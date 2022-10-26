Все социальные положения народной программы «ЕР» обеспечены в бюджете 2023-2025

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Бюджет страны сегодня формируется в сложных условиях. Несмотря на это, приоритеты «Единой России» остаются прежними. Партия стремится к соблюдению и реализации всех положений народной программы. Председатель ЕР Дмитрий Медведев сообщил об этом на заседании программной комиссии партии.

На заседании говорили о выделении средств госбюджета на реализацию положений народной программы в проекте на следующие три года. Медведев подчеркнул, что решения, подготовленные партией, будут способствовать выполнению социальных обязательств народной программы. Речь шла, в частности, о выплатах пенсий, зарплат работникам бюджетных организаций, а также материнского капитала, пособий при рождении детей и по инвалидности.

Председатель партии подчеркнул, что «Единая Россия» поставила перед собой задачу обеспечить гарантии социальной помощи жителям страны, в том числе и новым ее гражданам.

Медведев рассказал, что программа затрагивает множество сфер. Речь идет как о восстановлении инфраструктуры, так и о предоставлении государственной поддержки предпринимателям и о прочих мерах поддержки населения.

В свою очередь, Андрей Турчак, секретарь генсовета ЕР, внес предложение о финансировании реализации всех мероприятий в новых регионах страны в рамках единой федеральной программы.

Турчак рассказал, что рабочая группа на данный момент имеет на рассмотрении 92 предложения по дополнению народной программы и предложит варианты ее корректировки до 1 декабря.

По словам главы Министерства финансов Антона Силуанова, все социальные обязательства уже обеспечены финансированием, в проекте бюджета на 2023-2025 годы эти затраты предусмотрены в полной мере. Это относится и к реализации уже действующих мер поддержки, и новых.

Андрей Макаров, председатель комитета ГД РФ, являющийся координатором направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», рассказал, что на реализацию народной программы в будущем году направят 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах — по 3 триллиона.

Отдельным пунктом в бюджете предусмотрено финобеспечение сфер обороноспособности и безопасности, среди мер поддержки граждан присутствуют социальные гарантии для военнослужащих.

Пристальное внимание, по словам Макарова, следует уделить формированию технологического суверенитета, выделив из бюджета необходимые средства. Об этом сообщает сайт ER.RU.

«Проект областного бюджета будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Калининградской области 1 ноября, график рассмотрения уже готов. Что хотелось бы сказать по наполнению: традиционно, и социальная защита населения, и вопросы здравоохранения и образования — это самые объемные и защищенные статьи бюджета, суммарно они занимают более 60% всех выделяемых средств.

Несмотря на серьезные инфляционные процессы, все незащищенные слои населения получат поддержку. Особое внимание в проекте бюджета будет уделено объектам народной программы «Единой России», все они находятся на контроле у депутатов, денежные ассигнования будут выделены на них в полном объеме. Это больницы, поликлиники, онкоцентр, ФАПы, спортивные учреждения», — рассказал председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Калининградской области Александр Никулин.