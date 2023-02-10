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Общество10 февраля 2023 14:27

Кто-то учится стрелять, кто-то шьет маскировочные сети

Как изменилась жизнь многих калининградцев спустя год после начала специальной военной операции России на Украине
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Студенты вовсю кроят для солдат балаклавы.

Студенты вовсю кроят для солдат балаклавы.

Фото: Правительство Калининградской области

НВП пользуется спросом

С конца октября 2022 года в Калининградской области на базе регионального ДОСААФ проводятся курсы начальной военной подготовки для всех желающих в возрасте от 18 и старше.

- Самому старшему участнику - далеко за 70, - уточняет один из организаторов курсов подполковник полиции в отставке Михаил Ничушкин. - Ну а средний возраст калининградцев, желающих освежить или восполнить недостающие знания по НВП, – 40 лет. Кстати, специально не считал, но точно могу сказать, что женщин среди курсантов достаточно много.

Еще из правил – на курсы принимают только граждан Российской Федерации. И главное – здесь НЕ ГОТОВЯТ добровольцев для участия в СВО.

- С добровольцами работают представители военкоматов, Министерства обороны, - поясняет Ничушкин. – У нас же взаимодействие с жителями региона строится иначе. Вот когда интересуешься у желающих пройти обучение, для чего им это нужно, ответ, как правило, у всех один. Говорят, что нынешнее время, последние события диктуют новые правила жизни, что не хочется быть обузой для своей страны, для общества, а хочется, наоборот, быть Родине опорой.

Занятия бесплатные, длительность курса – три недели. С конца октября прошлого года и по январь года нынешнего включительно обучение успели пройти порядка 250 человек. В настоящий момент желающих записывают на май, в общей сложности набралось уже около 500 человек. Организаторы признаются, что сами не предполагали, что на их услуги будет такой спрос.

Чему же учат на курсах НВП? Работе с современными средствами связи, оказанию первой помощи, теории минно-саперного дела, топографии. А еще здесь помогут освоить боевую амуницию, стрелковое оружие и многое другое.

По словам Михаила Ничушкина, инструкторов-профессионалов достаточно. Работа в группах проводится четко, интенсивно, дают именно начальные знания.

- Точно могу сказать, что без поддержки командования Балтийского флота и руководства регионального отделения ДОСААФ мы бы вряд ли смогли так быстро организоваться, - говорит он.

Записаться на курсы начальной военной подготовки можно на сайте www.goo.su/nvp39, а также в телеграм-канале «НВП Рокот в Калининграде».

«Все для фронта! Все для победы!»

Этот известный еще с Великой Отечественной войны лозунг сегодня вновь стал актуальным, в том числе и для многих жителей Калининградской области.

Координатор работы по плетению маскировочных сетей в регионе Галина Саламатова рассказала «Комсомолке», что сама она научилась этому у знакомых, которые в Москве с первых дней специальной военной операции развернули такое производство:

- В Калининграде сегодня главная площадка, где волонтеры плетут масксети, располагается в торговом центре «Барнаульский» на улице Барнаульской, дом 2, павильон 22. Кроме сетей здесь делают окопные свечи, шьют носилки. В храме на площади Победы тоже шьют носилки, а еще эвакуационные стропы, пятиточечники. Всегда можно выбрать удобное для себя время, чтобы прийти и помочь. В настоящее время с нами работают порядка 200 волонтеров, и с каждым днем желающих становится все больше и больше.

По словам Галины Саламатовой, есть такие же пошивочные цеха в Зеленоградске, Светлом, в Прибрежном. Вот-вот должна заработать еще одна площадка в храме Покрова Богородицы в Калининграде.

- Со дня на день мы ждем поступления большого количества пошивочного материала, так что умелые руки очень востребованы, - говорит координатор. – Не только для шитья и плетения, нужны мастера, которые могут быстро собрать рамки для плетения сетей.

Для желающих включиться в работу «Комсомолка» публикует контактный телефон Галины Саламатовой: +7-911-496-32-26.

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Кто и чем еще помогает нашим военным

- Студенты Советского техникума-интерната участвуют во Всероссийской акции «Мы вместе». Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья изготавливают утепленные балаклавы для мобилизованных. В короткие сроки они освоили технологию пошива и подготовили порядка 150 изделий.

- Получатели услуг одного из отделений дома социального ухода «Яблоневый сад» сшили из флиса более 20 вкладышей для обуви. Первую посылку уже передали военнослужащим через волонтерскую службу.

- Индивидуальный предприниматель из Гурьевского муниципального округа Иван Бахов вместе с сыном изготовили и направили в зону СВО 150 буржуек - об этом сообщает ГТРК «Калининград». По словам Ивана, они старались сделать так, чтобы печки были максимально простые в использовании, надежные и как можно дольше держали тепло.

- Калининградцы по-прежнему передают теплые вещи, продукты длительного хранения, предметы гигиены для военнослужащих. Посылки принимают в Доме офицеров Балтийского флота на улице Кирова, 7. В муниципалитетах области при администрациях также организованы пункты сбора помощи для участников СВО.

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