Еще один мост через Преголю: Что ждет территорию у бастиона «Литва» в Калининграде

Бастион «Литва» и стадион «Калининград» могла бы связать интересная переправа/ Фото: prussia39.ru

В Калининграде возле бастиона «Литва» (находится на берегу Преголи в районе улицы Черепичной и конца Литовского вала) хотят построить мост. Идею озвучила во время делового завтрака «Российской газеты» директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

МЕЧТАТЬ О БОЛЬШОМ

В музее, которому ране передали бастион «Литва», планируют разработать новый туристический маршрут по оборонительным сооружениям города.

- Мы предложили амбициозный проект, потому что надо мечтать о большом, ставить планку высокую, тогда хоть что-то получится. Мечтать надо, что мы и делаем. Мы предлагаем когда-нибудь, в далекой перспективе, сделать мост, который поведет от бастиона «Литва» к большому стадиону. Таким образом мы можем соединиться, в том числе к бастиону «Прегель» и выйти, к Фридландским воротам. Это и есть Второй оборонительный вал! Я не устаю повторять уже много-много лет, что Второй оборонительный вал в нашем городе это уникальнейшее сооружение, которое могло бы получить статус ЮНЕСКО. По крайней мере, он мог бы получить статус достопримечательного места, если мы соединим все эти вальные сооружения, бастионы, ворота, равелины. Это было бы правильно – пройти от бастиона «Литва» до бастиона «Прегель» через остров к Фридландским воротам. Тогда кольцо замкнется, - говорит Светлана Сивкова.

Директор музея не назвала никаких точных сроков, отметив, что это не вопрос завтрашнего дня.

- Но об этом надо думать, вставлять в проекты. Иначе на том берегу может появиться многоэтажный дом. Мы иногда наблюдаем, как неожиданно появляются многоэтажные дома на берегу нашей реки, - заключила Светлана Сивкова.

ТАК МНОГО ЛОДОК!

В самом же бастионе «Литва» в Калининграде хотят открыть стоянки для лодок, ремонтные мастерские, организовать экспозицию. Там будет храниться и ладейный фонд музея.

- Мы уже не влезаем на территорию Фридрихсбургских ворот. Лодки строятся, нам их дарят, мы их приобретаем. Их много: и исторические, и средства передвижения по воде, такие как ялы. Это большой фонд, с которым нужно работать: реставрировать, ремонтировать. Конечно, бастион «Литва» в этом плане очень хорош – там можно и хранить лодки, и ремонтировать их, - говорит директор музея.

Также в «Литве» размесят резервный фонд хранения Музея Мирового океана. Там появится интерактивная экспозиция о портах, судостроительных заводах, о моряках.

Назвать сумму, которую предстоит потратить на возрождение бастиона, Светлана Сивкова не смогла.

- Мы обследуем бастион. Он не в таком хорошем состоянии как мы, может быть, даже и думали. Верхнюю «подушку» нам придется скорее всего снимать с бастиона. Подвалы подтекают, - перечислила Светлана Сивкова. - Здания, которые находятся вокруг бастиона, устроили так свою ливневую канализацию и отливы, что все течет к бастиону, стены разрушаются. Мы сейчас стараемся мирно договориться со всеми соседями о том, что они, как минимум, воду должны отвести.

На бастионе уже сейчас начали работу: устанавливают двери и окна, решетки, приводят в порядок внутренние помещения.

- Мы во многом живем за счет средств, которые получаем от продажи билетов. Да, билеты у нас не 30 тысяч, как у некоторых культурных учреждений. У нас билеты 100 - 300 рублей. Но даже это позволяет нам собирать средства для того, чтобы ремонтировать корабли и наши объекты, покупать новые экспонаты, - отметила Светлана Сивкова.