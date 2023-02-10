Кто-то учится стрелять, кто-то шьет маскировочные сети

Студенты вовсю кроят для солдат балаклавы. Фото: Правительство Калининградской области

НВП пользуется спросом

С конца октября 2022 года в Калининградской области на базе регионального ДОСААФ проводятся курсы начальной военной подготовки для всех желающих в возрасте от 18 и старше.

- Самому старшему участнику - далеко за 70, - уточняет один из организаторов курсов подполковник полиции в отставке Михаил Ничушкин. - Ну а средний возраст калининградцев, желающих освежить или восполнить недостающие знания по НВП, – 40 лет. Кстати, специально не считал, но точно могу сказать, что женщин среди курсантов достаточно много.

Еще из правил – на курсы принимают только граждан Российской Федерации. И главное – здесь НЕ ГОТОВЯТ добровольцев для участия в СВО.

- С добровольцами работают представители военкоматов, Министерства обороны, - поясняет Ничушкин. – У нас же взаимодействие с жителями региона строится иначе. Вот когда интересуешься у желающих пройти обучение, для чего им это нужно, ответ, как правило, у всех один. Говорят, что нынешнее время, последние события диктуют новые правила жизни, что не хочется быть обузой для своей страны, для общества, а хочется, наоборот, быть Родине опорой.

Занятия бесплатные, длительность курса – три недели. С конца октября прошлого года и по январь года нынешнего включительно обучение успели пройти порядка 250 человек. В настоящий момент желающих записывают на май, в общей сложности набралось уже около 500 человек. Организаторы признаются, что сами не предполагали, что на их услуги будет такой спрос.

Чему же учат на курсах НВП? Работе с современными средствами связи, оказанию первой помощи, теории минно-саперного дела, топографии. А еще здесь помогут освоить боевую амуницию, стрелковое оружие и многое другое.

По словам Михаила Ничушкина, инструкторов-профессионалов достаточно. Работа в группах проводится четко, интенсивно, дают именно начальные знания.

- Точно могу сказать, что без поддержки командования Балтийского флота и руководства регионального отделения ДОСААФ мы бы вряд ли смогли так быстро организоваться, - говорит он.

Записаться на курсы начальной военной подготовки можно на сайте www.goo.su/nvp39, а также в телеграм-канале «НВП Рокот в Калининграде».

«Все для фронта! Все для победы!»

Этот известный еще с Великой Отечественной войны лозунг сегодня вновь стал актуальным, в том числе и для многих жителей Калининградской области.

Координатор работы по плетению маскировочных сетей в регионе Галина Саламатова рассказала «Комсомолке», что сама она научилась этому у знакомых, которые в Москве с первых дней специальной военной операции развернули такое производство:

- В Калининграде сегодня главная площадка, где волонтеры плетут масксети, располагается в торговом центре «Барнаульский» на улице Барнаульской, дом 2, павильон 22. Кроме сетей здесь делают окопные свечи, шьют носилки. В храме на площади Победы тоже шьют носилки, а еще эвакуационные стропы, пятиточечники. Всегда можно выбрать удобное для себя время, чтобы прийти и помочь. В настоящее время с нами работают порядка 200 волонтеров, и с каждым днем желающих становится все больше и больше.

По словам Галины Саламатовой, есть такие же пошивочные цеха в Зеленоградске, Светлом, в Прибрежном. Вот-вот должна заработать еще одна площадка в храме Покрова Богородицы в Калининграде.

- Со дня на день мы ждем поступления большого количества пошивочного материала, так что умелые руки очень востребованы, - говорит координатор. – Не только для шитья и плетения, нужны мастера, которые могут быстро собрать рамки для плетения сетей.

Для желающих включиться в работу «Комсомолка» публикует контактный телефон Галины Саламатовой: +7-911-496-32-26.

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Кто и чем еще помогает нашим военным

- Студенты Советского техникума-интерната участвуют во Всероссийской акции «Мы вместе». Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья изготавливают утепленные балаклавы для мобилизованных. В короткие сроки они освоили технологию пошива и подготовили порядка 150 изделий.

- Получатели услуг одного из отделений дома социального ухода «Яблоневый сад» сшили из флиса более 20 вкладышей для обуви. Первую посылку уже передали военнослужащим через волонтерскую службу.

- Индивидуальный предприниматель из Гурьевского муниципального округа Иван Бахов вместе с сыном изготовили и направили в зону СВО 150 буржуек - об этом сообщает ГТРК «Калининград». По словам Ивана, они старались сделать так, чтобы печки были максимально простые в использовании, надежные и как можно дольше держали тепло.

- Калининградцы по-прежнему передают теплые вещи, продукты длительного хранения, предметы гигиены для военнослужащих. Посылки принимают в Доме офицеров Балтийского флота на улице Кирова, 7. В муниципалитетах области при администрациях также организованы пункты сбора помощи для участников СВО.