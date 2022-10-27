Депутат Госдумы Марина Оргеева – о реконструкции стадиона «Спартак»: «Блестящий пример для предпринимателей»

В общественный наблюдательный совет входят как бизнесмены и политики, так и представители спортивной общественности и местные жители. Фото: Александр Подгорчук

Реконструкция теннисного стадиона «Спартак» в Калининграде демонстрирует нечастый, но крайне позитивный пример сотрудничества инвестора, государства и – что особенно важно и ценно - общества. Еще в конце прошлого года был создан общественный наблюдательный совет, в который вошли как бизнесмены и политики, так и представители спортивной общественности и местные жители. В итоге ход реализации проекта буквально рассматривается под микроскопом, а разного рода нарушения, которые могли бы быть, устраняются еще в зародыше. Во всяком случае, все участники совета нацелены на конструктивный диалог.

Так стройплощадка выглядит сейчас.

Накануне прошло очередное, уже пятое по счету заседание общественного наблюдательного совета, который, надо сказать, с каждым разом приобретает все больший политический вес и авторитетность. Так, новым участником совета стала депутат Государственной думы от Калининградской области Марина Оргеева, которая, как выяснилось, знакома не только с самим проектом, но и с проблемами, возникавшими на начальном этапе его реализации.

- Хорошо помню, как в мою общественную приемную поступали многочисленные обращения от жителей района, где ведется реконструкция стадиона, - говорит Марина Оргеева. - Они выражали обеспокоенность – и по поводу вырубки зеленых насаждений, и по поводу того, что на месте спортивного объекта могло появиться жилье… Очень приятно осознавать, что все эти озабоченности сейчас устранены.

«Работаем с опережением»

А началось заседание совета с доклада генерального директора «Спартака» Руслана Носова. Он рассказал, как продвигается строительство спортивной арены в сложившихся весьма непростых условиях.

- В последнее время мы работали на так называемом 5-м корпусе: это подземный паркинг на 208 автомобилей и расположенные над ним открытые корты, - говорит Руслан Носов. - Котлован сделали раньше срока, в два этапа произвели заливку бетона – 2,5 тысячи кубометров. Это очень серьезный показатель. Сейчас заливаем перекрытия, а также ведем работы по устройству въездного пандуса.

Руслан Носов признается, что работы идут по плану, даже с опережением:

- Мы усиливаемся. Первоначально думали, что в этом году остановимся на 5-м корпусе, однако начали работы и по другим объектам. Так, для 1-го и 3-го корпусов уже готовы котлованы. Стараемся ускориться, чтобы уложиться в те сроки, которые нам отведены. В любом случае все наиболее грязные работы на участке уже завершены, котлованов рыться не будет и таких громадных заливок бетона также больше не будет. Очень надеемся, что стройка как не создавала, так не создает проблем для местных жителей. По крайней мере, мы приложили к этому максимальные усилия – контролируя уровень шума, следя за чистотой выезжающих со стройки автомобилей.

- Мы это оценили, - подтвердила председатель ТСЖ и представитель жильцов дома № 83 по улице Чекистов Стелла Стрельникова. – Действительно, серьезных вопросов по ходу строительства у жителей не возникало. Наоборот, приятно наблюдать, что в наше тревожное время продолжается большая стройка.

- Рассчитываем, что до холодов завершим по всем корпусам, а в новом году начнем уже расти вверх, - продолжил Руслан Носов.

- В какой очередности будете возводить корпуса? – уточнила Марина Оргеева.

- Будем стараться все делать параллельно. Однако упор сделаем на 3-м корпусе, самом сложном – это физкультурно-оздоровительный комплекс.

О кортах, тарифах и Шервудском лесе

Руслан Носов подчеркнул, что якорным проектом нового спортивного комплекса станет теннисная академия. Вокруг нее, словно пазл, будут складываться остальные объекты: спортивные залы, бассейн, площадка для ГТО, детская площадка, гостиница и другие.

- Мы запланировали всю инфраструктуру для проведения соревнований международного уровня. Все корты будут сделаны по стандартам ITF. Все делаем исключительно за счет средств инвестора, - подчеркнул директор «Спартака».

- Чем особенно привлекателен этот проект? Тем, что позволяет учить и воспитывать не только теннисистов, но и вообще спортсменов, - заметил посол ГТО в Калининградской области, призер Олимпийских игр по гребле Дмитрий Розинкевич. – Да и в целом будущий спортивный комплекс – идеальное место для активного семейного отдыха.

- Какая будет цена для занятий теннисом? – спросила Марина Оргеева.

- Мы проводили расчеты – цены на занятия теннисом будут средние по городу, - ответил Руслан Носов. - Аккумулируем здесь основные теннисные группы Калининграда. Расчет делается на массовый спорт, и тариф на занятия, таким образом, не можем повышать.

- Уверен, что и Шервудский лес будет приведен в порядок рядом с таким комплексом, - добавил Дмитрий Розинкевич. Он имел в виду благоустройство соседней территории – парковой зоны, примыкающей к гимназии № 1. – А то ситуация там не очень благополучная.

- Я знаю, что этот вопрос обсуждался на уровне городских властей. Пример хороший, нужно обязательно проработать с городом, - отметила Марина Оргеева.

- Получится единая зона спорта и активного отдыха, - сказал Руслан Носов. - Тем более мы не собираемся закрывать вход на стадион. Комплекс будет открыт и фактически интегрирован в городское пространство.

- Ситуация в экономике непростая. Как справляетесь с вопросами логистики? – поинтересовалась депутат.

- Сложно, конечно, но решаем проблемы, справляемся, - ответил директор «Спартака». – Надеемся, все будет четко и объект сдадим в эксплуатацию точно в то время, в которое планируем, – это четвертый квартал 2024 года.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Марина ОРГЕЕВА, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ:

- Я очень благодарна организаторам за приглашение на сегодняшнюю встречу, где смогла увидеть и оценить разносторонность комплекса. Это очень хороший пример государственно-частного партнерства - инвестор создает инфраструктуру для тенниса, и появляются объекты, которые будут представлять интерес не только для жителей области, но и тех, кто будет сюда приезжать. Строительство таких многофункциональных комплексов, на мой взгляд, позволит очень эффективно использовать городскую территорию. Появляется возможность профессионально заниматься теннисом. И приятно, что здесь не только теннис, но и площадка для ГТО, площадка для детей, бассейн, спортзалы и прочее - все то, что способствует развитию здорового образа жизни. И это блестящий пример для предпринимателей: крупный объект, большие вложения. Но ведь можно делать и маленькие проекты. Вместе с городом, с областью создавать такие объекты, которые нужны жителям нашего региона.

По словам Марины Оргеевой, строительство таких многофункциональных комплексов позволит очень эффективно использовать городскую территорию. Фото: Александр Подгорчук

Что еще важно? Начнем с заслуги инвестора - у него все документы на строительство были в порядке. И была добрая воля, которая позволила выстроить диалог с жителями. Сегодня каких-то вопросов к строительству у них нет. И это еще один хороший пример для застройщиков. Ведь в этом случае решаются все спорные вопросы.

Сегодня мы обсуждали не только этот комплекс, но и благоустройство участка земли, который находится рядом. Поэтому я думаю, будет правильно, если город тоже посмотрит свои возможности с тем, чтобы синхронизировать работу и привести в порядок еще одну территорию – возле первой гимназии.