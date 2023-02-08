Эксперт: «В Калининграде могут быть толчки до 7-8 баллов»

В сентябре 2004-го насыпь железной дороги возле Светлогорска была разрушена до основания на протяжении более 60 метров. Хочется надеяться, что такое больше не повторится. Фото: Игорь Зарембо

Разрушительные землетрясения, которые произошли 6 февраля в Турции и Сирии, заставили калининградцев насторожиться. У многих еще свежи воспоминания о том, как трясло нашу область 21 сентября 2004 года. Сила первого толчка тогда составила около 5 баллов по шкале Рихтера, второго - 5,4. По официальным данным, пострадали 2100 зданий, 20 человек получили серьезные ранения, один скончался от сердечного приступа.

Несмотря на то, что больше ничего подобного не повторялось, после недавних новостей все равно стало тревожно.

- У нас тоже вполне могут быть толчки 7,5-8 баллов, - не успокоил «Комсомолку» Всеволод Чугаевич, начальник отдела геофизических изысканий калининградского Центра «Импульс-М». - Если землетрясение случится мелкофокусное, неглубокое, то вблизи эпицентра будет страшно. В Турции все произошло на малой глубине, и это было очень жестко, потому что энергия в таких случаях не успевает погаситься.

По словам эксперта, Калининградская область уже несколько лет относится к слабым сейсмоактивным районам.

- Мелкие землетрясения у нас происходят постоянно, - отмечает Чугаевич. - В данный момент мы несколько защищены двумя разломами. Один, Неманский, тянется через Куршскую косу. С юга, в Польше, проходит зона Торнквиста-Тейссере, это сочленение Восточно-Европейской и Западно-Европейской платформ. Неглубокие землетрясения не могут преодолеть эти препятствия, и толчки у нас ощущаются слабо.

Специалист признает: надежных краткосрочных прогнозов о дате следующего землетрясения сейчас ни у кого нет. Постоянная сейсмостанция в области всего одна. Она принадлежит Геофизической службе РАН и находится под Ладушкином.

- С моей точки зрения, регион еще недостаточно изучен в этом смысле. По-хорошему, нужно развивать местную сеть станций. Три года назад мы вносили такое предложение в правительство области, но почему-то все считают, что у нас землетрясения не будет, - пожимает плечами Всеволод Чугаевич. - У немцев под нынешней Рябиновкой еще 100 лет назад стояла сейсмостанция и издавала свои бюллетени. Какие-то основания для установки этой станции ведь были, так? В знаменитой книге «Хроника земли Прусской», например, упоминается землетрясение 1328 года, когда «земля так страшно дрожала, что старые дома грозили рухнуть». К новым мощным толчкам мы не готовы. В советское время область застраивали с расчетом на 5-6 баллов, и, как показал 2004 год, в целом мы выстояли. А если будет больше? Для того чтобы попытаться прогнозировать, нужна сеть станций и оперативная служба, работающая 24 часа в сутки. У нас этого нет и пока не предвидится.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Можно даже не почувствовать»

- На Балтике есть часть плит, которые могут приводить к землетрясениям, однако это 3-4, максимум 5 баллов, - сообщил порталу klops.ru доктор физико-математических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Троян. – Такие землетрясения могут вызывать неудобства, особенно если происходят ночью. Может начать качаться и звенеть люстра, двигаться мебель. Все зависит от того, на каком расстоянии находится очаг. Если он удаленный, то вы можете даже не почувствовать, что это было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как трясло Калининград и калининградцев в 2004-м

21 сентября 2004 года наша область пережила землетрясение, разговоры о котором не утихают до сих пор. Очаг первого толчка находился на глубине 6,4 километра, второго - 10,3 километра. Конденсация влаги была как при затмении Солнца. (подробности)