«Первые экспонаты – из семьи»: Как музей в Гусеве превратился в клуб реконструкции Афганской войны

Владислав Варенов – хранитель памяти о событиях в Афганистане. Фото: из архива героя публикации

Музей и клуб реконструкции Афганской войны «Шурави»* находится в Гусевском музее. Участники клуба собирают информацию о прошедших событиях и предметы периода Афганской войны, а еще проводят военно-исторические реконструкции эпизодов боевых столкновений. Это весьма необычно, ведь, как правило, реконструкторы занимаются Второй мировой и Первой мировой войной. Афганское же направление редко.

По воле случая

Клуб «Шурави» начал работу в 2015 году в Балтийске, где тогда жил его основатель Владислав Варенов. А увлекся афганской темой он по воле случая.

- Однажды я был в Крыму, мы пошли в горы. Там я познакомился с ребятами, которые занимались реконструкцией Афганской войны. Мне это показалось очень необычным и заинтересовало, - рассказывает «Комсомолке» Владислав. - Получается так, что об этой войне не очень много говорят. Ее окончание пришлось на непростой период в жизни страны. Сложилось много мифов и кривотолков. В какой-то момент мне захотелось в этом всем разобраться, создать музей памяти людей, которые воевали в Афганистане. Причем раскрыть эту тему без мифов, политики, без ужасов и чернухи. Я за объективные факты – изучаю архивные данные, фотографии, видеоматериалы.

Не редко главными рассказчиками в музее выступают участники тех событий. Фото: из архива героя публикации

Так постепенно и формировался клуб. Владислав с товарищами собирал комплекты обмундирования Советской армии, организовывал полевые выходы, реконструкции.

Первые вещи в музей пришли из семьи, это была военная форма отца Владислава.

- Отец служил в Советской армии, он отдал мне свою «афганку», стальной шлем, фляжку, котелок, лопату и медицинские носилки. Я продолжил коллекционирование. Через год сформировалась большая материальная база. Мы стали чаще проводить реконструкции – реконструировали инженерное подразделение, поскольку у нас были военные металлоискатели и все необходимое снаряжение, - рассказывает Влад.

Форт, Балтийск, Гусев…

Свою первую выставку ребята сделали на территории форта № 11, где познакомились с единомышленниками. Со временем выездные выставки переросли в полноценную экспозицию. Ее открыли в Музее Балтийского флота в Балтийске. Выставку посещали и туристы, и местные жители. Видели экспозицию губернатор и командующий Балтийским флотом.

Экспозиция рассказывает и о тонкостях инженерно-саперного дела. Фото: из архива героя публикации

Сейчас выставка и клуб переехали в Гусевский музей.

- Спасибо дирекции музея Гусева, мне выделили помещение, в котором клуб до сих пор и базируется. Есть выставочный зал и небольшая «каптерка», в которой хранится музейный фонд, предметы для реконструкций, - говорит Влад, который перебрался из Балтийска в Гусев по работе и перевез всю свою коллекцию.

Местные жители с энтузиазмом отнеслись к новому пространству в городе, приносят вещи. В основном передают предметы амуниции советского периода. Попадаются и уникальные вещи.

- Самые интересные экспонаты, подарок одного из ветеранов Афганской войны, с которыми мы активно сотрудничаем и регулярно встречаемся, – трофейная разгрузка, пошитая из брезентового чехла от орудия. Это так называемые «лифчики» для магазинов автомата. Это афганская ручная работа с национальным орнаментом, - рассказывает Владислав. - Также есть несколько комплектов униформы советского спецназа. Это выцветшая на солнце форма, она побывала в Афганистане, что для нас, конечно, очень ценно.

В поиске настоящего

Само собой, любое коллекционирование и сбор материала – это серьезные затраты. Увлечение Влада тут не исключение.

- Сегодня, конечно, еще можно найти предметы на тему Афганской войны. Но сделать это сложнее, чем даже 10 лет назад. Но потом, смотря что искать. Котелков и фляг полно. А униформу для специальных подразделений, бронежилеты отыскать тяжело. Обувь – отдельный разговор. Я говорю не про кирзовые сапоги, а про настоящие берцы тех времен – их нереально найти. Сейчас уже начали шить реплики обуви, но это не совсем то, что нужно для музея.

В экспозиции «Шурави» представлены предметы быта, медицинские инструменты, макеты оружия, средства связи, обмундирование, в том числе форма союзнической армии Демократической Республики Афганистан.

КОНКРЕТНО

Чтобы попасть на выставку, можно:

- позвонить в Гусевский музей по номеру 8 (40143) 3-19-17, оставить заявку;

- позвонить но номеру руководителя клуба Владислава Варенова +7-952-797-10-67. Он проводит экскурсии за пожертвования, которые идут на развитие движения и поддержку музея.

* Шурави - (перевод: советский, совет) - слово, которое произошло от афганского названия советских гражданских и военных специалистов, в большом количестве работавших в Афганистане.