Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 22:00

Как калининградцы 60 лет назад защищали Остров свободы

Некоторые наши земляки оказались не только свидетелями, но и непосредственными участниками Карибского кризиса 1962 года
Владислав РЖЕВСКИЙ
Митинги под лозунгами «Руки прочь от Кубы!» проходили по всей стране. Калининградская область исключением не стала.

Митинги под лозунгами «Руки прочь от Кубы!» проходили по всей стране. Калининградская область исключением не стала.

Фото: Архив автора

...В начале июня 1962-го калининградец Владимир Малышев находился в Ленинградской области, служил срочную.

– Однажды вдруг вызвали, сказали, что я назначен начальником подвижного узла связи.

Младший сержант Малышев и приданные ему бойцы стали осваивать новую аппаратуру. Думали, что их отправят на какие-то большие маневры.

Капитан 1 ранга в отставке Марат Громов в 1962 году был капитаном 3 ранга, служил в Балтийске, в бригаде ракетных катеров. И вот – неожиданная новость: из восьми катеров бригады формируется отдельный дивизион для похода в «страну с жарким климатом».

– Конечно, гадали, куда пойдем. Но Кубы и в мыслях не было.

А летчика Владимира Кондрашова и связиста Виктора Полынева отозвали из отпуска. Оба срочно прибыли в свою часть. И тоже поначалу узнали лишь одно: предстоит какая-то спецкомандировка. Причем – почему-то по гражданке.

Теплоход «Эстония» стал одним из тех судов, на которых наши земляки тайно добирались до Кубы.

Теплоход «Эстония» стал одним из тех судов, на которых наши земляки тайно добирались до Кубы.

Фото: Архив автора

Перед отправкой сдали и все документы. А вместо формы получили цивильную одежду. И – легенду. Скажем, младший сержант Малышев и его товарищи должны были изображать команду волейболистов. Майор-связист Полынев числился агрономом (остальные также превратились в работников сельского хозяйства). А балтийских авиаторов (включая командира звена средних бомбардировщиков Ил-28 Кондрашова) назначили туристами.

Не довелось пойти на Кубу своим ходом и нашим военным морякам. Сформированный в Балтийске отдельный дивизион ракетных катеров тоже отправлялся «под прикрытием». По словам капитана 3 ранга Громова, назначенного начальником штаба дивизиона, восемь катеров до места назначения должны были доставить четыре транспорта. Причем катера замаскировали… под дома.

Забрав шесть «домов» и их экипажи, первыми ушли «Двинолес» и «Советская Гавань». Четвертым стал «Аткарск», везший ракетную базу и узел связи. Громов отправился в неизвестность на третьем судне, «Северолесе», на который погрузили еще два катера.

– И вот уходим мы, значит, из Балтийска, смотрю, на молу стоят жена и маленькая дочка. Машут. А куда провожают, на сколько – никто не знает…

Кто кого перехитрит?

Пункт назначения стал известен лишь после того, как «Северолес» вышел в Атлантику. Капитан пригласил к себе в каюту представителя КГБ и Громова, который на судне был начальником эшелона. Вскрыв запечатанный пакет с секретным приказом, прочитали: курс – на Гавану, документ по прочтении – сжечь. Капитан чиркнул зажигалкой…

По такому же сценарию все происходило и на других судах. Как реагировали на известие о цели спецкомандировки? Не сказать, чтобы поголовно обрадовались. Хотя были и такие, особенно среди молодых романтиков, еще не успевших обзавестись семьей. Тем не менее люди все служивые, а приказ есть приказ. И если уж придется на Кубе остаться навсегда, свой долг выполним до конца…

При переходе до Острова свободы из моих собеседников-«кубинцев», пожалуй, тяжелее всех пришлось майору-связисту Полыневу. Вообще он и еще две сотни человек попали на вполне комфортабельное пассажирское судно «Братск». Однако для конспирации их разместили в трюме. Спали на нарах, поставленных вдоль бортов. Питались сухим пайком. И лишь ночью небольшими группами выходили ненадолго наверх – подышать свежим воздухом. С приближением к Кубе с каждым днем становилось все жарче. И все невыносимее было находиться в трюме.

– В таких условиях мы пробыли три недели, – рассказывал Полынев. – По-моему, только наши люди могут выдерживать подобные испытания.

Владимир Малышев (слева) в городе Ольгин во время увольнения.

