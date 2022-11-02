50 лет эстакаде в Калининграде: мост хотели построить ниже по течению, архитектор лишился должности

6 ноября 1972-го. Накануне вечером эстакадный мост торжественно открыли, а сегодня – его первый рабочий день. Нынче так пустынно на нем бывает разве что ночью. Фото: Архив автора

Его торжественное открытие состоялось вечером 5 ноября 1972-го. Ввод нового объекта в эксплуатацию по тогдашней традиции был приурочен к «красному дню календаря» – 7 ноября, главному советскому празднику. И мост, безусловно, стал самым внушительным трудовым подарком калининградцев к 55-летию Великой Октябрьской социалистической революции. На церемонию пришли тысячи калининградцев. А символическую ленточку лично перерезал первый секретарь обкома КПСС Николай Коновалов.

Надо сказать, что новый мост на месте первой эстакады архитекторы рисовали еще в 40-х. Но когда в 60-х замаячила наконец перспектива осуществить столь масштабный проект, главный архитектор Калининграда Владимир Ходаковский предложил построить новый мост ниже по течению Преголи – как продолжение Серпуховской улицы. Расположенные же на оси нынешнего Ленинского проспекта два немецких моста – Зеленый (тот, что возле бывшей биржи) и Лавочный – он хотел не демонтировать, а реконструировать.

По мысли главного архитектора, Серпуховская с эстакадой должны были принять на себя основной транспортный поток. А Ленпроспекту отводилась роль «торгового центра и прогулочного бульвара», доступного только для легковых машин. И в этой концепции, конечно, небольшие старые мосты были более уместны.

Ходаковский вообще выступал за то, чтобы сохранить как можно больше из уцелевшего от Кёнигсберга. В частности, считал, что нужно привести в порядок последний обломок Королевского замка, устроив там музей. Однако его взгляды вступили в противоречие с точкой зрения партийного руководства. Так что с поста главного архитектора ему в итоге пришлось уйти. И в рамках создания Центральной площади остатки замка снесли, начав строить Дом Советов. А эстакаду было решено возвести все-таки на месте старых мостов.

К осени 1969-го подготовительный этап завершился. И с 22 сентября 1969-го движение по Ленпроспекту с одного берега Преголи на другой было закрыто. Даже при тогдашнем движении это стало проблемой. Потому с 10 декабря 1969-го заработала понтонная переправа через реку, наведенная между улицей Портовой и пустырем, где теперь Дворец спорта «Юность». И до открытия эстакады временный наплавной мост был главной переправой в центре города.

Кстати, тогда же стало известно, что построенная в Калининграде эстакада – первая, но не последняя. Еще не закончилось ее строительство, как уже начали делать проект второго моста через Преголю. Обыватели недоумевали: зачем? Ведь заторов на новой переправе нет даже в часы пик. Однако специалисты понимали, что пройдет время (причем не так уж много) и одного эстакадного моста станет не хватать. Впрочем, исполненный драматизма эпос, связанный с появлением в городе второй эстакады, – тема отдельного разговора.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дадим стране угля и нефти?

О том, что в нашей области среди прочих полезных ископаемых есть бурый уголь, было известно и раньше. Но серьезное изучение угольных запасов началось лишь в 70-х. И вот в районе Светлогорска были выявлены залежи, представляющие промышленный интерес.

В Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) на кафедре химической технологии инженерно-экономического института, проведя исследования, установили: бурый уголь из недр земли калининградской – высококачественное сырье для химической промышленности. После чего пошла разработка первого пласта.

Набирала у нас обороты и добыча нефти. Когда-то считалось, что в янтарном крае ее нет. Однако практика опровергла это мнение. Только в 1971 году на территории региона было открыто сразу два новых месторождения – Ладушкинское и Западно-Красноборское. А всего на карте области 50 лет назад имелось уже пять отметок, указывающих на запасы черного золота. Как следствие, в Министерстве нефтяной промышленности СССР было решено создать управление «Калининграднефть».

75 ЛЕТ НАЗАД:

Взошла над городом «Заря»

В 1947 году у нас открылся, пожалуй, самый известный кинотеатр. В создание этого нового советского очага культуры (созданного на базе кёнигсбергского кинотеатра «Скала») калининградцы вложили немало сил и средств. И «Заря» по праву не один год считалась лучшим в городе залом для демонстрации фильмов – как по своему оформлению, так и по вместимости.

Раньше «Заря» выглядела не столь презентабельно, как сегодня. Зато она всегда работала. Фото: Архив автора

На открытии 7 ноября 1947-го (к 30-летию Великого Октября) состоялся премьерный показ новой картины «Воспитание чувств». Уточним, что «Заря» стала тогда седьмым по счету кинотеатром в Калининграде. А всего в области их было уже 25.

В 1998 году именно в «Заре» режиссер Джеймс Кэмерон устроил российскую премьеру «Титаника». Вскоре после этого в кинотеатре была проведена реконструкция, после чего он стал выглядеть просто шикарно. Здесь начали проводить кинофестивали, иностранных туристов сюда вели в обязательном порядке.

Но, увы, нынешний юбилей старая добрая «Заря» встречает, мягко говоря, не в лучшей форме. Последнее время она как тот пациент: скорее мертв, чем жив. В отличие от своего ровесника – Центрального рынка. Ровно 75 лет назад, 2 ноября 1947-го, он открылся на сегодняшней улице Черняховского, которая в ту пору была Кавалерийской. И с каждым годом этот ветеран калининградской торговли становится только комфортнее, по-прежнему не жалуясь на отсутствие клиентов.

55 ЛЕТ НАЗАД:

В партию приняли 7 ноября

Это был особый почет: вступить в ряды Коммунистической партии Советского Союза в канун 7 ноября. В 1967 году одной из тех, кто удостоился у нас такой чести, стала Мария Шувалова – очистница хлорно-отбельного цеха Второго целлюлозно-бумажного комбината. Который нынче более известен как «Цепрусс».

Это был особый почет: вступить в ряды Коммунистической партии Советского Союза в канун 7 ноября. Фото: Архив автора

Дочь колхозного кузнеца, погибшего во время Великой Отечественной войны, Шувалова была в числе лучших работников предприятия. А партбилет ей вручила Ирина Чупракова – первый секретарь Октябрьского райкома КПСС. К слову, она тоже была из рабочих. И ранее трудилась начальником цеха на том самом ЦБК-2.