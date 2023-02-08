«ЕР»: Пенсии для жителей новых регионов будут пересчитаны по законодательству РФ

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Меры социальной поддержки, соответствующие российскому законодательству, с 1 марта текущего года начнут действовать на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.

По российскому законодательству будут пересчитаны пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты в новых регионах страны. В случае если размер выплаты после перерасчета окажется меньшим, чем до него, гражданам будет начисляться региональная доплата.

По информации, озвученной Андреем Исаевым, замруководителя думской фракции ЕР, который является также координатором направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы ЕР, оформление пенсий нужно осуществить до 29 февраля следующего года. Выплаты будут начисляться как гражданам, находящимся на территории новых субъектов РФ, так и выехавшим за их пределы.

Для получения мер соцподдержки жителям новых регионов будет достаточно предоставить документы на украинском языке. Исаев пояснил, что если гражданин не может подтвердить документально стаж, в регионах будут работать межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут это сделать, пишет rostovgazeta.ru.

Адаптивно в законодательство РФ будут переведены и граждане с инвалидностью.

По словам Исаева, пенсии задним числом были пересчитаны в баллах начиная с 2022 года. В качестве средней заработной платы будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах, которые для ДНР и ЛНР будут составлять 40 183 рубля, исходя из соответствующих значений соседнего региона — Ростовской области. Для Херсонской и Запорожской областей регионом-ориентиром стал Крым — 37 315 рублей.

Право на получение льгот получат пострадавшие от радиационного воздействия, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Лица, имеющие статус почетного донора Украины, могут быть приравнены к гражданам - обладателям нагрудного знака «Почетный донор России».

По данным сайта ER.RU, законодательство в сфере здравоохранения уже постепенно приводится к единообразию — ГД РФ приняла законодательную инициативу об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах в первом чтении.

Кроме того, идет процесс интеграции в отрасли образования. В частности, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, которые ранее были присвоены жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Меры социальной поддержки, соответствующие законам РФ, начнут действовать в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.