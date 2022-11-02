«ЕР» предложила сделать льготы для участников СВО едиными по всей стране

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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства. В партии заявили, что средства на эти цели можно компенсировать регионам из федеральной казны.

Как отметил секретарь генсовета ЕР, в регионах действуют около 50 мер поддержки участников СВО, в том числе налоговые преференции и разовые выплаты. Однако, по словам Турчака, в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. При этом на передовой ребята рискуют жизнями одинаково, поэтому, заявил Турчак, неравенства в этом вопросе быть не должно, передает rostovgazeta.ru.

По этой причине ЕР предлагает ввести единоразовую выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для участников СВО, исключить начисление процентов по ипотечным и потребительским кредитам им и их семьям в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию банкам.

Также предлагается установить бесплатное двухразовое питание для обучающихся в школе или на дому детей участников СВО или погибших ветеранов боевых действий; предоставить право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, и на ежегодные бесплатные путевки в санатории для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца.

В своем обращении к Мишустину Турчак отметил, что по ряду из этих предложений ЕР подготовила проекты федеральных законов и уже направила в кабмин.

Напомним, что с начала СВО партия «Единая Россия» собрала более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц, на которые приобретены продукты, средства реабилитации для инвалидов, детские принадлежности и предметы первой необходимости. Также ЕР собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы военнослужащим в зоне СВО тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и предметы экипировки.

Как сообщается на сайте партии ER.RU, в ЛДНР и на освоожденных территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России».

«Мы участвуем в сборе денежных средств, губернатор Антон Алиханов выделил 250 миллионов из регионального бюджета, предприниматели собрали более 100 миллионов рублей, они уже переданы для обеспечения нужд военнослужащих.

Но можно поучаствовать не только материально, можно поучаствовать в качестве волонтёра: написать письмо нашим ребятам, помочь их семьям, присмотреть за детьми, сходить в магазин. Ведь зачастую ребята в семьях являются единственными кормильцами, и волонтёрская помощь по хозяйству не бывает лишней. Поэтому нами организован на базе общественной приёмной штаб, который оказывает различные виды помощи: и гуманитарную, и юридическую, и волонтёрскую. Каждый может поучаствовать, внести свою лепту в наше общее дело.

Кроме того, наш регион готов к приёму беженцев из Херсона и других территорий, у нас уже есть такой опыт. Пока заявок не поступало, но уже подготовлено более 400 мест для размещения», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.