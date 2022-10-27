«Единая Россия» собрала свыше миллиарда рублей на помощь военным

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Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак привез десантникам под Херсон беспилотные летательные аппараты, средства связи и прочее необходимое оборудование. Также он рассказал о том, что единороссы только за последний месяц собрали на нужды наших военных более миллиарда рублей.

Сообщается, что накануне руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин передал генераторы и квадрокоптеры 100-й бригаде. Секретарь генсовета «ЕР» выразил благодарность своим однопартийцам, общественникам и представителям бизнес-сообщества, оказывающим помощь российским бойцам.

С начала спецоперации юридические лица, предприниматели и граждане пожертвовали свыше 500 млн рублей. На эти средства «Единая Россия» закупила продовольствие и предметы первой необходимости, а также товары для детей и инвалидов, которые были переданы в Донбасс и на освобожденные территории.

Региональные отделения партии доставили в Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области свыше 13 500 тонн гуманитарных грузов. Более 700 тонн из них – медикаменты.

Согласно данным, опубликованным на портале ER.RU, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях открыто более 40 гуманитарных центров «Единой России». 10 работают в Мариуполе, всего в ДНР развернуты 15 таких центров. Кроме того, созданы центры психологической и юридической помощи и структуры, обеспечивающие детский досуг. В региональных общественных приемных ЕР с конца сентября действуют центры помощи семьям добровольцев и мобилизованных для участия в СВО.