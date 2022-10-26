Ушли навсегда курсом Норд-Ост…

В 2003 году в Москве у Театрального центра на Дубровке был открыт памятник, который так и называют – «Норд-Ост». В Калининграде об этой трагедии напоминает могила на старом кладбище. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Террористический акт на Дубровке. Или просто – Норд-Ост. По официальным данным, случившаяся тогда в Москве трагедия унесла жизни 130 заложников. Одним из погибших стал наш земляк Максим Михайлов.

В те дни даже природа словно ужаснулась. Золотую осень резко сменила самая мрачная непогода, какая только может быть в такое время. А мы, казалось, все тогда шли по жизни одним трагическим курсом – Норд-Ост…

Экстренный выпуск!

Многие наверняка помнят, как поздним вечером 23 октября 2002-го спокойно смотрели телевизор. И вдруг – экстренный выпуск новостей: террористами захвачен Театральный центр на Дубровке. Произошло это прямо во время очередного показа мюзикла «Норд-Ост». Все, кто не успел покинуть здание, стали заложниками. А находилось там более девятисот человек. На то и был расчет у группы боевиков. Выбирая место для проведения своей «акции устрашения», они хотели сделать ее как можно более массовой.

Первая реакция многих: неужели все это действительно происходит? Да еще в столице! А тем временем экстренные выпуски новостей становились уже нормой. Бандиты выдвигали все новые требования, в осажденный центр отправлялись все новые переговорщики. Одни возвращались ни с чем, другим удавалось вывести кого-то из заложников. При этом было известно: боевики лютуют, жертв все больше…

Развязка наступила ранним утром 26 октября. Спецслужбы пустили в здание усыпляющий газ. Короткий штурм, все террористы уничтожены. Однако погибли и многие заложники. Заснув, они уже не проснулись.

Чтобы помнили

Погиб и 35-летний Максим Михайлов – один из лучших калининградских журналистов-радийщиков, генеральный директор созданного им «О’Кей-Радио». В Москву он приехал с женой Аленой. Решили сходить на модный мюзикл, а оказались в итоге в аду, вырваться из которого суждено было только Алене. Эта боль навсегда осталась с ней. Не прошел даром и газовый сон…

2 ноября 2002-го калининградцы провожали Максима в последний путь. Гражданская панихида была устроена во Дворце культуры моряков (ныне – Музей изобразительных искусств) – там, где он когда-то играл в Литературном театре, который создал его отец Альберт Михайлов. И попрощаться с Максимом пришли сотни людей, многие из которых даже не были с ним знакомы.

2 ноября 2002-го калининградцы проводили в последний путь Максима Михайлова, который стал одной из жертв теракта в столице. Фото: Архив автора

Похоронили его на старом кладбище. 26 октября, как и каждый год, сюда придет немало калининградцев. Помянуть Максима и всех, кто стал жертвой того теракта. Всех, кто навсегда ушел страшным курсом Норд-Ост.

Работа над ошибками:

История одного увековечения

26 октября 1964-го в ФРГ умерла уроженка Кёнигсберга Агнес Мигель. 26 октября 1992-го на улице Сержанта Колоскова в Калининграде торжественно открыли мемориальный знак в ее честь. Установив на том самом доме, в котором она когда-то жила.

В этот день ровно 30 лет назад немцы увековечили в Калининграде память Агнес Мигель. После демонтажа о висевшей тут доске напоминало лишь некрасивое пятно на стене. Но и оно было до первого ремонта фасада. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Погостив у нас, инициаторы установки собрались домой. Перед отъездом они приехали на улицу Сержанта Колоскова – бросить прощальный взгляд на доску. Однако на ее месте увидели лишь четыре отверстия в стене…

Милиция начала искать воров-вандалов, а отдельные поклонники Мигель засокрушались: случившееся – это уродливое проявление лжепатриотизма. Дескать, когда стало известно об увековечении поэтессы, звучали ведь и голоса против. Вот, мол, кто-то из этих и сорвал доску со стены. Хотя большинство склонялось все же к более приземленной версии: кто-то просто позарился на бронзу, из которой она была изготовлена.

Ханнелоре Канцлер, председатель немецкого общества Агнес Мигель, заявила: за помощь в поисках мы готовы заплатить 200 тысяч рублей. И доска тут же нашлась. Ее приволокли местные пацаны, уверявшие, что обнаружили пропажу в кустах по соседству. Насколько известно, премия им так и не досталась. Даже у доверчивых любителей поэзии из Германии возникло подозрение, что именно эти ребята и содрали доску, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Но когда немцы подняли шум, ее уже нигде не брали – вышло бы себе дороже. И тогда юные калининградцы решили свою добычу «найти».

Ровно год спустя, в октябре 1993-го, приведенную в порядок доску повторно установили на улице Сержанта Колоскова. Только теперь ее покрепче прикрутили к стене. Но и это не помогло – не судьба была ей висеть в Калининграде.

Шли годы, приходило понимание, сколько же было наломано дров в 90-х, какие перекосы произошли буквально во всех сферах. В частности, у нас на этой волне возвращался мало-помалу интерес к собственному прошлому на земле янтарного края. И становилось все меньше тех, кто посыпал голову пеплом, извиняясь за якобы «поруганную Восточную Пруссию». Вот и с Мигель однажды настало время расставить наконец все точки над i.

Как она когда-то писала, «остаться для потомков хоть песнею, хоть строчкой – пожертвую я напрочь своею оболочкой!». Да, Мигель оставила после себя и хорошую лирику. Однако при этом она является автором и совсем иной поэзии. В 1933 году Мигель подписала так называемую «Клятву верности Гитлеру». А потом и в НСДАП вступила. Ну и с чего нам, потомкам победителей коричневой чумы, ее славить? Причем «мемориал» в честь этой неоднозначной, скажем так, творческой личности был устроен еще и на улице, носящей имя Героя Советского Союза, погибшего в бою с фашистами.

В общем, по требованию прокуратуры в ноябре 2015-го доска была демонтирована.

После демонтажа о висевшей тут доске напоминало лишь некрасивое пятно на стене. Но и оно было до первого ремонта фасада. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Тогда же сняли и доску в память о поэтессе в Правдинске. С октября 2000-го она висела там на бывшем здании гимназии имени Мигель (ныне в этом доме находится «Берег надежды», социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей).

В Правдинске от мемориального знака поэтессе, давшей «Клятву верности Гитлеру», теперь остались только дырки в кирпичах. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

О правдинской доске теперь напоминают лишь дырки в кирпичах. В Калининграде после демонтажа на стене поначалу осталось некрасивое пятно. Но после ремонта фасада и оно ушло в историю. Ошибки прошлого исправляются.