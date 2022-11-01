Пусть добрых дел будет больше: «Открытые НКО» поделились секретами дружбы некоммерческих организаций и СМИ на медиавстрече в Калининграде

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Как «правильно» рассказывать о добрых делах, чтобы о работе НКО узнавали больше людей, о каких трендах в современных медиа нужно знать НКО и почему сегодня так важен видеоконтент, рассказали эксперты уникальной онлайн-платформы dobro.live.

Калининградские НКО каждый день помогают менять родной регион к лучшему. Фонд «РАСтем вместе» поддерживает семьи, воспитывающие детей с расстройством аутистического спектра. Поисково-спасательный отряд «Запад» помогает искать пропавших людей. Центр для несовершеннолетних «ЯБЛОНЬКА» поддерживает малообеспеченные семьи с детьми и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. А Центр «Сила людей» предоставляет горячее питание бездомным, дает им теплую одежду, помогает в оформлении документов. Музей «Старый Люнет» объединил местных жителей, энтузиастов и активистов, влюбленных в свою малую родину, Балтийскую косу, чтобы сохранить ее природу, историческое и культурное наследие для детей и потомков. А общественная организация художников «Академия янтаря» помогает развивать и сохранять традиции обработки главного сокровища этой земли.

О том, как говорить о добрых делах чаще и громче, шла речь на медиавстрече, которую 21 октября в Калининграде для журналистов и представителей третьего сектора провела команда портала «Открытые НКО». Это уникальная всероссийская онлайн-платформа, которая объединяет СМИ и некоммерческие организации, чтобы вместе менять жизнь вокруг. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и «Комсомольской правды».

Наталья Золотова, начальник отдела по оказанию поддержки НКО правительства Калининградской области, подчеркнула важность качественной информационной поддержки работы НКО.

- Для некоммерческих организаций Калининградской области знакомство с проектом «Открытые НКО» - это уникальная возможность узнать много нового и полезного о тонкостях работы с контентом, а также наладить взаимодействие в части обмена информации и тиражирования региональных практик на всероссийском уровне, - сказала Наталья Александровна.

PR-продюсер «Открытых НКО» Ольга Исакова рассказала о возможностях платформы, о том, как она может помочь НКО и СМИ эффективно взаимодействовать:

- Некоммерческие организации регистрируются на нашем сайте dobro.live, отправляют заявку, а выпускающие редакторы дорабатывают ее и предлагают региональным и федеральным СМИ в зависимости от информационного повода. Важно, чтобы это были не отчеты и описания проектов, а действительно подготовленные вами материалы, которые команда проекта доработает, при необходимости уточнит информацию, но не напишет его с нуля.

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Всего за время работы проекта «Открытые НКО» на портале вышло больше 7 тысяч материалов о работе НКО, более 6 тысяч публикаций вышли в федеральных и региональных СМИ. В разделе «НКО в СМИ» можно увидеть, какие медиа опубликовали предложенные им материалы.

Кроме того, на портале «Открытые НКО» работает лекторий – в разделе можно найти лекции экспертов о том, как работать со словом, с фото, с соцсетями, о секретах публичных выступлений, юридических аспектах работы СМИ и НКО и многом другом, что будет полезно в работе НКО.

Эксперты dobro.live отметили, что некоммерческим организациям важно использовать в освещении своей работы самые разные форматы и площадки. Например, записывать подкасты – в этом общественникам также помогает платформа «Открытые НКО» и создает серию подкастов «Истории успеха НКО».

Но, пожалуй, самое главное, что сегодня НКО должны использовать в своей работе, – это видеоконтент.

- Почему видео так важно? По данным YouTube, потребление видеоконтента растет в среднем на 100% каждый год на протяжении последних 5 лет, – отметила Александра Калашникова, руководитель проекта «Открытые НКО», руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы «Комсомольская правда». - Огромную роль видео играет для продвижения своих проектов в социальных сетях: видеоконтентом люди делятся в 12 раз чаще, чем текстом и фото. Смотря видеоролик, человек сможет «прожить» эту историю с героями, проникнуться их проблемами. Именно поэтому мы запустили для НКО обучающий лайфхак-лекторий «Как просто снимать классное видео», где эксперты рассказывают о подготовке сюжета от и до: начиная от выбора темы, написания сценарного плана и заканчивая ораторским мастерством и продвижением видео в социальных сетях. А также помогаем НКО в подготовке сюжетов. В команде проекта есть видеоредактор, который из присланных некоммерческими организациями исходников помогает создать полноценный видеоролик о проекте или герое.

Примеры этой работы – ролики некоммерческих организаций – разобрали на мастер-классе, который Александра Калашникова провела для участников встречи. Она рассказала о главных принципах работы с видеоконтентом, которые помогут калининградским НКО в их работе.