Владимир Малышев (слева) в городе Ольгин во время увольнения.

Фото: Архив автора

Младший сержант Малышев, напомню, изображал из себя члена волейбольной команды. И в сравнении с теми, кому пришлось плыть в трюме, они добирались с комфортом. Жили в каютах, ели горячую пищу, а на открытый воздух (что в условиях жары было особенно ценно) могли выходить даже днем. Главное, чтобы над их теплоходом «Михаил Урицкий» не кружил очередной пентагоновский ястреб. Или не пристроился сбоку какой-нибудь натовский корабль.

Если же рядом появлялся вероятный противник, «волейболисты» прятались. А на смену им выходили женщины. На «Урицком» было аж три десятка дам – из обслуживающего персонала. Фланируя по палубе, они должны были вводить в заблуждение тех, кто следил за теплоходом. Мол, мы мирное судно. Такая, в общем, военная хитрость.

Однако среди натовцев нашелся один еще более хитрый авиатор. Ему удалось незаметно подобраться к нашему теплоходу, следуя на своем гидросамолете совсем низко, чуть не касаясь волн. И когда, увидев его, «волейболисты» стали разбегаться кто куда, было уже поздно.

– Самолет несколько раз облетел теплоход, – вспоминал Малышев, – и так близко, что было видно лицо летчика. Я даже успел разглядеть, как он скалил зубы, смеясь над нами, мечущимися по палубе, словно тараканы.

Кит за бортом, автомат – под подушкой

Чем дальше, тем больше усиливалось «сопровождение». Так, над пассажирским судном «Братск» все чаще кружили самолеты. А потом появились американские эсминцы – по одному с каждого борта. И мало-помалу стали приближаться с двух сторон, затирая «Братск», вынуждая его остановиться, чтобы избежать столкновения.

«Агроном» Полынев как раз стоял тогда вахту.

– Вдруг вижу, впереди что-то всплывает. Большое, темное. Кит, думаю, что ли?

Доложил на мостик. Там тоже уже увидели объект впереди. И даже успели его опознать. Как выяснилось, то был не кит, а… подводная лодка. Причем наша. Заметили «кита» и американцы. Эсминцы, резко изменив курс, стали отходить, уступая дорогу советскому судну. Вскоре ушла на глубину и подлодка. После того случая американцы сопровождали «Братск» только на приличном отдалении.

Тем временем младший сержант Малышев уже сошел на Остров свободы. В конце августа теплоход «Урицкий» прибыл в Сантьяго-де-Куба – второй по величине кубинский город на юго-востоке страны. Под покровом ночи «волейболистов» тут же куда-то повезли. Если машина ломалась, тех, кто в ней находился, рассаживали по другим грузовикам, а вышедший из строя бросали. Наконец остановились в каких-то прибрежных джунглях.

– Обустраивайтесь!

И началась борьба за выживание. Расчищали как могли площадку под лагерь, ставили палатки, отбиваясь от одолевавших насекомых. Еда – сухой паек. Воды поначалу вообще не было. А когда ее привезли, она оказалась теплой. При этом стояла жуткая жара. Из одежды – лишь то, что было на них, никакой смены. Зато у каждого под подушкой – автомат. Так на них и спали.

Грязные, оборванные, изможденные. Через пару дней Дмитрий Язов (будущий маршал, а тогда – командир мотострелкового полка), увидев их, возмутился:

– Это что за банда!

Впрочем, быстро разобрался, что виноваты отнюдь не сами «бандиты». Ведь их, считай, бросили на произвол судьбы. С появлением Язова порядка сразу прибавилось…

Полковник в отставке летчик Кондрашов, много лет возглавлявший Кубинскую секцию в Калининградской организации воинов-интернационалистов, на Кубе оказался 8 октября 1962-го. Такой подарок судьба преподнесла ему на день рождения.

Полковник в отставке летчик Владимир Кондрашов (справа) много лет возглавлял Кубинскую секцию в Калининградской организации воинов-интернационалистов.

Полковник в отставке летчик Владимир Кондрашов (справа) много лет возглавлял Кубинскую секцию в Калининградской организации воинов-интернационалистов.

Фото: Архив автора

Доставивший балтийских авиаторов теплоход «Эстония» прибыл в Гавану. Высадились – и сразу дальше, за 300 километров, к бывшему американскому аэродрому Сан-Хулиан на юго-западе Кубы. А по прибытии на место без раскачки начали собирать привезенные с собой бомбардировщики Ил-28.

