«Храпят, как взрослые мужики»: в зоопарке Калининграда рассказали интимные подробности зимней спячки медведей

Любимец публики - бурый медведь Фима – отправился на боковую в декабре последним среди своих сородичей. Но с тех пор иногда просыпается на перекус. Фото: Михаил ПУЛИКОВ

Новость о том, что в Калининградском зоопарке из-за аномальных холодов впал в спячку медведь Фима, пришла еще в середине декабря. Тогда морозы по ночам достигали 11 градусов, и косолапый решил, что пришло время погрузиться в дрему. Специалисты зоопарка сразу объявили, что будить мишку не будут, поэтому показательные кормления медведей, которые устраивали по выходным, отменили.

Залегли до марта

В нашем зоопарке сейчас живут пять медведей: бурые Фима, Настя и Эшли, гималайская медведица Арти и барибал Ханни. Все они спят. 18-летний Фима отправился на боковую последним среди своих сородичей.

- Это стало событием для зоопарка, потому что Фима – единственный наш медведь, который, можно сказать, вообще не ложится спать зимой. Во всяком случае, согласно дневникам наблюдений, последние четыре года он точно не впадал в спячку, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

Как говорят специалисты, медведи в зоопарке не впадают в такую же спячку, как медведи в дикой природе. Да, они тоже спят, но иначе и по другим причинам. Где-нибудь в диком заснеженном лесу медведи уходят в сон, потому что у них пропадает пища. Топтыгины впадают в состояние так называемой гибернации, когда процессы в организме замедляются. Они не едят, не пьют, не испражняются.

А вот в вольерах, в городских условиях, жизнь медведей совсем другая, и зимой они ведут себя иначе.

- В зоопарке еда есть круглогодично в полном объеме, поэтому спят медведи вполглаза. Они просыпаются на перекус, но едят меньше обычного, много времени проводят в берлоге, долго спят, не гуляют вообще или гуляют очень редко. Старушки-медведицы Настя, Ханни и Эшли спят крепче. Они вообще не гуляют. А вот Фима выходил, когда было солнышко. Потом и он уснул надолго, - говорит Екатерина.

В общем, посетители Калининградского зоопарка могут не расстраиваться - медведи не показываются в уличных вольерах вовсе не из вредности. Спать они будут минимум до марта.

Готовят щепу и кору

Интересно, что медведей в зоопарке к спячке готовят специально. В какой-то момент косолапые здоровяки становятся сонными, начинают хуже есть и меньше гулять. Значит, пора! Киперы - работники, которые следят и ухаживают за животными, - предлагают медведям разный материал для создания «подушек» и «матрасов».

- Как правило, им приносят кору деревьев, щепу, еловые ветки. Мишки делают из всего этого в углу зимних помещений лежанку и на ней спят. Забавно, но во сне медведи порой храпят. Медведица Арти, например, храпела, как дядька. Фима пока тихо сопит, и с улицы его не слышно, - рассказывает Екатерина Михайлова. - Вообще, зимняя спячка у наших медведей началась относительно недавно, когда они вышли из детородного возраста. Раньше зимой самцы не спали вообще, потому что берлоги были заняты самками, которые как раз зимой рожают детенышей.

Последний раз медвежата появлялись на свет в Калининградском зоопарке в 2013 году. Тогда родителями стала пара Машка и Пашка. Малыши подросли и уехали в Малайзию, и теперь ими любуются в Куала-Лумпуре.

Сон в одном глазу

Кроме медведей в настоящую спячку в Калининградском зоопарке больше не впадает никто. Исключение составляют только еноты, которые тоже отчасти впадают в зимний сон. Они становятся менее активными, а предварительно осенью буквально жируют – наедают запасы подкожного жира.

- Сейчас, если им приносят еду, они вылезают, могут поесть. Но в основном залезают в домики и спят, прижавшись друг к другу. В природе еноты делают так же – могут вдесятером в одно дупло набиться. И тепло, и мягко, и не скучно, - объясняет Екатерина.

По передачам о природе мы знаем, что знатные сони в мире животных - это сурки. И выражение такое есть: спит как сурок. Но в Калининградском зоопарке сурков сейчас нет. Последним представителем был сурок по имени Василий, который умер от старости в 2016 году.

- Он попал к нам от частного владельца и явно натерпелся в жизни: был злой и жутко не любил мужчин, кусался, - вспоминают в зоопарке. - Василий был звездой группы контактных животных. Ухаживала за ними Валентина Ильинична Котова. Так вот, Василий научился открывать дверь клетки, выходил и творил что хотел, жил по своему разумению. Сначала Валентина Ильинична с ним боролась, но потом поняла, что бесполезно. Зверек ловко отпирал все замки и запоры, установленные на клетке. И потом она уже просто ставила у двери комнаты, где жил Василий, веник. Каждый раз, заходя в комнату, она этим веником от Василия прикрывалась.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Застрял попой в окне

Попытка побега обернулась конфузом

Несколько лет назад Фима угодил примерно в такую же неловкую ситуацию, как и его родственник Винни-Пух. Только на этот раз поход в гости по утрам и сытный завтрак были ни при чем.

Фима решился на побег через служебное помещение медвежатника, расположенное позади вольера. Увидел маленькие зарешеченные окошки и попробовал выбраться через одно из них.

- Фима был еще совсем молод, но уже в теле, - вспоминают в зоопарке. - Он как-то ухитрился выбраться в общий коридор. К счастью, людей не было в это время, и он полез в маленькое окошко. Но оно настолько узкое, что пролезла только передняя часть Фимы, а задняя осталась внутри. Так его и нашли сотрудники.

Медведя-беглеца умудрились выманить внутрь и водворили назад в вольер.

Отметим, что нынешний медвежатник существует аж с 1936 года и уже не вписывается в современные нормы содержания хищников. Новый дом для мишек появится на месте вольеров, в которых сейчас содержатся олени. Медвежатник тоже будет иметь собственный водоем, искусственные скалы и пещеры, а посетители получат возможность наблюдать за косолапыми из грота. Реконструкцию планируют завершить в 2024 году.