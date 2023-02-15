Снесите это немедленно: Как был подписан приговор главной башне Королевского замка.

Для подрыва потребовалось 810 килограммов тротила. Фото: Архив автора

В ночь с 14 на 15 декабря 1952-го вдруг рухнула часть западной стены замка, завалив проходившую здесь в ту пору улицу Лизы Чайкиной. Осмотрев место происшествия, в тот же день представители горкомхоза вынесли вердикт: поскольку стена угрожает новыми обвалами, ее необходимо обрушить до конца.

26 декабря управление милиции известило председателя горисполкома о том, что «в целях недопущения несчастных случаев нами закрыто движение вокруг замка». А особенно, мол, опасна главная башня, которая дала трещину до 25 сантиметров шириной. Высота башни – почти сотня метров. Так что если упадет – мало не покажется…

Снова в замок отправились коммунальщики. В акте от 5 января 1953-го они признали: состояние башни аварийное. Правда, при этом указали, что для предотвращения обвала достаточно обрушить лишь верхнюю ее часть.

6 января в горкомхозе состоялось совещание по вопросу «предупредительного обрушения башни». А окончательный ей приговор был вынесен 12 февраля: «Просить командующего гарнизоном генерал-полковника тов. Батова в срок до 10 марта силами и средствами гарнизона произвести обрушение башни и прилегающих к ней строений». Как следует из документов, для подрыва этой махины потребовалось 810 килограммов тротила.

Так ушла в небытие главная башня замка. А какие же планы были насчет того, что от него еще оставалось? Об этом вскоре сообщила местная печать. В статье «Кенигсбергский замок» говорилось, что большой исторической ценности он не представляет. Потому на месте его руин согласно проекту планировки и застройки города намечено воздвигнуть величественное здание Дома Советов. И в недалеком будущем это место станет центром Калининграда.

Впрочем, несмотря на безапелляционность заявлений, уже вскоре в этой истории возник новый поворот. Появилось мнение, что развалины (а именно – наиболее сохранившуюся юго-западную башню) лучше все-таки не добивать, а привести в порядок, устроив там музей Великой Отечественной войны. Как известно, «останки» замка в итоге все равно снесли. Просто его агония в итоге растянулась более чем на пятнадцать лет.

55 лет назад:

Западный форпост и вредные идеи

С каким посылом к нам приехал председатель Комитета государственной безопасности Юрий Андропов.

Будущего главу государства тогда пригласили в Калининград на XII областную партийную конференцию, которая состоялась 15-16 февраля 1968-го.

Понятно, что у нас он в те дни занимался не только делами местной «ячейки» КПСС. Тем не менее в публичном пространстве в отчетах фигурировала исключительно официальная повестка. Более того, высокого гостя даже не называли руководителем КГБ. Писали так: «В работе конференции принимает участие кандидат в члены Политбюро Центрального Комитета КПСС Ю. В. Андропов».

Выступил он на второй день конференции, одним из последних, прочитав 23-страничный доклад. Но текст этот, прямо скажем, не захватывает. Официоз про сотни новых заводов, миллионы тонн зерна, успехи в космосе…

Было там кое-что и про нас. Например, «калининградская партийная организация известна хорошими начинаниями в совершенствовании внутрипартийной работы. Начатая у вас практика заслушивания отчетов коммунистов о выполнении ими партийных поручений получила широкое распространение». А еще «сравнительно молодая область добилась отличных результатов в социалистическом строительстве. Свидетельство тому – высокие награды, врученные вам в 1966 году, присвоение памятного знамени ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС в честь 50-летия Великого Октября».

Как водится, главное было под занавес. Резюмируя, Андропов подчеркнул, что мы – западный форпост. «Вы находитесь как бы в прифронтовой полосе, через которую враг пытается забрасывать к нам вредные идеи с помощью пропаганды и идеологических диверсий». А раз так, то «вы первые должны встречать – и обезвреживать».

65 лет назад:

Мчится тройка по улице Кутузова

Скоро многие начнут привычно отмечать Масленицу (в нынешнем году масленичная неделя пройдет с 20 по 26 февраля). А вот в 1958 году она вернулась в оборот – после долгого перерыва.

Напомним, в 1956 году по итогам развенчавшего сталинский культ личности ХХ съезда КПСС в стране наступила хрущевская «оттепель». И в феврале 1958-го было сделано очередное послабление – народу разрешили праздновать Масленицу.

Пожалуй, в Калининграде тогда самым ярким пунктом праздничной программы было катание на санях. Фото: Архив автора

Первая Масленая неделя у нас прошла с 10 по 16 февраля. Причем упор старались делать на то, что это такой старинный праздник проводов зимы. Тем не менее в Калининграде и прямо писали: Масленица. Правда, писали это слово только с маленькой буквы.

Пожалуй, в Калининграде тогда самым ярким было катание на санях. На снимке – тройка мчится по улице Кутузова.