Каждый получил пистолет Макарова с 16 патронами. А еще летчикам разрешили сделать себе «документы» – написать на бумажке имя, год и место рождения. И носить ее с собой. Кондрашов на всю жизнь сохранил свой «кубинский паспорт». Хотя это скорее был смертный медальон. Ведь, если что, бумажка помогла бы при опознании…

С такими «документами» наши земляки сходили на кубинскую землю.

С такими «документами» наши земляки сходили на кубинскую землю.

Фото: Архив автора

До моря от аэродрома Сан-Хулиан – рукой подать. Меж тем на берегу в любой момент мог появиться вражеский десант. Нервы у всех были на пределе. Как следствие, в первую же ночь погиб воздушный стрелок-радист Владимир Сухомлин.

– Освещение было выключено, часовой не видел, кто к нему приближается, – рассказывал Кондрашов. – Стоявший на посту окликнул подходившего и, не расслышав ответа, открыл огонь на поражение…

У последней черты

Большинство советских людей, оказавшихся на Кубе, практически ничего не знали о том, что творилось вокруг Острова свободы. Скажем, для командира звена Ил-28 Кондрашова первое время единственным источником информации была радиостанция, вещавшая для живших в Канаде украинцев. Однако главное было ясно и без передовиц газеты «Правда» – обстановка накаляется.

16 октября Джону Кеннеди показали сделанные с воздуха фотографии, на которых были видны уже установленные на позициях советские ракеты. 22-го президент США объявил по телевидению, что Штаты вводят карантин Кубы. Американцы решили досматривать все суда на предмет наличия оружия – по сути, это была блокада. 23 октября советское правительство призвало «все прогрессивное человечество» сплотиться против агрессора. Одновременно было принято решение о проведении в СССР и странах Варшавского договора «мероприятий военного характера». В частности, были отменены все увольнения, на неопределенное время отложена демобилизация срочников.

Многие простые американцы в те дни обустраивали убежища на случай ядерной атаки. А советские граждане выходили на митинги. Устраивались они и в нашей области. Рабочие и колхозники, учителя и врачи, продавцы и водители требовали: «Руки прочь от Кубы!»

А в это время их земляки на Острове свободы каждый день видели того самого и все более вероятного противника. Капитан 3 ранга Громов находился в районе Мариеля – порта в полусотне километров от Гаваны. Здесь расположилась база отдельного дивизиона в составе восьми ракетных катеров. И если из Балтийска их везли, замаскировав под дома, то, оказавшись на месте, никто уже не прятался.

– В море стали выходить, еще толком не обустроившись. Занимались боевой подготовкой, проводили учебные ракетные атаки. Причем уже вскоре отрабатывали их на вполне реальном объекте – авианосце, который виднелся на горизонте…

На церемонии передачи кубинцам балтийских катеров присутствовал и Фидель Кастро.

На церемонии передачи кубинцам балтийских катеров присутствовал и Фидель Кастро.

Фото: Архив автора

С введением карантина в Мариеле, как и в других «точках», получили приказ о полной боевой готовности. Главным оружием дивизиона были шестнадцать ракет. Заправив четыре, погрузили их на два катера и стали напряженно ждать.

В тревожном ожидании тянулись часы. Вот и новый день наступил, 27 октября. О многом тогда передумалось. Были ли у них шансы? Едва ли. Дивизионная база была как на ладони – на открытом берегу. Спустя какие-то минуты американские самолеты оказались бы над головой. Разумеется, к тому моменту катера успели бы выпустить свои ракеты, но…

В тот самый день, ровно 60 лет назад, мир и замер на пороге катастрофы. 27 октября 1962-го советские ракетчики сбили пролетавший над Кубой самолет-разведчик США. Пилот погиб. И в ту далекую субботу, которую позже назовут «черной», показалось, что теперь – уже все, война неизбежна.

Утомленные солнцем

Генералы давили на Кеннеди: коммунисты переступили черту, отдайте наконец приказ!.. Однако тот продолжал напряженные переговоры с Никитой Хрущевым. Оба понимали: в такой войне победителей не будет. 28 октября Кеннеди предложил: вы убираете ракеты с Кубы, а мы не только снимаем блокаду, но и вывозим ядерное оружие из Турции (из-за его размещения там Хрущев и решился показать американцам кузькину мать).

