но и те, и другие будут лучше жить в финансовом смысле.

Об опыте и неизбывности

- Практически в каждой стране есть свой посттравматический опыт. Что делать человеку, когда он возвращается домой?.. Как ему простить себя, простить мир за то, что произошло? Это понятно всем. К сожалению, эта проблема есть в каждой стране. Это неизбывно.

Финал должен быть известен

- Я своим студентам в Литинституте всегда говорю: «Вы должны знать, к чему вы ведете. Финал должен быть известен вначале». Все разговоры писателей о том, что «я пускаюсь в свободное плавание и не знаю, куда меня текст приведет», - это для любителей. Профессионал должен ставить перед собой финальную точку, к которой он тянет свой голос.

(Еще) я своим студентам говорю так: «Если у вас в тексте появилась деталь, которая не работает в цепи причинно-следственных взаимодействий, то она тексту не нужна». Текст - как инженерная конструкция, где все шестеренки должны цепляться друг за друга. Литература для меня - это инженерное искусство.

Гибель - проявление жизни

- Мы все живем в испытаниях. Я в 18 лет сломал позвоночник. Это было тяжелое физическое испытание, полгода пролежал на растяжке, была операция. Но у меня тогда даже не возникло мысли: зачем это со мной, в чем я провинился? Если бы это случилось чуть позже, наверное, я стал бы думать, что это несправедливо, ведь я ничего дурного не сделал в своей жизни, а со мной это произошло. У моих сыновей погиб друг, разбился на автомобиле. И я помню серьезный кризис, который они пережили, говоря о несправедливости произошедшего. У меня ушло довольно много сил на то, чтобы пацанам объяснить, что эта гибель не является проявлением несправедливости, это является проявлением жизни. И дальше вопрос нашего мужества - принять это или не принять и впасть в уныние. Вопрос в том, с каким достоинством мы выходим из этих ситуаций, как мы принимаем их и насколько мы готовы к приятию целесообразности страдания в нашей жизни.

С новичка шкурку дерем

- У меня отец - кадровый военный. Я в детстве сменил семь или восемь школ, что всегда приводило к тому, что я терял друзей и мне часто приходилось оказываться в другом городе, в другом контексте и в другой культуре. В советское время в школе был обряд инициации, у нас это называлось «с новичка шкурку дерем». И шкурку драли. Приходилось отстаивать свою правоту, кулаками в том числе. А родители, поскольку отец был занят воинскими делами, а мама была занята отцом, они особо не озадачивались. Ну, пришел парень с фингалом. Отец просто спрашивал: «Ты разобрался?» Я говорил: «Все нормально, пап, я разобрался».

Перестать обижаться на предавших

- Принимать действительность с достоинством - это дар. Перестать обижаться на людей, которые тебя, как ты считаешь предали, - это важно. Нужно понять и каким-то образом принять это. Проблема предательства не в том, что тебя предали, а в том, что ты потом будешь держать обиду на это.

Прожить жизнь надо так...

- Спасение только внутри нас. Его снаружи нет. На меня, на мое мировоззрение очень сильное влияние оказала книга Николая Островского «Как закалялась сталь». Я ее прочел в первый раз, когда мне было лет 11-12. Был очарован Павкой Корчагиным, и прежде всего его витальностью, его бесконечной силой (он - как кирпич, который сорвался и летит и остановить его ничего не может), его верой в то, что он делал, его жертвенностью. Я тогда ничего не знал о христианстве, поскольку был советский мальчик, пионер, но сейчас я понимаю, что у Островского поведение Корчагина - это совершенно поведение Христа: идти навстречу смерти (Христос знает, что его распнут, он знал, чем закончится вся эта история). И эта цитата, что прожить жизнь надо так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы, - вот с этой строчкой я и живу всю свою жизнь.

Тогда американцам помог русский флот

- 1848 год. Америка в это время находится в очень серьезном противостоянии с Британией. Английский флот ушел под берега Америки и перекрыл их блокадой. Кстати, тогда американцам помог русский флот. Мы прикрыли их от этой блокады и англичан не пустили, чтобы они высадились в Соединенных Штатах, о чем Соединенные Штаты забывают. Мы очень сильно помогли их независимости тогда.

Увидел «работу» Промысла Божия

- Даже когда с нами происходит то, что нам не нравится, то, что нам казалось ненужным (например, измена или потеря близкого), ты потом понимаешь: а вот без этого не произошло бы вот этого важного события в моей жизни. Когда я это понял, когда я увидел, как работает Промысел Божий, мне стало ясно, как заниматься искусством на самом деле. В моей жизни случайного вообще ничего не было. Я не помню ненужных событий в своей жизни. Они все были нужны, просто это вопрос, насколько мы внимательны, насколько мы замечаем необходимость того или иного события. Часто нас подводит невнимательность.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Андрей Геласимов, 57 лет.

Современный российский писатель, кандидат филологических наук, доцент Литературного института имени Горького.

В 2009 году стал лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги» - книги об истории дружбы забайкальского подростка Петьки и пленного японца - врача Хиротаро.

В 2019 года роман Андрея Геласимова «Роза ветров», посвященный освоению Дальнего Востока, был признан лучшим в номинации «Длинная проза» Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева.

По книгам Андрея Геласимова снято несколько фильмов и сериалов («Дом на Озерной», «Ке-Ды», «Мой любимый раздолбай», «Жажда»).