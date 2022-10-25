В Тапиау - музей, в Грюнхофе - гостиница: Как руины снова превращаются в дворцы и замки

Территорию замка Рагнит удалось полностью очистить, отремонтировать высокую часовую башню и запустить на ней башенные часы. Фото: Александр КАТЕРУША

На прошлой неделе пришли хорошие новости из приграничного Багратионовска. Средневековый замок Прейсиш-Эйлау, точнее, то не очень многое, что от него осталось, удалось продать на аукционе. Это была третья или четвертая попытка реализовать исторический объект, которая наконец увенчалась успехом. Сумма сделки – 7,6 млн рублей. Новый собственник – инжиниринговая компания из Санкт-Петербурга Green. Таким образом, у Прейсиш-Эйлау появились реальные перспективы быть восстановленным и превратиться в культурно-туристический центр. И это, разумеется, не может не радовать. Тем более что ранее прояснилась судьба еще двух орденских замков на территории области – Рагнита в Немане и Тапиау в Гвардейске. Эти древние твердыни благодаря усилиям инвесторов-энтузиастов и льготной программе регионального правительства, предоставляющей беспроцентные кредиты на восстановление объектов культурного наследия, уже начали преображаться. И в списке на реставрацию – не только замки.

Сегодня «Комсомолка» расскажет о наиболее интересных объектах.

Замок Рагнит

На берегу Немана все началось с сыроварни. Предприниматель Иван Артюх, которому, по данным СМИ, принадлежит сеть прачечных, в 2016 году решил попробовать себя в другом деле и открыл сыроварню «Тильзит-Рагнит». Крафтовые сыры довольно быстро завоевали популярность как у калининградцев, так и у туристов, тем более что целью предпринимателя было возродить знаменитый сорт сыра тильзитер. Сегодня этот сыр кто только не выпускает (чаще всего швейцарцы), а изначально он производился исключительно в Восточной Пруссии, исключительно в регионе Тильзит-Рагнит. С изумрудных пойменных лугов Немана ведет свое происхождение этот волшебный сыр… За сыроварней последовал ресторан, затем гостевой дом, а в конце концов Иван Артюх взял в аренду на 25 лет замок Рагнит, построенный рыцарями Тевтонского ордена в 1268 году.

Изначально планировалось полностью восстановить цитадель – поднять стены и накрыть их крышей, то есть привести Рагнит в предвоенный вид. Однако сейчас от этих планов отказались, возможно, временно. Есть вероятность, что замок накроют стеклянным куполом, отдав дань современным архитектурным решениям. Впрочем, если это и случится, то завтра, а на сегодня территорию замка удалось полностью очистить (в том числе благодаря волонтерам из организации «Хранители руин»), отремонтировать высокую часовую башню, запустить на ней башенные часы, благоустроить территорию вокруг замка.

«Были в настоящем рыцарском замке, вы не представляете, какие там толстые стены! И очень интересная экскурсия», - читаю отзыв на туристическом портале. Сегодня возле замка и правда нередко останавливаются большие туристические автобусы. Летом шумно и оживленно. А еще десять лет назад Рагнит представлял собой громадную, печальную и никому не нужную руину из красного кирпича…

Замок Тапиау

Замок Тапиау в Гвардейске еще совсем недавно был исправительной колонией. Сейчас же сюда, как и в Рагнит, водят экскурсии. И поверьте, здесь есть что посмотреть.

Планируется, что Тапиау превратится в крупный исторический, культурный и туристический центр. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Начнем с того, что Тапиау сохранился куда лучше, чем Рагнит, - да возможно, лучше, чем любой из замков на территории Калининградской области. Один из четырех флигелей так называемого хохбурга (то есть собственно замка) дожил до нашего времени практически целым и невредимым. Удивительные крестообразные и звездчатые своды, барельефы на потолке, изображающие диковинных птиц и зверей…

- Сюда приезжали из Мальборка, где находится крупнейший в мире замок Мариенбург, смотрели на барельефы и затем воспроизводили их у себя, - говорят смотрители Тапиау.

Есть уже в Тапиау и музейная экспозиция, причем уникальная – более 650 образцов холодного оружия. Подобную коллекцию непросто отыскать даже в Москве или Санкт-Петербурге.

- Коллекция собиралась около 20 лет. В ней представлено оружие от бронзового века до Нового времени. Скифы, славяне-анты, готы, франки, римляне, викинги, Тевтонский орден, Киевская Русь, - говорит владелец и хранитель коллекции Владимир Гущян.

Планируется, что Тапиау превратится в крупный исторический, культурный и туристический центр. Здесь кроме музея будут гостиница, кафе с ресторанами, возможно, небольшой порт. Ведь замок находится, можно сказать, на перекрестке двух рек – Преголи и Деймы.

- Мой основной бизнес связан с другой сферой, а здесь я просто ощущаю необычайное вдохновение – настоящий средневековый замок! – говорит инвестор Алексей Павликов, который занимается возрождением Тапиау.

Окружная больница и крайсхаус

Интересы Алексея Павликова и его бизнес-партнера, руководителя группы «Элмонт» Игоря Билоуса, одним лишь замком Тапиау не ограничиваются.

- Не так давно я стал собственником очень интересного здания в Черняховске – бывшей окружной больницы Инстербурга, - говорит Павликов. – Возможно, самого красивого в городе.

Величественное здание из красного кирпича на улице Спортивной пустовало несколько лет. Фото: из соцсетей

- Таких красивых домов и в Калининграде-то не отыщешь, - признался как-то руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

Это величественное здание из красного кирпича на улице Спортивной, в котором в советское время располагались цеха завода «Карат», пустовало несколько лет. Весной этого года его включили в реестр объектов культурного наследия, а позднее у бывшей больницы появился новый собственник. Предполагается, что после реконструкции в большом красном доме откроется гостиница. Есть даже рабочее название: «Кино и немцы».

