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Общество26 октября 2022 22:00

Депутат Госдумы Марина Оргеева – о реконструкции стадиона «Спартак»: «Блестящий пример для предпринимателей»

В Калининграде прошло пятое заседание общественного наблюдательного совета, посвященное строительству крупнейшего в городе теннисного комплекса
Кирилл Алексеев
В общественный наблюдательный совет входят как бизнесмены и политики, так и представители спортивной общественности и местные жители.

В общественный наблюдательный совет входят как бизнесмены и политики, так и представители спортивной общественности и местные жители.

Фото: Александр Подгорчук

Реконструкция теннисного стадиона «Спартак» в Калининграде демонстрирует нечастый, но крайне позитивный пример сотрудничества инвестора, государства и – что особенно важно и ценно - общества. Еще в конце прошлого года был создан общественный наблюдательный совет, в который вошли как бизнесмены и политики, так и представители спортивной общественности и местные жители. В итоге ход реализации проекта буквально рассматривается под микроскопом, а разного рода нарушения, которые могли бы быть, устраняются еще в зародыше. Во всяком случае, все участники совета нацелены на конструктивный диалог.

Так стройплощадка выглядит сейчас.

Так стройплощадка выглядит сейчас.

Накануне прошло очередное, уже пятое по счету заседание общественного наблюдательного совета, который, надо сказать, с каждым разом приобретает все больший политический вес и авторитетность. Так, новым участником совета стала депутат Государственной думы от Калининградской области Марина Оргеева, которая, как выяснилось, знакома не только с самим проектом, но и с проблемами, возникавшими на начальном этапе его реализации.

- Хорошо помню, как в мою общественную приемную поступали многочисленные обращения от жителей района, где ведется реконструкция стадиона, - говорит Марина Оргеева. - Они выражали обеспокоенность – и по поводу вырубки зеленых насаждений, и по поводу того, что на месте спортивного объекта могло появиться жилье… Очень приятно осознавать, что все эти озабоченности сейчас устранены.

«Работаем с опережением»

А началось заседание совета с доклада генерального директора «Спартака» Руслана Носова. Он рассказал, как продвигается строительство спортивной арены в сложившихся весьма непростых условиях.

- В последнее время мы работали на так называемом 5-м корпусе: это подземный паркинг на 208 автомобилей и расположенные над ним открытые корты, - говорит Руслан Носов. - Котлован сделали раньше срока, в два этапа произвели заливку бетона – 2,5 тысячи кубометров. Это очень серьезный показатель. Сейчас заливаем перекрытия, а также ведем работы по устройству въездного пандуса.

Руслан Носов признается, что работы идут по плану, даже с опережением:

- Мы усиливаемся. Первоначально думали, что в этом году остановимся на 5-м корпусе, однако начали работы и по другим объектам. Так, для 1-го и 3-го корпусов уже готовы котлованы. Стараемся ускориться, чтобы уложиться в те сроки, которые нам отведены. В любом случае все наиболее грязные работы на участке уже завершены, котлованов рыться не будет и таких громадных заливок бетона также больше не будет. Очень надеемся, что стройка как не создавала, так не создает проблем для местных жителей. По крайней мере, мы приложили к этому максимальные усилия – контролируя уровень шума, следя за чистотой выезжающих со стройки автомобилей.

- Мы это оценили, - подтвердила председатель ТСЖ и представитель жильцов дома № 83 по улице Чекистов Стелла Стрельникова. – Действительно, серьезных вопросов по ходу строительства у жителей не возникало. Наоборот, приятно наблюдать, что в наше тревожное время продолжается большая стройка.

- Рассчитываем, что до холодов завершим по всем корпусам, а в новом году начнем уже расти вверх, - продолжил Руслан Носов.

- В какой очередности будете возводить корпуса? – уточнила Марина Оргеева.

- Будем стараться все делать параллельно. Однако упор сделаем на 3-м корпусе, самом сложном – это физкультурно-оздоровительный комплекс.

