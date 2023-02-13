Погода на неделю в Калининграде: тепло, дожди и новый шторм

Стихия разыграется на следующих выходных. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на неделю 13-19 февраля в Калининграде. Данные говорят о том, что ближайшие семь дней мы снова проведем в тепле.

По прогнозу Гидрометцентра России, дневные температуры не опустятся ниже +5 градусов. Самыми жаркими будут вторник и пятница, когда воздух должен прогреться до +7...+8 градусов. По ночам столбик термометра тоже будет оставаться выше нуля – около +1...+2 градусов.

При довольно пасмурном небе обилия осадков в рабочие дни быть не должно. Небольшой дождь ожидается в понедельник и четверг.

К выходным в наши края должен заглянуть очередной циклон. Уже во второй половине дня пятницы, 17 февраля, начнет падать атмосферное давление и подниматься ветер. По предварительным прогнозам портала rp5.ru, в субботу разыграется шторм. Скорость ветра в порывах может достигать 20-21 метра в секунду.

В воскресенье стихия успокоится. Последний день недели будет немного дождливым и тоже теплым – около +4...+5 градусов.