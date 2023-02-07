25 лет премьере «Титаника»: Как калининградцы первыми в России посмотрели кинохит Кэмерона

Джеймс Кэмерон (в центре) и Анатолий Сагалевич (слева) в Музее Мирового океана. Фото: Архив автора

Старый добрый «Титаник» до сих пор входит в тройку самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. А первые 12 лет после выхода на экраны он и вовсе был № 1 по сборам в прокате. Подвинул его с первого места в 2010 году «Аватар», снятый тем же режиссером. А на пятки «Титанику» сейчас наступает «Аватар-2».

Между тем и четверть века назад Кэмерон был одной из главных фигур в мировом кино. Ведь и тогда он уже имел на своем счету парочку «Терминаторов». Никто не сомневался, что и «Титаник» окажется чем-то из ряда вон, его ждали с нетерпением. И тут – сенсация, накалившая у нас страсти пуще прежнего: объявили, что фильм, только-только начавший триумфальное шествие по планете, в России впервые будет показан в Калининграде. Причем представит его сам Кэмерон!

БЕЗ КАЛИНИНГРАДА НЕ ОБОЙТИСЬ

Право не только первыми в стране увидеть «Титаник», но и пообщаться с его режиссером, калининградцы получили благодаря глубоководным аппаратам «Мир-1» и «Мир-2». Они базировались на приписанном к Калининграду научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш». И без них подводные съемки были просто невозможны.

«Мир» способен погружаться на шесть километров. Погибший лайнер покоится на глубине 3700 метров. Фото: Архив автора

«Миры», как и «Келдыш», были построены по заказу СССР в Финляндии. Судно впервые ошвартовалось у нас в 1981 году, передача аппаратов состоялась в 1987-м. И уже вскоре они помогли установить новый рекорд для отечественной океанологической науки. 11 декабря 1987-го «Мир-1» под управлением легендарного акванавта Анатолия Сагалевича, которого у нас считают земляком, погрузился на глубину 6170 метров!

Любопытно, что Кэмерон впервые задумался о съемках «Титаника» тоже в 1987 году. Он считал, что если уж браться за эту тему, то все должно быть сделано по высшему разряду. В частности, нужны не компьютерные, а настоящие съемки под водой на обломках того самого лайнера.

Макет «Титаника» на борту «Келдыша» во время съемок будущего кинохита. Фото: Архив автора

Тем временем «Миры» в 1991 году совершили успешные погружения к «Титанику» – в научных целях. Изучались процессы взаимодействия (коррозия) инородных тел со средой океана. При этом действовали наши ученые деликатно, поднимая наверх лишь фрагменты корпуса судна – никаких иных предметов не трогали.

Кроме того, при содействии «Миров» канадцы сняли тогда документальный фильм к 80-летию гибели «Титаника», вызвавший в 1992-м большой интерес. В том же году и Кэмерон приехал к нам «на смотрины». Публика еще находилась под впечатлением от «Терминатора-2». Тем не менее его создатель сумел провести визит без лишнего шума, в рабочем режиме. И в ходе той командировки убедился: здесь есть все, что ему требуется.

– Пять лет назад я приехал сюда впервые, и это было началом того путешествия, которое сегодня заканчивается, – резюмировал он, представляя «Титаник» в Калининграде.

КИНО КАК ТРИГГЕР

Но, решив в знак благодарности устроить этот показ, Кэмерон столкнулся с проблемой. При таких уникальных подводных аппаратах у нас не было аппаратуры для адекватной демонстрации «Титаника», снятого по последнему слову техники. Потому режиссеру пришлось везти с собой и оборудование для показа. Однако где же его установить?

Пожалуй, наиболее подходящий вариант – крупнейший в области кинотеатр «Октябрь» – буквально накануне перепрофилировали в Дом искусств. А из еще остававшихся в строю всерьез можно было рассматривать только «Россию» да «Зарю». В итоге остановились на последней.

