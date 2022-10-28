Как сибиряк-бронебойщик в одном бою сжег пять немецких танков

Расчеты противотанковых ружей в пехоте выполняли самую опасную работу. Фото: Михаил РЫЖАК

Сын за отца

В июне 1941-го отец и двое старших братьев Александра Логунова ушли на фронт. В декабре на главу семьи получили похоронку, и 16-летний паренек стал бомбардировать военкомат рапортами с просьбой зачислить его добровольцем в ряды Красной армии. Неизменно получал отказ - как в силу возраста, так и по причине отнюдь не выдающихся физических данных: ростом Саша был едва 150 сантиметров, а весил всего 42 килограмма. Однако в ноябре 1943 года упорный сибирячок все-таки добился своего и оказался в 128-м запасном стрелковом полку 43-й запасной дивизии в Красноярском крае. Пройдя курс молодого бойца, рядовой Логунов был зачислен стрелком в 1-й батальон 490-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта. И когда вскоре явился к заместителю комбата, заявив о своем желании перейти во взвод противотанковых ружей, вызвал у политрука почти такое же недоумение, как перед этим у военкома.

Дело в том, что состоявшее на вооружении однозарядное ПТР системы Дегтярева весило больше 17 кило, а длина его равнялась двум метрам. Габариты магазинного противотанкового ружья системы Симонова и того больше – масса почти 21 килограмм, от приклада до кончика ствола – 2108 миллиметров. Представить себе, как будет управляться с такой «саксаулиной» невысокий щуплый боец, и впрямь затруднительно. Ничего не смущало лишь самого Александра, и его просьбу в конце концов удовлетворили. Возможно, сыграло свою роль то, что расчеты ПТР всегда были востребованы – слишком уж опасной была специальность, когда по вражескому танку требовалось бить с дистанции менее 500 метров. Недаром же в войсках о пэтээровцах ходила известная поговорка: «Ствол длинный – жизнь короткая».

Три «Отваги» и «Слава»

Сашиным наставником стал замкомвзвода сержант Степчук. «Если хочешь подбить танк, не суетись, не перебегай без крайней необходимости с места на место, - учил опытный фронтовик молодого солдата. - Бронебойщик должен уметь маскироваться, применяться к местности. Будет у тебя хорошо замаскированная позиция – наверняка выиграешь бой». Эти советы потом не раз спасали Логунову жизнь.

Первое серьезное испытание наводчику противотанкового ружья предстояло выдержать летом 1944 года под Оршей, где батальон был вынужден отбиваться от вражеской пехоты, поддерживаемой танками и штурмовыми орудиями. Тогда Логунов сжег один «Панцер» и один «Штуг». А через несколько дней метким выстрелом своего ПТР уничтожил станковый пулемет, обеспечив дальнейшее продвижение роты, залегшей было под плотным огнем MG-42.

- Мал, да удал! – заметил командир полка, вручая отличившемуся пэтээровцу медаль «За отвагу».

Еще через месяц в ночном бою Александр лично уничтожил 11 гитлеровцев, и его грудь украсилась второй такой же наградой. Затем при отражении немецкой контратаки на подступах к городу Сувалки Логунов сначала уложил шесть гитлеровцев из противотанкового ружья, а когда 14,5-мм патроны вышли, уже из автомата скосил еще пятерых. За этот подвиг его вообще-то представляли к ордену Красной Звезды, но в итоге пришла третья по счету «Отвага».

И все же орден – Славы III степени – красноармеец Логунов получил, хотя и чуть позже. В октябре 1944-го неподалеку от литовского городка Расейняй стрелковый взвод, в составе которого были и бронебойщики, организовал засаду на перекрестке двух шоссейных дорог. Подпустив поближе большую немецкую автоколонну, командир скомандовал: «Огонь!» Первым же выстрелом Александр поджег головной грузовик, а затем всадил две пули в попытавшийся обойти полыхавший «Опель Блиц» артиллерийский тягач со 105-мм полевой гаубицей на буксире. Оставшиеся машины принялись поворачивать назад, но разгром довершили подошедшие основные силы полка.