Советский лидер ответил согласием. И уже в тот же день авиаполк Кондрашова получил приказ прекратить сборку бомбардировщиков Ил-28. Также было запрещено продолжать облетывать машины, которые успели собрать.

– А потом новый приказ: приступить к разборке самолетов. И мы поняли: самое страшное позади.

Виктор Полынев (слева) на торжественной передаче советской техники братскому кубинскому народу.

Виктор Полынев (слева) на торжественной передаче советской техники братскому кубинскому народу.

Фото: Архив автора

Разбирали уже без той спешки, с какой собирали. Даже время свободное появилось. Если помните, Кондрашов с сослуживцами по дороге на Кубу выдавали себя за туристов. И вот ведь – им стали разрешать совершать экскурсии. Осматривали окрестности «своего» Сан-Хулиана, ездили в столицу. Правда, каждый турист по-прежнему всегда имел при себе пистолет. Мало ли что…

К 16 декабря все Ил-28 были упакованы в контейнеры и погружены на транспортные суда. Летно-технический состав разместили на теплоходе «Михаил Калинин». И – давай, Куба, до свидания! 30 декабря «Калинин» благополучно пришел в Балтийск. Так что авиаторы даже Новый год успели дома встретить.

Майор-связист Полынев должен был научить кубинцев пользоваться техникой, которую мы им оставляли. И он поехал домой только в мае 1963-го, когда кубинские ученики в погонах успешно сдали экзамены.

– Между прочим, я привез с Кубы немного местной картошки. У нас посадил – и какой урожай потом снял!

Выходит, не зря его туда отправили под видом агронома. А вот «волейболисту» младшему сержанту Малышеву, чей мотострелковый полк располагался на северо-востоке страны, в районе города Ольгин, в волейбол сыграть так и не довелось. Хотя вообще успели они там сыграть в самые разные спортивные игры. И между собой, и с кубинцами.

Вообще Куба, конечно, мечта туриста. Но все хорошо в меру. Все скучали по близким, по родной природе. Утомленные солнцем, они мечтали о снеге. Не радовали уже ни теплый океан, ни роскошная рыбалка, ни интересные экскурсии.

– В ноябре 1962-го нам говорили: к Новому году будете дома, – вспоминал Малышев. – Я Калининград увидел лишь 24 октября 1963-го. Уехал младшим сержантом, а вернулся уже старшим сержантом.

Капитан 3 ранга Громов задержался еще дольше. Зато в итоге увидел самого Фиделя Кастро. Восемь ракетных катеров, которые ранее несли службу в Балтийске, было решено тоже оставить. И балтийцы готовили для оставляемых кораблей местные экипажи. Лишь в сентябре 1963-го состоялась торжественная передача катеров. В церемонии участвовал и кубинский лидер. Поблагодарив за помощь, он лично пожал руку каждому моряку.

Но и после этого группе балтийцев (и в их числе Громову) пришлось еще задержаться. Дело в том, что вместе с катерами передавались и ракеты. Требовалось их перенастроить. А для этого нужно было дождаться специалистов из Союза.

И вот уже ноябрь – а спецов все нет. Не выдержав, Громов обратился к своему начальству в Гаване: отпустите, дескать, мое присутствие здесь уже не требуется. И наконец получил разрешение на отъезд…

НАША СПРАВКА

Из истории вопроса

Зарождение Карибского кризиса началось в 1959-м – после победы Кубинской революции. Коммунистическая опухоль – в 90 милях от Флориды, на райском острове, который США считали еще одним своим штатом?! На Кубу начали давить политически и экономически, устраивать диверсии, мятежи и покушения на Фиделя Кастро и его соратников. А в апреле 1961-го на Остров свободы высадился внушительный десант.

Вооруженные силы молодой республики отбились, но было ясно: продолжение следует. Кубинское руководство активно укрепляло обороноспособность страны, попутно прося о военной помощи старшего брата – СССР. Однако у нас не спешили, понимая последствия такого шага.

К решительным действиям вновь подтолкнули Штаты. В 1961 году их ракеты средней дальности «Юпитер» были размещены в Турции. В случае чего они легко могли достичь Москвы. Это было уже слишком, и Хрущев решился сделать ответный ход, тайно разместив на Кубе военный контингент с ядерным оружием. И эта операция – едва ли не самый серьезный в истории удар по американскому самомнению.

История современностиКАРТИНА ДНЯ