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Общество10 февраля 2023 7:20

Калининград ждут аномально теплые выходные и новое усиление ветра

Температура повысится до + 6 градусов
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Потепление задержится у нас до самого конца недели.

Потепление задержится у нас до самого конца недели.

Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на выходные 11-12 февраля в Калининграде. Судя по прогнозам, начавшееся потепление задержится в нашем регионе до самого конца недели.

По данным Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +5..+6 градусов. Это аномально высокая для февраля температура, которая примерно на 4 градуса выше нормы.

В субботу ожидается небольшой дождь – вероятность выпадения осадков оценивается в 90%. В первой половине дня прогнозируется крепкий ветер западного и юго-западного направления скоростью до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление будет нестабильным. Сначала, в утренние часы в субботы, оно упадет с 765 до 758 миллиметров ртутного столба, затем так же быстро вырастет до 765-ти. В воскресенье рост продолжится до 771 мм.

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