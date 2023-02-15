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Общество14 февраля 2023 22:00

Снесите это немедленно: Как был подписан приговор главной башне Королевского замка.

70 лет назад власти Калининграда приняли судьбоносное решение для бывшего символа города
Владислав РЖЕВСКИЙ
Для подрыва потребовалось 810 килограммов тротила.

Для подрыва потребовалось 810 килограммов тротила.

Фото: Архив автора

В ночь с 14 на 15 декабря 1952-го вдруг рухнула часть западной стены замка, завалив проходившую здесь в ту пору улицу Лизы Чайкиной. Осмотрев место происшествия, в тот же день представители горкомхоза вынесли вердикт: поскольку стена угрожает новыми обвалами, ее необходимо обрушить до конца.

26 декабря управление милиции известило председателя горисполкома о том, что «в целях недопущения несчастных случаев нами закрыто движение вокруг замка». А особенно, мол, опасна главная башня, которая дала трещину до 25 сантиметров шириной. Высота башни – почти сотня метров. Так что если упадет – мало не покажется…

Снова в замок отправились коммунальщики. В акте от 5 января 1953-го они признали: состояние башни аварийное. Правда, при этом указали, что для предотвращения обвала достаточно обрушить лишь верхнюю ее часть.

6 января в горкомхозе состоялось совещание по вопросу «предупредительного обрушения башни». А окончательный ей приговор был вынесен 12 февраля: «Просить командующего гарнизоном генерал-полковника тов. Батова в срок до 10 марта силами и средствами гарнизона произвести обрушение башни и прилегающих к ней строений». Как следует из документов, для подрыва этой махины потребовалось 810 килограммов тротила.

Так ушла в небытие главная башня замка. А какие же планы были насчет того, что от него еще оставалось? Об этом вскоре сообщила местная печать. В статье «Кенигсбергский замок» говорилось, что большой исторической ценности он не представляет. Потому на месте его руин согласно проекту планировки и застройки города намечено воздвигнуть величественное здание Дома Советов. И в недалеком будущем это место станет центром Калининграда.

Впрочем, несмотря на безапелляционность заявлений, уже вскоре в этой истории возник новый поворот. Появилось мнение, что развалины (а именно – наиболее сохранившуюся юго-западную башню) лучше все-таки не добивать, а привести в порядок, устроив там музей Великой Отечественной войны. Как известно, «останки» замка в итоге все равно снесли. Просто его агония в итоге растянулась более чем на пятнадцать лет.

55 лет назад:

Западный форпост и вредные идеи

С каким посылом к нам приехал председатель Комитета государственной безопасности Юрий Андропов.

Будущего главу государства тогда пригласили в Калининград на XII областную партийную конференцию, которая состоялась 15-16 февраля 1968-го.

Понятно, что у нас он в те дни занимался не только делами местной «ячейки» КПСС. Тем не менее в публичном пространстве в отчетах фигурировала исключительно официальная повестка. Более того, высокого гостя даже не называли руководителем КГБ. Писали так: «В работе конференции принимает участие кандидат в члены Политбюро Центрального Комитета КПСС Ю. В. Андропов».

Выступил он на второй день конференции, одним из последних, прочитав 23-страничный доклад. Но текст этот, прямо скажем, не захватывает. Официоз про сотни новых заводов, миллионы тонн зерна, успехи в космосе…

Было там кое-что и про нас. Например, «калининградская партийная организация известна хорошими начинаниями в совершенствовании внутрипартийной работы. Начатая у вас практика заслушивания отчетов коммунистов о выполнении ими партийных поручений получила широкое распространение». А еще «сравнительно молодая область добилась отличных результатов в социалистическом строительстве. Свидетельство тому – высокие награды, врученные вам в 1966 году, присвоение памятного знамени ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС в честь 50-летия Великого Октября».

Как водится, главное было под занавес. Резюмируя, Андропов подчеркнул, что мы – западный форпост. «Вы находитесь как бы в прифронтовой полосе, через которую враг пытается забрасывать к нам вредные идеи с помощью пропаганды и идеологических диверсий». А раз так, то «вы первые должны встречать – и обезвреживать».

65 лет назад:

Мчится тройка по улице Кутузова

Скоро многие начнут привычно отмечать Масленицу (в нынешнем году масленичная неделя пройдет с 20 по 26 февраля). А вот в 1958 году она вернулась в оборот – после долгого перерыва.

Напомним, в 1956 году по итогам развенчавшего сталинский культ личности ХХ съезда КПСС в стране наступила хрущевская «оттепель». И в феврале 1958-го было сделано очередное послабление – народу разрешили праздновать Масленицу.

Пожалуй, в Калининграде тогда самым ярким пунктом праздничной программы было катание на санях.

Пожалуй, в Калининграде тогда самым ярким пунктом праздничной программы было катание на санях.

Фото: Архив автора

Первая Масленая неделя у нас прошла с 10 по 16 февраля. Причем упор старались делать на то, что это такой старинный праздник проводов зимы. Тем не менее в Калининграде и прямо писали: Масленица. Правда, писали это слово только с маленькой буквы.

Пожалуй, в Калининграде тогда самым ярким было катание на санях. На снимке – тройка мчится по улице Кутузова.

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