50 жемчужин Калининградской области. Ворота Кёнигсберга: От роскошных Королевских до «невидимых» Аусфальских

Королевские ворота. Названию соответствуют. Фото: prussia39.ru

Возможно, самое ценное, что осталось в Калининграде от Кёнигсберга, – это городские ворота. Во всяком случае, одно из самых ценных. Потому что ворота дошли до нас почти что все, за исключением тех, которые были снесены еще до войны. Например, Штайндаммские, между прочим, считавшиеся самыми красивыми. Однако в 1912 году они пали в неравной борьбе с германским практицизмом.

Впрочем, и тех ворот, что остались, – а их насчитывается семь штук – хватает, чтобы и организовать отдельную экскурсию, посвященную фортификации Кёнигсберга, и просто насладиться симпатичной неоготической архитектурой.

ГЕНЕРАЛ-АРХИТЕКТОР

Почти все городские ворота, в том их виде, который мы можем наблюдать сегодня, появились в середине XIX века, и их строительство связано с именем прусского военного инженера Эрнста Людвига фон Астера. В начале 1840-х годов Астер становится членом комиссии по возведению второго вального кольца укреплений Кёнигсберга, во многом благодаря этому человеку, генералу от инфантерии, это кольцо и появилось. По проектам Астера построены, в частности, казарма Кронпринц, три бастиона – Грольман, Обертайх и Литауэн, и пять городских ворот. Среди них – Аусфальские, Бранденбургские, Закхаймские, Королевские и Фридландские. Все эти ворота сохранились до наших дней. А вот сам генерал не смог увидеть собственные творения: некоторые из ворот окончательно достроили в 1860-е годы, а Астер скончался в 1855-м. Кстати, на Бранденбургских воротах увековечен образ военного инженера – в виде медальона.

ДВА КОРОЛЯ И ОДИН ГЕРЦОГ

Самыми красивыми и, если хотите, главными считаются Королевские ворота, через которые некогда проходила дорога из Кёнигсберга в Лабиау, нынешний Полесск. Эти ворота похожи на небольшой замок с башенками. Украшением здания являются три барельефа на внутренней, обращенной к городу стороне ворот, на которых изображены значимые для истории Кёнигсберга персоны: легендарный основатель города король Богемии Оттокар II Пшемысл, первый герцог Пруссии Альбрехт Бранденбургский и первый прусский король Фридрих I.

Не так давно королей на воротах привели в порядок. Фото: Александр Подгорчук

Судьба барельефов интересна. Во время боевых действий в 1945 году королям и герцогу отбили головы. И в таком весьма неприглядном безголовом виде Оттокар, Альбрехт и Фридрих простояли вплоть до начала третьего тысячелетия. В преддверии празднования 750-летия города в 2005 году барельефы решили отреставрировать, как и сами Королевские ворота. В итоге из заброшенной «полуруины», в которой в советское время размещался то склад, то магазин, то кафе, ворота превратились в красивый памятник архитектуры и настоящую точку притяжения. Пожалуй, именно Королевские ворота стали символом юбилейных торжеств в 2005 году. Сегодня в здании размещается культурный центр «Великое посольство», посвященный пребыванию в Пруссии Петра I и его соратников.

БЫЛ ФОРТ, СТАЛ МУЗЕЙ

С именем Петра Великого связаны еще одни ворота – Фридрихсбургские. Правда, это не городские ворота, статус у них помельче. Когда-то давно они являлись составной частью форта Фридрихсбург, возвышавшегося на южном берегу Прегеля. Именно здесь русский царь осваивал азы фортификационной и артиллерийской наук. В конце XIX века форт снесли, оставив только ворота. Во времена СССР в неоготическом здании размещалась автоколонна, сейчас же здесь филиал Музея Мирового океана – историко-культурный центр «Корабельное воскресение». Разумеется, воротам потребовалась капитальная реставрация, которая продолжалась несколько лет.

Культурный центр, а точнее, арт-пространство сегодня можно обнаружить в еще одних исторических воротах – Закхаймских, которые находятся на пересечении Литовского вала и Московского проспекта. Здесь регулярно проходят самые разнообразные выставки, причем акцент делается на фотоискусстве – историческое здание арендует филиал Союза фотохудожников России.

К югу от Закхаймских, на другой стороне Преголи, находятся Фридландские ворота. Как несложно догадаться из названия, через эти ворота проходила дорога во Фридланд, сегодняшний Правдинск. Сейчас внутри ворот - один из самых интересных калининградских музеев, где можно и познакомиться с тевтонской историей, и окунуться в атмосферу довоенного Кёнигсберга, и взглянуть на быт первых калининградских переселенцев. А еще Фридландские ворота примечательны скульптурами деятелей Тевтонского ордена, созданными в XIX веке выдающимся мастером Вильгельмом Людвигом Штюрмером. С внутренней стороны ворот можно увидеть скульптуру великого комтура ордена Фридриха фон Цоллерна, с внешней – пятнадцатого по счету великого магистра Зигфрида фон Фойхтвангена. Обе статуи были восстановлены в 2000-е годы.

МАРЦИПАНЫ ВМЕСТО ПЕННОГО

Бранденбургские ворота на улице Багратиона интересны изысканным украшением фронтонов, а также тем, что они – единственные из ворот, которые до сих пор выполняют свою первоначальную функцию. То есть сквозь них ходят пешеходы и проезжает транспорт. Раньше в воротах располагалась гремевшая на весь Калининград пивная (она так и называлась – «У ворот»), сейчас все более благопристойно: здесь находится Музей марципана, который в путеводителях называют «самой ароматной точкой на туристической карте Калининграда».

Бранденбургские ворота. Фото: prussia39.ru

Это не полный список городских ворот. Сохранились в Калининграде и скромные по архитектуре Железнодорожные ворота, и куда более роскошные Росгартенские, приютившие под своим сводом рыбный ресторан, и Аусфальские. Их называют «самыми незаметными» воротами Кёнигсберга. И действительно, они как будто находятся ниже уровня земли. Смотришь снизу, из парка Победы – старинные ворота из красного кирпича.

Аусфальские ворота. Фото: prussia39.ru

Смотришь сверху, с Гвардейского проспекта – православная церквушка с золотой крышей, точнее, часовня Святого Георгия Победоносца. Удивительно!