И вот – 7 февраля 1998-го. Счастливые обладатели билетов держались за них двумя руками, кому не досталось – завидовали. А в ходе торжественной части перед демонстрацией фильма выступил и губернатор Леонид Горбенко, который в числе прочего заявил:

– О «Титанике» много создано картин. Но я думаю, что эта прославится больше всего, и потому, что там участвовали калининградцы.

Эти слова вызвали гром аплодисментов. А уж какой по залу прокатился вздох, когда на экране возник «Келдыш» с крупно написанным на борту портом приписки: Калининград.

Приписанный к Калининграду НИС «Академик Мстислав Келдыш» и его глубоководные обитаемые аппараты «Мир» с успехом исполнили свои роли в «Титанике». Фото: Архив автора

Все отмечали и то, как здорово Сагалевич сыграл самого себя в «Титанике». Кэмерон же рассказал, что вскоре после их знакомства в 1992 году Анатолий Михайлович прислал ему телеграмму, в которой изложил концепцию будущей ленты.

– Поэтому ему – особая признательность. Доктор Сагалевич, с которым мы стали большими друзьями, содействовал тому, чтобы я создал фильм о человеческом сердце, - заявил режиссер.

Конечно, на память о посещении янтарного края Кэмерон получил фирменный сувенир. Специально для него изготовили янтарную модель «Титаника». Не забыв при этом и про убийцу-айсберг, сделав его, также, разумеется, из солнечного камня.

Надо сказать, калининградцев переполняли противоречивые чувства. Гордость за «Миры» – и стыд за состояние «очагов культуры». В общем, «Титаник» стал триггером: дальше так жить нельзя. И уже в следующем году у нас началось возрождение кинотеатров. Одной из первых прошла модернизацию «Заря». Правда, последнее время кино здесь, к сожалению, крутят редко. Но по случаю 25-летия исторической премьеры расчехлили проекторы, назначив юбилейные показы старого доброго «Титаника».

111 лет назад:

Русский журнал с прусского чердака

Рита Михайловна Л. (свою фамилию она просила не указывать) раньше жила в одном из поселков Славского района. И на чердаке старого немецкого дома однажды обнаружила стопку бумаг. Смахнув пыль, вместо ожидаемых немецких букв увидела… русские да еще и «дореформенные». Стопка оказалась ветхой подшивкой художественно-литературного журнала «Новая иллюстрацiя» за 1912 год. Кто из прежних хозяев дома увлекался этим изданием, осталось неизвестным.

Гибель «Титаника» была главной темой апрельских номеров найденного у нас на пыльном чердаке журнала времен Российской империи. Фото: Архив автора

Журнал (размером с нынешний лист для принтера) соответствовал своему названию: при минимуме текста – максимум иллюстраций. О чем же он сообщал в апреле 1912-го? Прежде всего – о только что случившейся гибели «Титаника» (по старому стилю эта трагедия произошла 2 апреля).

Дореволюционный таблоид к освещению сенсации подошел на вполне современном уровне. Сперва идет большой, почти на всю страницу снимок айсберга с кратким пояснением. Затем – «Титаник», его капитан, верхняя палуба. Далее – радист «Филиппсъ, телеграфирующiй объ аварiи». Понятно, что карточка была сделана в другое время. Тем не менее изображение соответствует подписи. А вот «Титаникъ, затертый льдами» – уже, наверное, перебор. Потому что на фото – какое-то совсем непохожее на легендарный лайнер судно.

«Новая иллюстрацiя» выходила по средам. И через неделю тема гибели «Титаника» была продолжена. Вот рисунок, изображающий столкновение с айсбергом, вот лодки со спасенными пассажирами, вот толпа перед конторой компании, владевшей лайнером.

Впрочем, в те дни журнал освещал и другие темы. Например, весной 1912-го случилось затмение солнца. Или «Трагедия на Лене» – рассказ о жестоком подавлении забастовки на Ленских золотых приисках. К слову, саму Риту Михайловну больше всего заинтересовали материалы о тогдашней моде.