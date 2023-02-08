Сокровища калининградских музеев: Хитрый Кусто, «черные курильщики» и диван адмирала Макарова

Повстречаться с Жаком-Ивом Кусто можно в трюме «Витязя». Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

У мальчишки, который грезит о море, путешествиях и приключениях, прогулка по набережной Исторических кораблей оставит неизгладимое впечатление. На всю жизнь. Да не только у мальчишки. Здесь каждый невольно погружается в соленую, ветреную, пропитанную романтикой атмосферу дальних странствий.

Вот средний рыболовецкий траулер СРТ-129. Двое мужчин приглашают на борт совершить экскурсию, познакомиться, как ловили рыбу в те времена, когда в Калининградской области была своя океаническая флотилия. Вот уникальный плавучий маяк «Ирбенский», некогда он помогал судам находить путь из Рижского залива… А этот белоснежный красавец - научное судно «Витязь». Настоящий исторический раритет. С этого судна, собственно, в самом начале 1990-х годов и началась история Музея Мирового океана.

На экскурсию по «Витязю» можно потратить несколько часов. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

ПАГАНЕЛЬ И МОРСКИЕ РАРИТЕТЫ

На экскурсию по «Витязю» можно потратить несколько часов. Чтобы внимательно изучить все. Для особенно романтичных посетителей есть возможность пожить несколько дней в каютах, превращенных в гостиничные номера. Причем в каютах именных – имеются, например, каюты Эрнеста Хемингуэя, Генри Мелвилла, Александра Беляева и других. Словом, есть уникальная возможность почувствовать себя членом команды научного судна, отправившегося в плавание к Марианской впадине, Срединно-Атлантическому хребту или куда-то еще. Только красоты Мирового океана открываются не за бортом, а прямо на судне.

Например, в помещениях, посвященных великим (и не только) географическим открытиям. Карты, компасы, многочисленные причудливые кораллы, геологические образцы, которые подняли со дна океана, чучела морских обитателей, коллекция бабочек с далеких материков и островов. А вот, за стеклом, и сами путешественники – безошибочно узнается фигура Паганеля, одного из самых забавных и симпатичных героев Жюля Верна.

Детям особенно нравится челюсть реликтовой акулы мегалодона, которая бороздила водные пространства нашей планеты в те времена, когда на суше тираннозавры гонялись за бронтозаврами.

Челюсть доисторической акулы особенно привлекает внимание детей. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

К сожалению, челюсть не натуральная, а макет. Но, поверьте, и макет тоже впечатляет, во всяком случае, засовывать туда голову страшновато. Впрочем, разве детей это испугает?

О МИКЛУХО-МАКЛАЕ И АДМИРАЛЕ МАКАРОВЕ

Часть экспозиции посвящена другим «Витязям» - кораблям, которые являются своего рода предшественниками нашего судна. На самом первом выдающийся российский путешественник Николай Миклухо-Маклай отправился к берегам Новой Гвинеи. Там он познакомился с аборигенами, и в отличие от знаменитого Кука (которого, как известно, съели) подружился. Миклухо-Маклая местные жители вообще считали чуть ли не богом. Он прожил на далеких берегах несколько лет. В экспозиции представлены различные артефакты, связанные с культурой Гвинеи и тихоокеанских островов (например, необычный «холодильник хупе» - его спускали под воду на длинном тросе), можно увидеть здесь и фигуру самого Миклухо-Маклая в натуральную величину.

Каюта адмирала Макарова. Справа - оригинальный диван флотоводца, который привезли из Кронштадта. Фото: Екатерина ГОВОРОВА

Еще одним «Витязем», парусно-винтовым корветом, командовал капитан, а впоследствии адмирал Степан Осипович Макаров. В 1886-89 годах он совершил на корвете кругосветное путешествие. Принимал активное участие в Русско-японской войне 1905-1907 годов, погиб при обороне Порт-Артура. На борту калининградского «Витязя» можно увидеть кабинет адмирала Макарова и его самого, сидящего за письменным столом. А рядом в этой же каюте – уникальный диван адмирала. Между прочим, оригинальный. Его привезли из кабинета русского флотоводца в Кронштадте.

НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ

А теперь отправимся вниз, в трюм судна. Здесь, к слову, бывают далеко не все, кто посещает «Витязь». А зря – тут тоже немало интересного.

Первое, что здесь чувствуешь – холод. Это понятно – трюм находится ниже ватерлинии. Впрочем, холод – это мелочь, потому что, спустившись по металлической винтовой лестнице, сразу видишь нечто необычное и захватывающее – трехмерную голографическую пирамиду. Под волшебную медитативную музыку она демонстрирует, что происходит на дне Мирового океана. Как будто в режиме реального времени. Можно понаблюдать и за необычными обитателями морских глубин, которые выдерживают давление 600 – 1100 атмосфер, или познакомиться с удивительными природными явлениями, которые происходят, например, в гидротермальных зонах в пределах Срединно-Атлантического хребта. Слышали что-нибудь о «черных курильщиках»? А они есть и на них можно посмотреть – для этого достаточно спуститься в трюм «Витязя». Кстати, голографическая пирамида появилась на судне относительно недавно – в 2019 году. Она была сконструирована специалистами БФУ имени Канта.

Отдельная экспозиция в трюме судна посвящена жизни и научной деятельности выдающегося человека – Жака-Ива Кусто. Тут и модели подводных обитаемых и необитаемых аппаратов (начиная с водолазного колокола Галлея, спущенного под воду в далеком 1691 году), и фигура самого Кусто… Я обратил внимание, что у главного водолаза всех времен и народов очень хитрое лицо. Сразу видно, человек многое повидал в своей жизни, причем повидал то, что подавляющему большинству из нас недоступно.