В своем подразделении маленький, но боевитый сибиряк приобрел огромный авторитет и теперь уже сам делился опытом с новичками. Но свой главный бой Александр Логунов принял 18 октября у границы Восточной Пруссии на реке Шешупе. Тридцать лет спустя события возле деревни Глобеле описал в «Военно-историческом журнале» Юрий Лоскутов.

Защищая мост

Накануне 1-му батальону удалось захватить плацдарм на западном берегу. За ночь саперы навели мост. Местность вокруг была ровная, а значит – танкоопасная. В ожидании неизбежной немецкой атаки Логунов и его заряжающий оборудовали основную позицию с возможностью ведения кругового обстрела, вырыв окоп в полный профиль и такой ширины, чтобы двум бойцам в нем можно было свободно разойтись. Впереди расчистили площадку радиусом полтора метра, насыпав перед ней глиняный бруствер. Назад отвели рассчитанную на двух человек щель глубиной в полтора раза больше, чем у окопа. Тщательно все замаскировав, подготовили и несколько запасных позиций.

Едва рассвело, показались 12 танков противника с пехотинцами на броне. Приблизившись, «Панцеры» освободились от десанта, развернулись цепью и пошли на боевое охранение моста.

«Александр прицелился по смотровой щели, - пишет майор Лоскутов. – Выстрел. Попал. Танк стал разворачиваться боком. Видимо, убит водитель. Второй выстрел – теперь в бензобак. Пламя охватило бронированную машину. Второй танк стал обходить головной. Сейчас он подставит бок. Точно. Теперь уже два костра полыхают на поле боя».

Но «гансы» тоже были не лыком шиты – засекли, откуда по ним стреляют, и накрыли пэтээровцев огнем из пушек и пулеметов. Заряжающий погиб. Логунов перебрался на запасную позицию и оттуда подбил еще один танк. Шедший параллельно с ним PzKpfw IV устремился прямо на бронебойщика, чтобы раздавить его гусеницами. Поджечь вражескую машину Александру удалось лишь в 30 метрах, после чего он как можно быстрее отполз на третью запасную позицию. Оказалось, вовремя – пятый танк проутюжил оставленный окоп, при этом подставился под выстрел и тут же получил попадание в моторный отсек. Но немецкий башнер успел выстрелить почти одновременно.

«…Земля взметнулась прямо перед бронебойщиком, - продолжает Юрий Лоскутов. - Взрывной волной у Александра выбило ружье и отбросило его в сторону. Воин потерял сознание…»

Из армии – в милицию

О том, что, когда заполыхал пятый танк, остальные развернулись и отошли, отважный бронебойщик узнал уже в госпитале. К счастью, ранение оказалось неопасным - через пару недель он вернулся в строй.

Старший сержант Александр Логунов. Восточная Пруссия, 1945 год. Фото: архив Минобороны РФ.

За совершенный подвиг уже старшего сержанта Логунова представили к званию Героя Советского Союза.

Но до получения Золотой Звезды с орденом Ленина Александр успел заработать еще один орден Славы – II степени. «В боях при прорыве обороны противника в Восточной Пруссии под деревней Шаркобуды смелый и храбрый старший сержант Логунов выдвинулся с расчетом ПТР вперед и лично уничтожил мешавшие продвижению 2-й стрелковой роты две огневые точки вместе с прислугой», - говорилось в представлении.

Демобилизовался Александр Логунов в мае 1946 года. Через год подал рапорт на службу в органы внутренних дел, и после окончания в ноябре 1952-го вечерней средней школы в Магадане ему присвоили звание младшего лейтенанта, назначив оперуполномоченным Дальстроя МВД СССР. После упразднения этой организации офицер вернулся в родную Тюмень, где до 1957 года служил участковым уполномоченным и следователем в райотделах милиции, а с 1963 года - в уголовно-исполнительной системе.

Александр Никитович скоропостижно скончался 6 декабря 1968 года от тяжелого заболевания. В 1985-м именем героя назвали одну из улиц нового района города.