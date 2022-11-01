Министр: Зимние штормы на Балтике не повлияют на доставку грузов в Калининград

К концу года между Ленинградской и Калининградской областью будет курсировать 18 грузовых судов. Фото: Правительство Калининградской области

К концу года между Ленинградской и Калининградской областями будет курсировать 18 грузовых судов. Об этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина сказала в эфире программы «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- На сегодняшний день на морской линии Калининградская область – Ленинградская область и Балтийск – Санкт-Петербург курсирует 14 судов: 4 ж/д парома и остальные – сухогрузы. До середины ноября на линию встает еще 4 сухогруза. Итого мы приближаемся к цифре 18 на конец года, - сказала Евгения Кукушкина.

Министр напомнила, что в начале 2022 года на линии Калининград – Петербург курсировало два железнодорожных парома и с объемом грузов справлялись. В марте добавился еще один паром «Маршал Рокоссовский», в октябре – «Генерал Черняховский».

В Усть-Луге сейчас организована электронная очередь. Он сформирована до конца ноября.

Электронная очередь для погрузки на суда в Усть-Луге сформирована до конца ноября. Фото: Александр КАТЕРУША

- Налажена работа. Необходимости водителям ожидать на трассе перед терминальным комплексом нет. Очередь они отслеживают в специальной программе, могут подъезжать непосредственно перед запуском на терминал в накопитель. По состоянию на прошлую неделю на терминале было 150 машин, которые, в принципе, двумя паромами загружаются и спокойно отбывают. 40 машин стояло в накопителе. Остальные были сформированы в электронной очереди. На сегодня она укомплектована до конца ноября на 100 процентов, - отметила министр.

Ранее сообщалось, что 31 октября универсальный сухогруз «Спарта II» был передислоцирован из Новороссийска в Балтийск для работы на контейнерной линии между Санкт-Петербургом и Калининградом. Судно имеет грузовой трюм и палубы для размещения контейнеров и накатной техники.

По словам министра, если зимой Балтийское море будет сильно штормить, область не останется без поставок товаров.

- У нас начнется новый год, и, соответственно, начнется новое квотирование. Санкционные товары, по крайней мере в первые зимние месяцы, мы сможем завозить сухопутно. У нас же нет перекрытия полностью по грузам. Есть ограничения по количеству грузов, которые мы можем провезти через Литовскую Республику. Если будут шторма и наше морское сообщение на определенный период прервется, мы подстрахуемся сухопутьем, сможем поездом довезти грузы. Зимой мы выживем, - заверила министр.