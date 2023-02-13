Шпроты из Калининграда повезут в Дубай, виноград вырастят на Балтийской косе

Переговоры о поставках нашей продукции начнутся в ближайшее время. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций в стране по производству рыбной продукции. Об этом на заседании Общественной палаты рассказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

По данным ведомства, промысел сегодня ведут 175 рыболовных судов. Производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков в 2022 году составило 267 тысяч тонн.

- 2022 год был тяжелым для рыбаков. Очень большие ограничения у нас возникли, особенно в океаническом лове. С прибрежным ловом мы справляемся успешно. Надеюсь, наши рыбаки справятся с ситуацией. Будем продолжать хорошо трудиться, - сказала Наталья Шевцова.

Она отметила, что регион имеет профицит по рыбной продукции. Излишек по итогам прошлого года оценивается на уровне 113 тысяч тонн.

Рыбный экспорт

В 2022 году с территории Калининградской области вывезли 42 тысячи тонн рыбы. В этом году тоже рассчитывают на хорошие показатели. В частности, похоже, что скоро калининградские шпроты и другую рыбу будут продавать в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда направится большая делегация из Калининграда.

- Переработчики рыбы активно работают на всей территории России и за ее пределами. Прошли несколько выставок, везде мы присутствуем. В ближайшее время будет выставка в Дубае – многие сельхозтоваропроизводители Калининградской области поедут туда для того, чтобы решать вопросы заключения контрактов по поставке нашей продукции, - сообщила министр.

По прогнозам Шевцовой, 2023-й, как и 2022 год, станет «годом нащупывания новых каналов сбыта» и новых контрагентов, с которыми начнут работать производители региона.

- Здесь нужна очень большая работа самого бизнеса и сопровождающей структуры Россельхознадзор, который должен проговорить с ветслужбами или заключить соглашения с ветслужбами стран-импортеров нашей продукции, - отметила Наталья Шевцова.

Ожидается, что в будущем в Калининградской области рыбы станет еще больше. Например, в Куршский и Калининградский заливы в прошлом году выпустили 430 тысяч особей молоди угря и более 1 млн особей молоди сига. Ранее специально для этого личинки угря закупили в Великобритании.

Климат позволяет

Одной из тем обсуждения на заседании Общественной палаты вдруг стало виноградарство. То ли в шутку, то ли всерьез прозвучал вопрос о том, можно ли выращивать в Калининградской области виноград. Наталья Шевцова отшучиваться не стала.

- Вопрос сложный, но не невозможный, - сказала министр. - Если кто-то хочет в рамках малого предпринимательства этим заниматься, то нужно все продумать, поговорить с наукой, сделать исследование почв, посмотреть, с какими сортами можно работать.

В пример министр привела времена, когда в Калининградской области задумались о выращивании кукурузы.

- Когда мы начинали заниматься кукурузой, многим это казалось тоже смешным. Кукуруза сегодня является двигателем птицеводства. Мы выращиваем и сою в промышленных масштабах. Поэтому пробуйте! - обратилась Наталья Шевцова к предпринимателям.

- А солнца-то у нас хватит? – спросили ее из зала.

- Селекция и генетика не стоят на месте. Есть такой питомник в Германии, информацией из которого пользуется весь земной шар. Они разделили всю территорию суши на определенные климатические зоны и сказали, где и какие растения могут расти. Так вот, Калининградская область разделена на три климатические зоны. Казалось бы, такая маленькая область! Поэтому в районе Балтийской косы, куда подходит теплое течение, есть очень много благоприятных возможностей. Вопрос в том, чтобы найти там свободные земли и финансирование для проекта. Дорогу осилит идущий!