О кортах, тарифах и Шервудском лесе

Руслан Носов подчеркнул, что якорным проектом нового спортивного комплекса станет теннисная академия. Вокруг нее, словно пазл, будут складываться остальные объекты: спортивные залы, бассейн, площадка для ГТО, детская площадка, гостиница и другие.

- Мы запланировали всю инфраструктуру для проведения соревнований международного уровня. Все корты будут сделаны по стандартам ITF. Все делаем исключительно за счет средств инвестора, - подчеркнул директор «Спартака».

- Чем особенно привлекателен этот проект? Тем, что позволяет учить и воспитывать не только теннисистов, но и вообще спортсменов, - заметил посол ГТО в Калининградской области, призер Олимпийских игр по гребле Дмитрий Розинкевич. – Да и в целом будущий спортивный комплекс – идеальное место для активного семейного отдыха.

- Какая будет цена для занятий теннисом? – спросила Марина Оргеева.

- Мы проводили расчеты – цены на занятия теннисом будут средние по городу, - ответил Руслан Носов. - Аккумулируем здесь основные теннисные группы Калининграда. Расчет делается на массовый спорт, и тариф на занятия, таким образом, не можем повышать.

- Уверен, что и Шервудский лес будет приведен в порядок рядом с таким комплексом, - добавил Дмитрий Розинкевич. Он имел в виду благоустройство соседней территории – парковой зоны, примыкающей к гимназии № 1. – А то ситуация там не очень благополучная.

- Я знаю, что этот вопрос обсуждался на уровне городских властей. Пример хороший, нужно обязательно проработать с городом, - отметила Марина Оргеева.

- Получится единая зона спорта и активного отдыха, - сказал Руслан Носов. - Тем более мы не собираемся закрывать вход на стадион. Комплекс будет открыт и фактически интегрирован в городское пространство.

- Ситуация в экономике непростая. Как справляетесь с вопросами логистики? – поинтересовалась депутат.

- Сложно, конечно, но решаем проблемы, справляемся, - ответил директор «Спартака». – Надеемся, все будет четко и объект сдадим в эксплуатацию точно в то время, в которое планируем, – это четвертый квартал 2024 года.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Марина ОРГЕЕВА, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ:

- Я очень благодарна организаторам за приглашение на сегодняшнюю встречу, где смогла увидеть и оценить разносторонность комплекса. Это очень хороший пример государственно-частного партнерства - инвестор создает инфраструктуру для тенниса, и появляются объекты, которые будут представлять интерес не только для жителей области, но и тех, кто будет сюда приезжать. Строительство таких многофункциональных комплексов, на мой взгляд, позволит очень эффективно использовать городскую территорию. Появляется возможность профессионально заниматься теннисом. И приятно, что здесь не только теннис, но и площадка для ГТО, площадка для детей, бассейн, спортзалы и прочее - все то, что способствует развитию здорового образа жизни. И это блестящий пример для предпринимателей: крупный объект, большие вложения. Но ведь можно делать и маленькие проекты. Вместе с городом, с областью создавать такие объекты, которые нужны жителям нашего региона.

По словам Марины Оргеевой, строительство таких многофункциональных комплексов позволит очень эффективно использовать городскую территорию.

По словам Марины Оргеевой, строительство таких многофункциональных комплексов позволит очень эффективно использовать городскую территорию.

Фото: Александр Подгорчук

Что еще важно? Начнем с заслуги инвестора - у него все документы на строительство были в порядке. И была добрая воля, которая позволила выстроить диалог с жителями. Сегодня каких-то вопросов к строительству у них нет. И это еще один хороший пример для застройщиков. Ведь в этом случае решаются все спорные вопросы.

Сегодня мы обсуждали не только этот комплекс, но и благоустройство участка земли, который находится рядом. Поэтому я думаю, будет правильно, если город тоже посмотрит свои возможности с тем, чтобы синхронизировать работу и привести в порядок еще одну территорию – возле первой гимназии.

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