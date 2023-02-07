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Общество7 февраля 2023 18:07

25 лет премьере «Титаника»: Как калининградцы первыми в России посмотрели кинохит Кэмерона

Знаменитый режиссер лично представил картину жителям нашего города
Владислав РЖЕВСКИЙ
Джеймс Кэмерон (в центре) и Анатолий Сагалевич (слева) в Музее Мирового океана.

Джеймс Кэмерон (в центре) и Анатолий Сагалевич (слева) в Музее Мирового океана.

Фото: Архив автора

Старый добрый «Титаник» до сих пор входит в тройку самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. А первые 12 лет после выхода на экраны он и вовсе был № 1 по сборам в прокате. Подвинул его с первого места в 2010 году «Аватар», снятый тем же режиссером. А на пятки «Титанику» сейчас наступает «Аватар-2».

Между тем и четверть века назад Кэмерон был одной из главных фигур в мировом кино. Ведь и тогда он уже имел на своем счету парочку «Терминаторов». Никто не сомневался, что и «Титаник» окажется чем-то из ряда вон, его ждали с нетерпением. И тут – сенсация, накалившая у нас страсти пуще прежнего: объявили, что фильм, только-только начавший триумфальное шествие по планете, в России впервые будет показан в Калининграде. Причем представит его сам Кэмерон!

БЕЗ КАЛИНИНГРАДА НЕ ОБОЙТИСЬ

Право не только первыми в стране увидеть «Титаник», но и пообщаться с его режиссером, калининградцы получили благодаря глубоководным аппаратам «Мир-1» и «Мир-2». Они базировались на приписанном к Калининграду научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш». И без них подводные съемки были просто невозможны.

«Мир» способен погружаться на шесть километров. Погибший лайнер покоится на глубине 3700 метров.

«Мир» способен погружаться на шесть километров. Погибший лайнер покоится на глубине 3700 метров.

Фото: Архив автора

«Миры», как и «Келдыш», были построены по заказу СССР в Финляндии. Судно впервые ошвартовалось у нас в 1981 году, передача аппаратов состоялась в 1987-м. И уже вскоре они помогли установить новый рекорд для отечественной океанологической науки. 11 декабря 1987-го «Мир-1» под управлением легендарного акванавта Анатолия Сагалевича, которого у нас считают земляком, погрузился на глубину 6170 метров!

Любопытно, что Кэмерон впервые задумался о съемках «Титаника» тоже в 1987 году. Он считал, что если уж браться за эту тему, то все должно быть сделано по высшему разряду. В частности, нужны не компьютерные, а настоящие съемки под водой на обломках того самого лайнера.

Макет «Титаника» на борту «Келдыша» во время съемок будущего кинохита.

Макет «Титаника» на борту «Келдыша» во время съемок будущего кинохита.

Фото: Архив автора

Тем временем «Миры» в 1991 году совершили успешные погружения к «Титанику» – в научных целях. Изучались процессы взаимодействия (коррозия) инородных тел со средой океана. При этом действовали наши ученые деликатно, поднимая наверх лишь фрагменты корпуса судна – никаких иных предметов не трогали.

Кроме того, при содействии «Миров» канадцы сняли тогда документальный фильм к 80-летию гибели «Титаника», вызвавший в 1992-м большой интерес. В том же году и Кэмерон приехал к нам «на смотрины». Публика еще находилась под впечатлением от «Терминатора-2». Тем не менее его создатель сумел провести визит без лишнего шума, в рабочем режиме. И в ходе той командировки убедился: здесь есть все, что ему требуется.

– Пять лет назад я приехал сюда впервые, и это было началом того путешествия, которое сегодня заканчивается, – резюмировал он, представляя «Титаник» в Калининграде.

КИНО КАК ТРИГГЕР

Но, решив в знак благодарности устроить этот показ, Кэмерон столкнулся с проблемой. При таких уникальных подводных аппаратах у нас не было аппаратуры для адекватной демонстрации «Титаника», снятого по последнему слову техники. Потому режиссеру пришлось везти с собой и оборудование для показа. Однако где же его установить?

Пожалуй, наиболее подходящий вариант – крупнейший в области кинотеатр «Октябрь» – буквально накануне перепрофилировали в Дом искусств. А из еще остававшихся в строю всерьез можно было рассматривать только «Россию» да «Зарю». В итоге остановились на последней.

