Яна Тумина: Репертуары многих театров сейчас еле-еле удерживаются

Яна Тумина давно руководит собственной творческой лабораторией. Фото: «Творческая лаборатория Яны Туминой», ВКонтакте

О мастер-классах

- Для вас это не первый опыт общения с педагогами, которые так или иначе формируют театральную среду. Насколько для вас понятно, близко, органично работать с нетеатральной аудиторией?

- Каждый раз понимаешь, что все же театр - это универсальный инструмент, и если нет каких-то шор, нет предубеждения, то можно очень интересные создавать тропы из одной профессии в другую, из одного творческого процесса в другой. У меня был опыт в разных лабораториях – для сценаристов, для театральных критиков и менеджеров, для школьных учителей и музейных работников. Когда видишь, как театральные тренинги помогают, раскрывают, расширяют сознание, то получаешь настоящее вдохновение и мощную обратную связь.

Аудитория участников мастер-класса в Калининграде получилась очень разнообразной. Фото: предоставлено ШКИ

- Что происходит во время ваших мастер-классов? Как вы можете описать этот процесс?

- Работаем для того, чтобы расшевелить серое вещество, чтобы видеть и воспринимать, работаем над коммуникативными способностями. Я даю специфические упражнения, обращаясь к театру предмета, потому что такой театр наглядно соединяет разные направления.

О «Сердце пармы» и переменах

- На одном из телеканалов я увидела обсуждение вышедшего в прокат фильма «Сердце пармы». Не знаю, вы следите за этой историей или нет...

- Да, я знаю об этом фильме, на этой картине работал мой муж - актер Александр Балсанов, выпускники нашего монгольского курса, хореограф, с которым я сотрудничаю в театральных проектах.

- Во время дискуссии на ТВ участники передачи назвали «Сердце пармы» заявкой на то, чтобы фильм считать образцом нового национального кино. И прозвучало мнение, что сегодня в российском кино плачевная ситуация, а вот в театре есть все: и деньги, и зритель. Что театр в России – эта та отрасль, которая оказалась весьма устойчивой, держится и во многом выигрывает по сравнению с кино. Вы разделяете это мнение?

- Я еще не смотрела картину, но точно не принимаю вот такие формулировки - «образец национального кино». Любые шаблоны в творчестве - это беда. И по поводу театра, будем откровенны: нет театра и зрителя, отдельного от событий в мире. При множестве прекрасных спектаклей надвигается культурный кризис. Опять остро возникает тема цензуры и ограничений. Репертуары многих театров сейчас еле-еле удерживаются, а где- то и рушатся. Это не секрет - повсеместные отмены, переносы и вводы в спектакли в столичных театрах, а на периферии есть совсем трудные ситуации, так как беда с кадрами, а многие мужчины, работающие в театрах, подлежат мобилизации, и бронь не предусматривается. Нам как бы негласно показывают, что сейчас не до искусства, театрального в том числе. Другое дело, что театр мужественно пытается выстоять. Я чувствую, что мы снова близки к тому, что театр станет агитационным видом искусства, ограничений будет все больше. Так что лично у меня никакой эйфории.

- В интервью вы часто говорите о том, что театр - это про счастье…

- Был. Был про счастье.

- А сейчас?

- А сейчас - про несчастье.

- Про несчастье?..

- Повторюсь, театр не может быть оторванным от жизни. Сейчас же разрыв идет во всем... Конечно, и мы, и зрители ищем в театре утешение, радость, чудо, но сейчас такой трагический контекст ложится практически на все, что произносится со сцены. Да, счастьем, наверное, можно считать уже то, что люди на время спектакля смотрят в одну сторону… Такие разные люди - и все вместе молчат, слушают, смотрят, иногда смеются, иногда плачут. Наверное, в этом еще есть отблеск чуда.

Счастье есть

- Над чем вы сейчас работаете? Вы ставите что-то?

- Я сейчас не ставлю. Переформатировался весь постановочный план, который был сверстан до 2024 года. Все перекроила, от чего-то прямо категорически отказалась и решила двигаться маленькими шагами. Мне показалось, что самым адекватным будет сейчас начать работу, которая уже заявлена в планах БДТ, работа с особыми людьми из центра «Антон тут рядом». Я вслушиваюсь в себя и понимаю мотивацию, почему я это делаю, понимаю, почему именно сейчас для меня работа с особыми актерами очень важна. Это не первый опыт. Я все время говорю: когда ты работаешь с особыми людьми, можно только предполагать спектакль, а мыслить нужно только процессом. Процесс не каждый театр может себе позволить. БДТ – может.

- А вы знакомы со своей будущей труппой?

- Еще предстоит провести отбор участников, но профессиональные актеры-кукольники уже известны. До этого год мы работали с ними в «Антон тут рядом» и обнаружили, что люди с расстройством аутистического спектра потрясающе раскрываются, когда начинают работать с куклами. Происходит какое-то терапевтическое чудо. Кукла позволяет им выйти из своей «скорлупки» и начать взаимодействовать с миром. Театр - это очень сильная терапия для особых людей.

Есть такое интересное наблюдение. Дети с синдромом Дауна почти не говорят, их немного в России - говорящих детей, хорошо говорящих. Почему? - вопрос. Потому что общество с ними не говорит. Как только ты с таким ребенком начинаешь взаимодействовать: разговаривать, обращаться к нему, уделять внимание - они начинают звучать. Последние лет 15 пошел какой-то прогресс, стало больше особых детей, способных выразить себя через слово. Дело тут даже не в сохранности интеллекта, а в том, что эти люди реагируют на то, как с ними взаимодействует общество.

«Приглашайте - приедем!»

- Какой видится ваша роль в работе Школы креативных индустрий, Калининградского филиала РГИСИ?

- Я отозвалась очень заинтересованно, понимая, что речь о подростках, о выборе будущей профессии, так скажем, о будущих кадрах, которые могли бы дальше становиться творческими командами в театрах в том числе. Меня, как педагога с более чем 20-летним стажем всегда мотивирует вопрос развития личности. Моя задача - помогать педагогам развиваться в этом направлении и прокладывать органичный путь между технологией и идеей. Мне кажется, что в Калининграде в этом смысле идет правильное развитие, я вижу подлинную заинтересованность, и это меня вдохновляет.

- Возможны ли гастроли именно вашего театра в Калининграде? Вы же ни разу к нам свои спектакли не привозили?

- Нет, к сожалению. Ну, обычно гастроли инициирует приглашающая сторона. Очень часто говорят: что же вы не приезжаете? Ребята, ну так пригласите, на деле, а не только на словах, и мы приедем.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Яна Тумина

Режиссер, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры театра кукол РГИСИ, мастер курса. Художественный руководитель «Театральной лаборатории Яны Туминой».

В течение 12 лет была актрисой, соавтором и режиссером театра АХЕ. В Санкт-Петербурге сотрудничает с МДТ (Малый драматический театр Европы), Большим театром кукол, БДТ (Большой драматический театр им. Товстоногова), Театром на Литейном, Театром за Черной Речкой, Театром «Особняк» и др. Пятикратный лауреат высшей театральной премии «Золотая маска».

Спектакли Яны Туминой также не раз номинировались на престижные театральные премии «Золотой софит», «Арлекин», премии Эдинбургского фестиваля, Французского театрального фестиваля «Мимос» и других.