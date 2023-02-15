Горит годами: На тушение короотвала в Калининграде потратили еще 2,6 млн рублей

Общая площадь короотвала составляет 18,5 га. Фото: Архив "КП"

Есть в Калининграде вечные темы: незаконная торговля, разбитые дороги, нерадивые подрядчики… А еще – короотвал в районе Правой набережной, 25. Склад коры и древесных отходов от действовавшего когда-то целлюлозно-бумажного предприятия «Цепрусс» доставляет немало проблем. Огромная свалка тлеет и горит годами: то сильнее, то слабее. Потушить ее окончательно невозможно. Об этом на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС Калининграда Яков Филатов.

- Для предупреждения и ликвидации возгораний на короотвале, на содержание в рабочем состоянии системы пожаротушения короотвала в 2022 году было израсходовано 2 млн 657 тысяч рублей, - сообщил Филатов.

По его словам, были выполнены работы по ремонту и монтажу системы пожаротушения, куплен и установлен новый насос, отремонтировано старое оборудование водонасосной станции.

- Благодаря принятым мерам масштабного горения коры в 2022 году на короотвале допущено не было, - заверил Яков Филатов.

- А что с этим короотвалом? Мы постоянно им занимаемся. Толку с него нету, а деньги туда постоянно уходят! - прозвучал вопрос от депутата Алексея Колобова.

- Общая площадь объекта составляет 18,5 га. Общая масса самих кородревесных отходов – порядка 600 тысяч тонн. Вся проблема в том, что высота складирования отходов достигает 15-20 метров. Это приводит к тому, что кора на глубине начинает тлеть, возгорание выходит наружу, в последующем с открытым горением на поверхности короотвала, - ответил Яков Филатов.

По словам специалиста, возгорания негативно сказываются на жителях города, особенно Центрального района – образуется сильное задымление. При ветре западного направления едкий дым доходит и до центра Калининграда.

- Поэтому и приходится «окарауливать» объект, тушить возгорания на начальном этапе, чтобы не допустить масштабных горений. Когда объект остался брошенным, когда за ним никто не следил, у нас были большие проблемы. Сегодня одна из мер – дежурство пожарных расчетов непосредственно на объекте, - пояснил Яков Филатов.

- Рассматривался ли вопрос реализации короотвала? Может быть, как-то продавать его, может, бесплатно раздавать нуждающимся, - прозвучало предложение от депутата.

- Вопрос этот поднимался практически каждый год. Но, к сожалению, заинтересованных лиц найти не удается. Администрация города пытается включить этот объект в федеральную программу рекультивации. А чтобы реализовать этот объект в продажу, надо каким-то образом очистить его [кору] от нехороших веществ, которые там присутствуют, - объяснил Филатов.

В общем, короотвал, который находится в муниципальной собственности, продолжат и дальше стеречь и тушить, тратя на это миллионы рублей.