Добавим, что попасть в трюм судна можно только в рамках организованной экскурсии. Она проводится каждый день в 14:00.

НЕ СТАРЕЮЩИЙ «ПАЦАЕВ»

После «Витязя» забежим на судно космической связи, между прочим, действующее, «Космонавт Виктор Пацаев». Сюда, кстати, также можно попасть только с организованной экскурсией.

На борт «Космонавта Виктора Пацаева» можно попасть только с организованной экскурсией. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

На борту «Пацаева» можно узнать почти все о покорении космоса. В экспозициях - уникальные предметы, в том числе личные вещи земляков-космонавтов. Можно познакомиться с устройством станции системы единого времени «Кипарис» и командного пункта, откуда велось управление сеансами связи с космическими аппаратами и переговоры с космонавтами. И, конечно, никого не оставит равнодушным рассказ о земляках-космонавтах Алексее Леонове, Юрии Романенко, Александре Викторенко, а также о жизни и подвиге летчика-космонавта Виктора Пацаева, в честь которого и назван знаменитый корабль.

А ТЕПЕРЬ – ПОД ВОДУ!

Подводная лодка Б-413 – самый популярный объект среди всех, ошвартованных у набережной Исторических кораблей. Это понятно: где еще не просто посмотришь на субмарину, но и совершишь по ней экскурсию, почувствуешь себя одним из членов ее команды? Тем более, что подлодка, находившаяся на службе с 1968-го по конец 1990-х годов, представлена, можно сказать, в первозданном виде.

- Вот здесь торпедный отсек – шесть торпедных аппаратов, 12 торпед, - рассказывает экскурсовод Михаил Василюк.

Субмарина Б-413 была спущена на воду в 1968 году. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Мы находимся в носовой части лодки. Сейчас кроме грозных боеприпасов и системы управления огнем здесь находятся несколько экспонатов. Например, макеты самых первых в истории подводных аппаратов, напоминающих обычные бочки для квашеной капусты, правда, с «плавничками». За работой одной из таких бочек лично наблюдал Петр Первый. Эксперимент, к слову, прошел неудачно, закончился трагедией. Но начало подводному флоту России было положено.

Сквозь небольшое круглое отверстие, согнувшись в три погибели, пробираемся в следующий отсек. По обеим сторонам длинного и узкого прохода – каюты. Здесь жил капитан, там старпом, тут – «секретная часть», куда имели доступ всего два человека, чуть дальше – офицерская кают-компания, за ней камбуз, а вот это - гальюн. Сверху висит табличка, где подробно рассказано, как пользоваться сливным механизмом. Оказывается, это целое искусство, потому что на подводной лодке все строго: неправильно смыл – поставил под угрозу безопасность экипажа.

Все помещения очень маленькие, кое-где едва-едва можно протиснуться, даже капитанская каюта не впечатляет габаритами. Не то, что на «Витязе», где, например, по каюте начальника экспедиции можно прокатиться на самокате.

- Одна из главных проблем на подводной лодке – это дефицит места, - подтверждает Михаил Василюк. - Как и где разместить 80 членов экипажа? Даже у младших офицеров не было четко закрепленного места. Пока кто-то на вахте, другой отдыхает, третий в наряде. И так далее.

Кстати, тот факт, что на подводные лодки брали и берут только низкорослых – это миф.

- Например, рост последнего капитана этой лодки составлял 1 метр 93 сантиметра, - делится информацией Василюк.

- Но койки-то совсем маленькие! - удивляюсь, - Как на таких спать?

- Спокойно. Поджав ноги.

РАРИТЕТ ИЗ КАРЬЕРА

Еще один объект нашей сегодняшней экскурсии находится как бы на отшибе. Это тоже судно, но оно не качается на волнах Преголи. И не может качаться, потому что от него осталось не так, чтобы очень много. Археологический экспонат! И расположен он в выставочном центре «Пакгауз».

А дело было так. В 2000 году рабочие Калининградского янтарного комбината в карьере «Приморский» наткнулись на остов деревянного одномачтового парусного судна. Рядом находился перемещенный струями воды якорь со значительным куском якорной цепи. Нашли также несколько фрагментов деревянных деталей, несколько обрезков чугунных труб, которые могли быть либо частью груза судна, либо трюмным балластом для обеспечения его остойчивости.

Найденный корабль произвел фурор в научном сообществе. Вероятно, корабль потерпел крушение на мелководье и затонул. Небольшая глубина моря в районе крушения позволила команде судна или местным жителям разобрать верхнюю и кормовую части корпуса. Оставшиеся в неприкосновенности фрагменты корабля оказались погребены под многометровым слоем песка. А в 2000-м их нашли…

Археологи установили, что построено судно в позапрошлом веке и предназначалось для плавания вдоль берегов Балтики.

- Это разновидность средних судов типа шмаки, тьялка, херрен-яхты, аака, немецкого галеаса или ломме и прочих типов, восходящих к голландским и немецким яхтам начала XVIII века, - объясняют специалисты.

Что интересно, до того, как попасть в музей и стать украшением экспозиции «Пакгауза», «шмаки», она же «тьялка», она же «аака», несколько лет провела в Преголе, рядом с «Витязем». Это было сделано в целях консервации - чтобы сохранить старинные деревянные конструкции.

Помогло!