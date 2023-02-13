Банк «Открытие»: половина россиян считают, что любовь и карьера одинаково важны

70% женщин и 65% мужчин отмечают День всех влюбленных (День святого Валентина). Большинство россиян и россиянок хотели бы получить в этот праздник в качестве подарка что-нибудь недорогое и романтичное. Лишь 8% женщин и 10% мужчин полагают, что работа и карьера важнее любви. Таковы результаты опроса* к Дню всех влюбленных 14 февраля, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

28% женщин и 32% мужчин отмечают День всех влюбленных каждый год. Еще 42% представительниц прекрасного пола и 33% мужчин отмечают этот праздник иногда. Принципиальных противников Дня святого Валентина чуть больше среди мужчин, чем среди женщин – 29% против 27%. Еще 4% женщин и 7% мужчин не празднуют 14 февраля, потому что не с кем.

53% женщин и 50% мужчин полагают, что любовь и карьера одинаково важны в жизни. 37% женщин делают выбор в пользу любви (19% однозначно, 18% скорее). Так же думают 37% мужчин (20% однозначно за любовь, 17% скорее). Только 8% женщин и 10% мужчин ставят карьеру выше любви.

63% женщин и 54% мужчин дарят 14 февраля любимому человеку что-нибудь недорогое, но романтичное. Что-нибудь дорогое и запоминающееся готовы подарить 7% женщин и 16% мужчин. Одной «валентинкой» обходятся 3% женщин и 4% мужчин. При этом по 21% женщин и мужчин принципиально не делают подарков в этот день. Еще 6% женщин и 7% мужчин ничего не дарят потому, что некому дарить.

Большинство женщин (55%) и мужчин (40%) хотят получить в качестве подарка на День всех влюбленных тоже что-нибудь недорогое, но романтичное. Дорогой и запоминающийся подарок ждут в этот день 17% женщин и 11% мужчин. 15% женщин и 20% мужчин безразлично, что им подарят на 14 февраля. 2% женщин и 4% мужчин вполне устроит только «валентинка». 12% женщин и 20% мужчин не хотят получить в этот день никаких подарков.

13% не готовы потратить на подарок 14 февраля ни копейки. 29% хотят уложиться максимум в 1000 рублей. От 1 до 3 тысяч рублей намерены потратить 34% опрошенных, 3-10 тысяч рублей -15%. А 5% ради Дня всех влюбленных готовы раскошелиться более чем на 10 тысяч рублей.

*Опрос проведен банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 2-8 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.