И вот – 7 февраля 1998-го. Счастливые обладатели билетов держались за них двумя руками, кому не досталось – завидовали. А в ходе торжественной части перед демонстрацией фильма выступил и губернатор Леонид Горбенко, который в числе прочего заявил:

– О «Титанике» много создано картин. Но я думаю, что эта прославится больше всего, и потому, что там участвовали калининградцы.

Эти слова вызвали гром аплодисментов. А уж какой по залу прокатился вздох, когда на экране возник «Келдыш» с крупно написанным на борту портом приписки: Калининград.

Приписанный к Калининграду НИС «Академик Мстислав Келдыш» и его глубоководные обитаемые аппараты «Мир» с успехом исполнили свои роли в «Титанике».

Приписанный к Калининграду НИС «Академик Мстислав Келдыш» и его глубоководные обитаемые аппараты «Мир» с успехом исполнили свои роли в «Титанике».

Фото: Архив автора

Все отмечали и то, как здорово Сагалевич сыграл самого себя в «Титанике». Кэмерон же рассказал, что вскоре после их знакомства в 1992 году Анатолий Михайлович прислал ему телеграмму, в которой изложил концепцию будущей ленты.

– Поэтому ему – особая признательность. Доктор Сагалевич, с которым мы стали большими друзьями, содействовал тому, чтобы я создал фильм о человеческом сердце, - заявил режиссер.

Конечно, на память о посещении янтарного края Кэмерон получил фирменный сувенир. Специально для него изготовили янтарную модель «Титаника». Не забыв при этом и про убийцу-айсберг, сделав его, также, разумеется, из солнечного камня.

Надо сказать, калининградцев переполняли противоречивые чувства. Гордость за «Миры» – и стыд за состояние «очагов культуры». В общем, «Титаник» стал триггером: дальше так жить нельзя. И уже в следующем году у нас началось возрождение кинотеатров. Одной из первых прошла модернизацию «Заря». Правда, последнее время кино здесь, к сожалению, крутят редко. Но по случаю 25-летия исторической премьеры расчехлили проекторы, назначив юбилейные показы старого доброго «Титаника».

111 лет назад:

Русский журнал с прусского чердака

Рита Михайловна Л. (свою фамилию она просила не указывать) раньше жила в одном из поселков Славского района. И на чердаке старого немецкого дома однажды обнаружила стопку бумаг. Смахнув пыль, вместо ожидаемых немецких букв увидела… русские да еще и «дореформенные». Стопка оказалась ветхой подшивкой художественно-литературного журнала «Новая иллюстрацiя» за 1912 год. Кто из прежних хозяев дома увлекался этим изданием, осталось неизвестным.

Гибель «Титаника» была главной темой апрельских номеров найденного у нас на пыльном чердаке журнала времен Российской империи.

Гибель «Титаника» была главной темой апрельских номеров найденного у нас на пыльном чердаке журнала времен Российской империи.

Фото: Архив автора

Журнал (размером с нынешний лист для принтера) соответствовал своему названию: при минимуме текста – максимум иллюстраций. О чем же он сообщал в апреле 1912-го? Прежде всего – о только что случившейся гибели «Титаника» (по старому стилю эта трагедия произошла 2 апреля).

Дореволюционный таблоид к освещению сенсации подошел на вполне современном уровне. Сперва идет большой, почти на всю страницу снимок айсберга с кратким пояснением. Затем – «Титаник», его капитан, верхняя палуба. Далее – радист «Филиппсъ, телеграфирующiй объ аварiи». Понятно, что карточка была сделана в другое время. Тем не менее изображение соответствует подписи. А вот «Титаникъ, затертый льдами» – уже, наверное, перебор. Потому что на фото – какое-то совсем непохожее на легендарный лайнер судно.

«Новая иллюстрацiя» выходила по средам. И через неделю тема гибели «Титаника» была продолжена. Вот рисунок, изображающий столкновение с айсбергом, вот лодки со спасенными пассажирами, вот толпа перед конторой компании, владевшей лайнером.

Впрочем, в те дни журнал освещал и другие темы. Например, весной 1912-го случилось затмение солнца. Или «Трагедия на Лене» – рассказ о жестоком подавлении забастовки на Ленских золотых приисках. К слову, саму Риту Михайловну больше всего заинтересовали материалы о тогдашней моде.

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