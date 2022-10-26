В Калининграде беженка с Украины собирает деньги на операции 7-месячному сыну

Рома (на фото он на руках у старшего брата Глеба) родился в Краматорске. Сейчас ему 7 месяцев. Фото: из семейного архива

На минувшей неделе в Калининграде благотворительный фонд «Берег надежды» взял под опеку 7-месячного Рому Щабло. Мальчик родился 15 марта 2022 года в Краматорске Донецкой области. А в конце сентября его мама Татьяна вместе с младшим сыном и его старшим братом (после развода детей она воспитывает одна) - 13-летним Глебом - перебралась в Калининград.

У Ромы тяжелое заболевание глаз, требуется серия операций. Татьяна искала помощь в Киеве, Одессе, Донецке, Израиле, реально получила ее в России. На средства семьи и друзей Роме успешно провели операцию в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологи имени Раухфуса (Санкт-Петербург). Но предстоят еще три, которые должны облегчить состояние ребенка.

Татьяна снимает квартиру в одной из обычных панельных пятиэтажек Калининграда.

- Сначала нас приютила моя подруга, - рассказывает женщина. – Но у нее своя семья - муж, дети. А мой Рома очень беспокойный ребенок. Не хочу никому создавать лишние хлопоты, по этой причине и решила арендовать жилье.

Друзья показали Татьяне и Глебу Балтийск. Фото: из семейного архива

- Вы чай будете? – спрашивает меня Глеб. – У нас есть зеленый и красный. Вам с сахаром или без? Только у нас кружек нет, я в стаканчике сделаю, хорошо?

В это время крошечный Рома не находит себе места. Мать берет его на руки, и мальчик задремывает.

- До его рождения я месяц лежала на сохранении, - продолжает Татьяна. – Рома родился со сложностями, но мы очень много времени потеряли из-за неправильной диагностики. Мне говорили, что у сына катаракта, а оказалось, все гораздо серьезнее – ретинопатия (поражение сетчатой оболочки глазного яблока. – Ред.). Вы не представляете, сколько фондов, клиник я обзвонила, и вот в Петербурге мне сказали, что с такими детками они работают. Когда это услышала, у меня будто выросли крылья. Родные быстро насобирали деньги на первую операцию, и вместе с детьми я поехала сначала в Калининград, а отсюда - в Петербург.

Пьем чай. Глеб рассказывает, что учится дистанционно в школе Краматорска. Правда, сейчас каникулы.

- Учебники я с собой никакие не брал. Потому что тяжело все было тащить. И мы не знали, какой будет дорога. У меня только две тетради с собой.

- Может, ты в калининградскую школу пойдешь? Тут недалеко от вашего дома есть хорошая, - предлагаю я.

- Я так домой хочу, в Краматорск! Надеюсь, что мы скоро вернемся, - Глеб явно загрустил.

Татьяна сейчас оформляет необходимые документы как беженка. Но с маленьким ребенком на руках этот процесс затягивается.

- Мы очень экономим, приходим в магазин с установкой покупать только самое дешевое. А вот с вещами у нас совсем плохо. В основном брали все для Ромы, а сами оказались раздетыми: у Глеба только одни брюки и куртка, и сама я примерно с таким же гардеробом. В Питере нам нужно быть 7 ноября – это дата второй операции. К этому времени нужно собрать необходимую сумму. Буду признательна всем добрым людям за любую помощь.

КОНКРЕТНО

Как помочь Татьяне и ее детям

Если вы хотите перечислить средства на операцию, необходимо пройти на сайт благотворительного фонда «Берег надежды» в раздел «Наши детки», затем – на страницу Ромы Щабло. Там указаны способы перечисления средств именно на лечение, операцию, дорогу из Калининграда до Петербурга.

Если хотите оказать помощь непосредственно Татьяне, связаться с ней можно по телефону + 7-967-352-67-77.