Рвота всю ночь: В Чкаловске закрыли школу из-за массового заболевания детей

Нескольким ученикам пришлось вызывать «скорую». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловске заболели сразу несколько учеников школы №11 – их родители массово жалуются в соцсетях на рвоту и плохое самочувствие детей. Отмечается, что симптомы проявились в ночь на 10 февраля.

Одни родители связывают заболевание с тем, что дети пили воду из фонтанчика, другие – с тем, что в тот день была стоматологическая проверка и ученикам лечили зубы.

«Сдали кровь, превышены лейкоциты. Говорят, что ротавирус. Дочь в столовой не ела вчера. Мы пришли к стоматологу, полечили зуб и ушли. А вечером началось», - написала в соцсетях мама одной из учениц.

«Рвота всю ночь была», - подтвердила мама другой школьницы.

Родители подтверждили что у многих была «веселая» ночка с детками. Предполагают, что заболела вся начальная школа.

Но что же случилось? Точный ответ дадут в Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-служба администрации Калининграда, ведомство уже начало эпидемиологическое расследование.

В мэрии подтвердили заболеваемость учащихся в средней школе № 11 имени Апакидзе.

- В настоящее время в общеобразовательном учреждении проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, - сообщили в администрации.

На время санитарных мероприятий, учеба в школе остановлена. Пока – до 17 февраля. Соответствующий приказ был подписан сегодня, 10 февраля. Детей перевели на дистант.