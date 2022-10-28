Банк «Открытие»: в течение года ЕЦБ сохранит ставку на уровне 2-2,5%

Европейский центральный банк повысил ставку с 1,25% до 2%, и это означает, что реальная ставка теперь составляет -8%. Основные инфляционные факторы не подвержены воздействию политики ЕЦБ, и более серьезное ужесточение могло бы лишь разбалансировать финансовую систему, не улучшив при этом положение нефинансового сектора.

В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9% г/г, а в октябре должна превысить 10%. Основной причиной роста цен по-прежнему остаётся подорожание энерготоваров (+40% г/г), в первую очередь – газа из-за взрывов на Северных потоках и других перебоев в поставках. Дорожают также товары, цена которых сильно зависит от цен на энергию – например, продовольствие, из-за удорожания энергоёмких удобрений.

ЕЦБ также поддерживает реальную ставку на низком уровне из-за высокой кредитной нагрузки и необходимости поддерживать текущую экономическую активность. Сейчас европейские предприятия активно наращивают кредиты для поддержания операционной деятельности – покупки подорожавших промежуточных товаров и сырья. Быстрое повышение ставок могло бы привести к остановке производства на части из них. Кроме того, ЕЦБ, вероятно, поддерживает неизменным уровень ставки относительно ставки ФРС, чтобы умеренно низкий курс евро помог экспортёрам проще пройти экономический кризис.

В пресс-релизе ЕЦБ отмечает, что в 3 квартале экономическая активность снизилась и, вероятно, продолжит снижаться в ближайшие полгода. Макроэкономические изменения, произошедшие с предыдущего заседания ЕЦБ, оказались хуже ожиданий: конфликт на Украине продолжается, возможно обострение политического конфликта ЕС и США или конфликтов в других регионах. Ожидания возможного дальнейшего ухудшения ситуации, вероятно, вынудят ЕЦБ и дальше продолжать мягкую денежно-кредитную политику.

Помимо повышения ставки ДКП, регулятор поменял и другие ставки. С конца ноября ставки по кредитам для банков со стороны ЕЦБ под залог кредитов бизнесу будут привязаны к ставке ЕЦБ. Регулятор также будет платить банкам процент на обязательные резервы по депозитной ставке ДКП, которая была повышена пропорционально основной ставке – с 0,75% до 1,5%. В текущих условиях она остаётся основной при определении стоимости ликвидности для банков. Эти изменения не предполагают существенных изменений в ДКП, их задача – поддерживать коридор ставок в существующем виде.

Повышение ставки ЕЦБ оказалось ожидаемым – рынок даже закладывал небольшую вероятность повышения ставки на 1 п.п. После появления пресс-релиза доходности суверенных облигаций еврозоны снизились на 10 б.п.

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