Еще один проект группы «Элмонт» находится на юге Калининградской области, в поселке Железнодорожном, который в последние годы заметно преобразился, превратившись из глухого, забытого богом местечка в самую настоящую туристическую жемчужину. Это бывшее здание крайсхауса, то есть окружного управления. Построено оно в конце XIX века по проекту известного кёнигсбергского архитектора Фридриха Хайтманна (автора концепции района вилл Амалиенау). В советские годы крайсхаус был переоборудован в интернат, а в последнее время роскошный дворец – с высоченными окнами, полуколоннами в античном стиле, широкими лестницами – пустовал и разрушался. Новый инвестор планирует превратить здание и окружающую его территорию в курортный комплекс. Здесь будет гостиница, апартаменты, бассейн, спа и, возможно, музей. Поселок Железнодорожный получит еще одну точку притяжения, но, разумеется, не сразу. В лучшем случае объект введут в эксплуатацию в 2024 году.

Усадьба Грюнхоф

Еще один достойный подражания пример – восстановление исторической усадьбы Грюнхоф в поселке Рощино Зеленоградского района. Этот дворец был построен по распоряжению прусского короля Фридриха I в 1701 году. Через 100 с небольшим лет король даровал Грюнхоф герою наполеоновских войн, прославленному генералу Фридриху Вильгельму фон Бюлову.

Несколько лет назад дворец, точнее, то, что от него в тот момент оставалось, начали восстанавливать. Фото: Иван МАРКОВ

Войну здание пережило без потерь, советские годы в общем и целом тоже (не считая некоторых деталей), зато с 1999 года, когда из дворца выехал последний жилец, началось. Вначале рухнула одна стена, потом еще, потом местные жители пристрастились разбирать прусское барокко на кирпич.

Но Грюнхофу повезло. Несколько лет назад дворец, точнее, то, что от него в тот момент оставалось, купил местный предприниматель Алексей Лисенков и начал восстанавливать. Сейчас все выглядит уже вполне достойно, хотя работы еще много. В здании новый собственник планирует открыть гостевой дом, ресторан и даже библиотеку.

Замок Прейсиш-Эйлау

Но вернемся к замкам, точнее, к одному из них – Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Еще в девяностые годы единственный сохранившийся флигель замка (даже не самого замка, а предзамкового укрепления – форбурга) решили превратить в гостиницу. Начали работы и даже пробили в крыше нелепые мансардные окна. Однако арендатор довольно быстро обанкротился, и здание фактически осталось без хозяина. Поначалу там был пост охраны – суровые люди в униформе не позволяли растаскивать замок на кирпичи, но потом и охраны не стало. В результате Прейсиш-Эйлау несколько раз горел и медленно разрушался.

Прейсиш-Эйлау несколько раз горел и последнее время медленно разрушался. Фото: Иван МАРКОВ

Новый арендатор, если верить официальным заявлениям, готов полностью восстановить флигель и, возможно, что-то сделает с находящимися по соседству роскошными замковыми подвалами, которые также неплохо сохранились.

- Мы видим в замке и коммерческий потенциал с учетом его истории и наследия, ведь и он, и сама местность оставили яркий след не только в Средневековье, но и в эпоху Нового времени. В мире есть достойные примеры приспособления объектов старины, рассчитываем, что замок Прейсиш-Эйлау станет одним из них, - заявил в интервью РБК Владислав Мазурок, управляющий директор компании Green – нового арендатора Прейсиш-Эйлау.

По словам Мазурка, в восстановленном замке планируется открыть гостиницу, ресторан, музей и образовательный центр.

Завод «Понарт»

Не только области снимать сливки с восстановления исторического наследия. Есть свое «место силы» и в Калининграде. Это бывшая кёнигсбергская пивоварня «Понарт», названная так в честь района, в котором находилась. После войны в брутальных, но очень симпатичных производственных зданиях также располагались пивоваренные цеха, а в девяностые, как это у нас водится, наступила разруха.

Уже скоро здесь начнут появляться торговые точки, кафе и рестораны, гостиница. Фото: prussia39.ru

К счастью, нашелся инвестор, который захотел привести в порядок старинные и очень красивые сооружения. Причем «Понарт» стал первым проектом, который включили в региональную программу по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

К настоящему времени на всех зданиях комплекса проведены кровельные работы, укреплены стены.

- «Понарт» может стать первым «выпускником» губернаторской программы восстановления памятников, по крайней мере среди больших, самых финансово затратных ее участников. Поддержка региона позволила сохранить старинный промышленный комплекс, а в скором времени поэтапно здесь начнут появляться торговые точки, кафе и рестораны, гостиница. В результате в Калининграде возникнет еще один объект притяжения туристов и местных жителей, - заявил недавно вице-премьер правительства Калининградской области Дмитрий Кусков.

P. S.

Конечно, это не полный список объектов культурного наследия, которые буквально получили новую жизнь в последнее время. Нужно сказать и о пивоварне в Полесске, которая сейчас восстанавливается, и о самом знаменитом нашем замке (и самом старом замке на территории России) – Бальге. Его также планируют превратить в культурную достопримечательность и туристический центр. Ходят разговоры и о том, что глобальная реконструкция ждет и орденский замок Нойхаузен в Гурьевске (между прочим, один из наиболее сохранившихся). И это не весь список. И хочется надеяться, с каждым годом он будет пополняться.