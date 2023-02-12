«До сих пор непонятно, почему Голливуд не экранизировал биографию Канта»

Кант на картине Иоганна Готлиба Беккера (1768). Фото: Википедия

В преддверии знаменательной даты собеседником «Комсомолки» стал Валентин БАЛАНОВСКИЙ, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета, носящего имя великого философа.

Консервативный гуманист

- Канта считают родоначальником немецкой классической философии. Но уже как-то забылось, что Владимир Ленин называл ее одним из трех источников марксизма.

- Да, поэтому в советское время упор в оценке вклада Канта делался именно на это. И поэтому КПСС очень много сделала для сохранения и изучения наследия философа в России. Все благодаря советским ученым: члену-корреспонденту Академии наук СССР Теодору Ойзерману, профессору Игорю Нарскому, работавшему тогда в Академии политических наук при ЦК КПСС, завкафедрой научного коммунизма тогда еще Калининградского государственного университета Даниилу Гринишину, а также всем тем, кто им помогал. Благодаря этим людям идея празднования 250-летия со дня рождения Канта не была похоронена в обкомовских кабинетах. Итогом стало проведение первых Кантовских чтений и появление главного российского научного издания, посвященного Канту.

Валентин Балановский. Фото: Личный архив

- С наступлением известных перемен в середине 1980-х изменился и взгляд на кантовские идеи?

- В перестройку Канта вспоминали скорее в контексте преемственности истории разных эпох, которые пережил Калининград. Также в нем видели эдакого вестника либеральных европейских ценностей, что вполне отвечало духу времени, но не вполне - духу философии Канта. На мой взгляд, Канта сложно представить иконой либерализма, в его политической философии достаточно консервативных элементов. Такой вот консервативный гуманизм.

Ну а сегодня о «великом кёнигсбержце» вспоминают все чаще в контексте туризма, как обычного, так и академического. Кант сейчас – это такой маяк, который подсвечивает Калининград на карте мира и 2024 год на стреле истории. Интенсивность событий, связанных с философом, возрастает. В прошлом году в БФУ прошла большая Международная студенческая олимпиада по философии. Кафедральный собор открыл новую музейную экспозицию в Веселовке – бывшем Юдшене, где Кант три года работал домашним учителем, В этом году тоже должно быть много интересного.

Self-made man*

- Но почему личность Канта вызывает до сих пор столько интереса?

- Я бы назвал две причины. Первая – это его идеи, вклад в формирование мировой мысли. Маленький человечек из не самого прогрессивного европейского города в одиночку перезагрузил философию! Причем попутно успел отметиться и в других областях. Первая любовь Канта – естественные науки и науки о Земле, в особенности география. Он преподавал географию так, как до него не делал никто, единым курсом от возникновения Солнечной системы до описания стран и характеров народов. Насколько хорошо это удавалось человеку, который не удалялся от Кёнигсберга далее чем на 100 километров? Настолько, чтобы в первую очередь именно за географические открытия домоседа Канта включили в Петербургскую академию наук.

Вторая причина – жизненный путь Канта. До сих пор не понимаю, почему Голливуд не экранизировал его биографию. Ведь Кант – человек, который сделал себя сам, собственным трудом и разумением. Он родился в незнатной семье в очень консервативном прусском обществе, где каждому была отведена строго определенная роль. Социальных лифтов особых не было, и даже если они вдруг появлялись, сами пруссаки начинали протестовать. Например, во время Семилетней войны русская администрация Кёнигсберга допустила к учебе в университете Альбертина женщин. Так местные жители посчитали это кощунством и растлением нравов. Важно и то, что родители Канта были простыми ремесленниками, весь их капитал – набожность, прилежность и трудолюбие. Город, в котором родился Кант, уже давно не являлся столицей. А еще в те времена не было телевидения, «ТикТока», интернета. Здоровья у Канта тоже не было, хотя его тело пережило его разум. Но что в итоге? В итоге Кант – один из самых цитируемых философов в мире.

- Причем, насколько я знаю, Канта цитируют не только философы.

- Да, и другие ученые нередко упоминают его, опираются на его идеи. Сегодня Кант востребован в биоэтике, когнитивных и политических науках, в юриспруденции. Но не только ученые любят цитировать Канта. Он действительно становится очень популярным, его включают во всякие сборники афоризмов, постят в соцсетях. Кстати, с этим связана одна большая проблема.

Кант точен, емок, но совсем не афористичен. Есть несколько его работ, которые можно разобрать на хлесткие, изящные, недлинные цитаты, помещающиеся на аватарку, магнитик или футболку. Но таких мало. В основном же слог Канта – это массивная философская проза, тяжелая для восприятия современного медийного сознания. В итоге наметились две тенденции: упрощение цитат Канта до потери смысла и сочинение цитат за Канта. Подобным забит весь интернет. Поэтому ко мне стали чаще обращаться с просьбой проверить ту или иную цитату на принадлежность Канту. Приходится поднимать его труды, искать сначала в русских переводах, потом в немецком оригинале, зачастую смотреть переводы и на других языках. Иногда в ходе маленького расследования удается установить, чья же эта цитата на самом деле. В частности, Лев Толстой любил немного додумать за Канта.

Боялся вспотеть и не любил пиво

- Особый интерес всегда проявляли к образу жизни Канта. Были причины?

- Во-первых, это то, что доступно для понимания абсолютно любого внешнего наблюдателя: во сколько Кант вышел из дома, чем и с кем пообедал, о чем говорил с гостями, в котором часу ложился спать… Во-вторых, его образ жизни – одна из главных загадок. Ну кто бы мог подумать, что у такого на вид хилого человека хватит сил не только дожить почти до 80, но еще и стать всемирной знаменитостью? Наверняка был какой-то способ поддержания сил и здоровья. На склоне лет Кант раскрыл некоторые секреты. Рекомендации, прямо скажем, неоднозначные. К примеру, он считал, что потеть опасно. И если ему случайно доводилось вспотеть, это могло выбить философа из колеи на целый день. Для сбережения здоровья Кант рекомендовал держать в холоде и голову, и ноги, лишь живот – в тепле. А еще требовал, чтобы в спальне не было солнечного света, так как считал солнечный свет причиной появления клопов. Хотя если брать очень глобально, то без солнца не было бы ни клопов, ни людей, которых они кусают. Но были у Канта, на мой взгляд, довольно справедливые суждения. В частности, он чрезвычайно не любил пиво, считал его медленно действующим ядом. Как сообщает один из биографов, каждый раз, когда кто-то скоропостижно умирал, Кант делал предположение, что, по-видимому, покойный пил пиво. А когда кому-то нездоровилось, он первым делом интересовался, пьет ли этот человек пиво по вечерам.

- Думаете, Канту стоит подражать – хотя бы в отношении пива?

- Думаю, Кант сегодня мог бы быть примером для многих. Скажем, для того, кто считает, что ему чего-то не хватает для успеха - например, красоты, ведь Кант был тот еще Аполлон. Или богатых родителей или спонсоров – Кант скопил что-то только под конец жизни. Или возможностей родного города – Канта можно считать ярким примером пословицы, по которой не место красит человека. Если же человек полагает, что для успеха ему не хватает ума, то это уже не к Канту, но в любом случае такая самокритичность и трезвая оценка сама по себе - отличный залог будущего успеха.

* Англ. - человек, самостоятельно добившийся успеха, славы, карьеры и т. п.